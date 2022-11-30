https://ria.ru/20221130/ukraina-1835340435.html

Блинкен заявил о почти полном единодушии в НАТО по Украине

Блинкен заявил о почти полном единодушии в НАТО по Украине - РИА Новости, 30.11.2022

Блинкен заявил о почти полном единодушии в НАТО по Украине

НАТО сохраняет решительную и сильную поддержку в отношении Украины, эта позиция исходит практически от всех членов альянса, заявил в среду госсекретарь США... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:35

2022-11-30T16:35

2022-11-30T16:35

специальная военная операция на украине

в мире

энтони блинкен

украина

сша

нато

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832290747_0:216:2874:1833_1920x0_80_0_0_dad79752110d03dab1c40ccc3e8b9cfe.jpg

ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. НАТО сохраняет решительную и сильную поддержку в отношении Украины, эта позиция исходит практически от всех членов альянса, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен."Что стало совершенно ясно для меня после того, как я провел последние два дня в беседах со всеми нашими коллегами - так это то, что данная поддержка остается сильной и решительной. Это то, что я услышал практически от всех, кто сидел за столом во время этого заседания НАТО", - сказал Блинкен, предваряя встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Стенограмму его речи распространил госдепартамент. Сам Блинкен в эти дни находится с официальным визитом в Бухаресте, где ранее в этот день состоялась встреча глав МИД стран альянса.Госсекретарь сообщил, что накануне министры стран G7 имели возможность провести беседу с Кулебой о "неотложных потребностях", которые есть у Украины в контексте энергетической инфраструктуры. В этой связи, по словам Блинкена, страны группы подтвердили решимость помочь Киеву разрешить проблемы в данной сфере."Таким образом, нам всегда есть, о чем поговорить. Добавлю, что то, что происходит сейчас на Украине, что мы наблюдаем каждый день: атаки на энергетическую инфраструктуру страны, атаки на мирных жителей в каждом уголке страны – ненормально и не может стать нормальным", - добавил глава американской дипломатии.

https://ria.ru/20221130/ukraina-1835290568.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, энтони блинкен, украина, сша, нато, ситуация в днр и лнр