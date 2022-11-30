Блинкен назвал поддержку Киева лучшим способом ускорить перспективы диалога
Блинкен назвал поддержку Украины лучшим способом ускорить перспективы переговоров
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что лучший способ ускорить перспективы переговоров по Украине - это поддерживать Киев и склонять результаты на поле боя в его пользу.
Блинкен полагает, что Россия попытается привести ситуацию на Украине к замороженному конфликту, а после этого вновь перейдет к атаке. При этом он заявил, что Украина нуждается в прочном мире.
"Лучший способ ускорить перспективы дипломатии - это продолжать нашу поддержку Украины и склонять результаты на поле боя в ее пользу. Это также поможет гарантировать, что у Украины будет сильнейшая из возможных переговорных позиций, когда наметятся переговоры", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Бухаресте.
РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".