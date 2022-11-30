https://ria.ru/20221130/ukraina-1835344674.html

Блинкен назвал поддержку Киева лучшим способом ускорить перспективы диалога

Блинкен назвал поддержку Киева лучшим способом ускорить перспективы диалога - РИА Новости, 30.11.2022

Блинкен назвал поддержку Киева лучшим способом ускорить перспективы диалога

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что лучший способ ускорить перспективы переговоров по Украине - это поддерживать Киев и склонять результаты на поле боя РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:48

2022-11-30T16:48

2022-11-30T16:48

специальная военная операция на украине

в мире

украина

энтони блинкен

сша

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что лучший способ ускорить перспективы переговоров по Украине - это поддерживать Киев и склонять результаты на поле боя в его пользу.Блинкен полагает, что Россия попытается привести ситуацию на Украине к замороженному конфликту, а после этого вновь перейдет к атаке. При этом он заявил, что Украина нуждается в прочном мире."Лучший способ ускорить перспективы дипломатии - это продолжать нашу поддержку Украины и склонять результаты на поле боя в ее пользу. Это также поможет гарантировать, что у Украины будет сильнейшая из возможных переговорных позиций, когда наметятся переговоры", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Бухаресте.РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20221130/tsru-1835295016.html

https://ria.ru/20221129/nato-1834988648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, энтони блинкен, сша, ситуация в днр и лнр