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Блинкен заявил о почти полном единодушии в НАТО по Украине - РИА Новости, 30.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/ukraina-1835340435.html
Блинкен заявил о почти полном единодушии в НАТО по Украине
Блинкен заявил о почти полном единодушии в НАТО по Украине - РИА Новости, 30.11.2022
Блинкен заявил о почти полном единодушии в НАТО по Украине
НАТО сохраняет решительную и сильную поддержку в отношении Украины, эта позиция исходит практически от всех членов альянса, заявил в среду госсекретарь США... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:35
2022-11-30T16:35
специальная военная операция на украине
в мире
энтони блинкен
украина
сша
нато
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. НАТО сохраняет решительную и сильную поддержку в отношении Украины, эта позиция исходит практически от всех членов альянса, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен."Что стало совершенно ясно для меня после того, как я провел последние два дня в беседах со всеми нашими коллегами - так это то, что данная поддержка остается сильной и решительной. Это то, что я услышал практически от всех, кто сидел за столом во время этого заседания НАТО", - сказал Блинкен, предваряя встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Стенограмму его речи распространил госдепартамент. Сам Блинкен в эти дни находится с официальным визитом в Бухаресте, где ранее в этот день состоялась встреча глав МИД стран альянса.Госсекретарь сообщил, что накануне министры стран G7 имели возможность провести беседу с Кулебой о "неотложных потребностях", которые есть у Украины в контексте энергетической инфраструктуры. В этой связи, по словам Блинкена, страны группы подтвердили решимость помочь Киеву разрешить проблемы в данной сфере."Таким образом, нам всегда есть, о чем поговорить. Добавлю, что то, что происходит сейчас на Украине, что мы наблюдаем каждый день: атаки на энергетическую инфраструктуру страны, атаки на мирных жителей в каждом уголке страны – ненормально и не может стать нормальным", - добавил глава американской дипломатии.
https://ria.ru/20221130/ukraina-1835290568.html
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в мире, энтони блинкен, украина, сша, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энтони Блинкен, Украина, США, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:35 30.11.2022
 
Блинкен заявил о почти полном единодушии в НАТО по Украине

Блинкен заявил, что почти все члены НАТО решительно и единодушно поддерживают Украину

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. НАТО сохраняет решительную и сильную поддержку в отношении Украины, эта позиция исходит практически от всех членов альянса, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Что стало совершенно ясно для меня после того, как я провел последние два дня в беседах со всеми нашими коллегами - так это то, что данная поддержка остается сильной и решительной. Это то, что я услышал практически от всех, кто сидел за столом во время этого заседания НАТО", - сказал Блинкен, предваряя встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Стенограмму его речи распространил госдепартамент. Сам Блинкен в эти дни находится с официальным визитом в Бухаресте, где ранее в этот день состоялась встреча глав МИД стран альянса.
Госсекретарь сообщил, что накануне министры стран G7 имели возможность провести беседу с Кулебой о "неотложных потребностях", которые есть у Украины в контексте энергетической инфраструктуры. В этой связи, по словам Блинкена, страны группы подтвердили решимость помочь Киеву разрешить проблемы в данной сфере.
"Таким образом, нам всегда есть, о чем поговорить. Добавлю, что то, что происходит сейчас на Украине, что мы наблюдаем каждый день: атаки на энергетическую инфраструктуру страны, атаки на мирных жителей в каждом уголке страны – ненормально и не может стать нормальным", - добавил глава американской дипломатии.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
14:46Специальная военная операция на Украине
Столтенберг назвал сохранение независимости главной задачей Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнтони БлинкенУкраинаСШАНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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