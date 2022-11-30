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В АТОР рассказали, как вырос спрос на туры из России в Узбекистан - РИА Новости, 30.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221130/uzbekistan-1835287867.html
В АТОР рассказали, как вырос спрос на туры из России в Узбекистан
В АТОР рассказали, как вырос спрос на туры из России в Узбекистан - РИА Новости, 30.11.2022
В АТОР рассказали, как вырос спрос на туры из России в Узбекистан
Узбекистан является лидером по динамике спроса на туристические поездки из России в страны СНГ, за год он вырос на 20 процентов, заявила РИА Новости... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T19:36
2022-11-30T19:36
туризм
туризм
новости - туризм
майя ломидзе
узбекистан
самарканд
ассоциация туроператоров россии (атор)
новый год
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ТАШКЕНТ, 30 ноя – РИА Новости. Узбекистан является лидером по динамике спроса на туристические поездки из России в страны СНГ, за год он вырос на 20 процентов, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.По ее словам, интерес ко многим странам СНГ увеличился, но Узбекистан лидер по динамике. "Если сравнивать 2021 год с 2022 годом, это минимум плюс 20 процентов", - сказала Ломидзе на Ташкентской международной туристической ярмарке.По словам эксперта, так хорошо на Новый год Узбекистан не продавался никогда.Среди предпочтений россиян традиционно лидируют поездки в Самарканд, Бухару, Хиву. "Люди возвращаются довольные, но как я понимаю, у отраслевого министерства есть желание как-то диверсифицировать и разнообразить туристическое предложение Узбекистана на российском рынке", - отметила Ломидзе.Для этого, по ее словам, конечно же, нужно более мощное продвижение.По данным госкомстата Узбекистана, число туристов из РФ в январе-сентябре 2022 года выросло в два раза по сравнению с итогами 2021 года, до 395,1 тысячи человек, приток российских гостей стабильно растет с весны.
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туризм, новости - туризм, майя ломидзе, узбекистан, самарканд, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Майя Ломидзе, Узбекистан, Самарканд, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новый год, туристы
19:36 30.11.2022
 
В АТОР рассказали, как вырос спрос на туры из России в Узбекистан

АТОР: Узбекистан является лидером по динамике турпоездок из России в страны СНГ

© Depositphotos.com / prudekВид из мечети Биби-Ханым
Вид из мечети Биби-Ханым - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Depositphotos.com / prudek
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ТАШКЕНТ, 30 ноя – РИА Новости. Узбекистан является лидером по динамике спроса на туристические поездки из России в страны СНГ, за год он вырос на 20 процентов, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По ее словам, интерес ко многим странам СНГ увеличился, но Узбекистан лидер по динамике. "Если сравнивать 2021 год с 2022 годом, это минимум плюс 20 процентов", - сказала Ломидзе на Ташкентской международной туристической ярмарке.
По словам эксперта, так хорошо на Новый год Узбекистан не продавался никогда.
Среди предпочтений россиян традиционно лидируют поездки в Самарканд, Бухару, Хиву. "Люди возвращаются довольные, но как я понимаю, у отраслевого министерства есть желание как-то диверсифицировать и разнообразить туристическое предложение Узбекистана на российском рынке", - отметила Ломидзе.
Для этого, по ее словам, конечно же, нужно более мощное продвижение.
По данным госкомстата Узбекистана, число туристов из РФ в январе-сентябре 2022 года выросло в два раза по сравнению с итогами 2021 года, до 395,1 тысячи человек, приток российских гостей стабильно растет с весны.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмМайя ЛомидзеУзбекистанСамаркандАссоциация туроператоров России (АТОР)Новый годтуристы
 
 
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