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Блинкен назвал поддержку Киева лучшим способом ускорить перспективы диалога - РИА Новости, 30.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/ukraina-1835344674.html
Блинкен назвал поддержку Киева лучшим способом ускорить перспективы диалога
Блинкен назвал поддержку Киева лучшим способом ускорить перспективы диалога - РИА Новости, 30.11.2022
Блинкен назвал поддержку Киева лучшим способом ускорить перспективы диалога
Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что лучший способ ускорить перспективы переговоров по Украине - это поддерживать Киев и склонять результаты на поле боя РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:48
2022-11-30T16:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
энтони блинкен
сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что лучший способ ускорить перспективы переговоров по Украине - это поддерживать Киев и склонять результаты на поле боя в его пользу.Блинкен полагает, что Россия попытается привести ситуацию на Украине к замороженному конфликту, а после этого вновь перейдет к атаке. При этом он заявил, что Украина нуждается в прочном мире."Лучший способ ускорить перспективы дипломатии - это продолжать нашу поддержку Украины и склонять результаты на поле боя в ее пользу. Это также поможет гарантировать, что у Украины будет сильнейшая из возможных переговорных позиций, когда наметятся переговоры", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Бухаресте.РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20221130/tsru-1835295016.html
https://ria.ru/20221129/nato-1834988648.html
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в мире, украина, энтони блинкен, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Энтони Блинкен, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:48 30.11.2022
 
Блинкен назвал поддержку Киева лучшим способом ускорить перспективы диалога

Блинкен назвал поддержку Украины лучшим способом ускорить перспективы переговоров

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что лучший способ ускорить перспективы переговоров по Украине - это поддерживать Киев и склонять результаты на поле боя в его пользу.
Блинкен полагает, что Россия попытается привести ситуацию на Украине к замороженному конфликту, а после этого вновь перейдет к атаке. При этом он заявил, что Украина нуждается в прочном мире.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
14:57
Нарышкин рассказал о содержании встречи с главой ЦРУ Бернсом
"Лучший способ ускорить перспективы дипломатии - это продолжать нашу поддержку Украины и склонять результаты на поле боя в ее пользу. Это также поможет гарантировать, что у Украины будет сильнейшая из возможных переговорных позиций, когда наметятся переговоры", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Бухаресте.
РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 12:54
Столтенберг заявил, что диалог НАТО с Россией не работает
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЭнтони БлинкенСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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