Блинкен заявил о почти полном единодушии в НАТО по Украине
Блинкен заявил, что почти все члены НАТО решительно и единодушно поддерживают Украину
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. НАТО сохраняет решительную и сильную поддержку в отношении Украины, эта позиция исходит практически от всех членов альянса, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Что стало совершенно ясно для меня после того, как я провел последние два дня в беседах со всеми нашими коллегами - так это то, что данная поддержка остается сильной и решительной. Это то, что я услышал практически от всех, кто сидел за столом во время этого заседания НАТО", - сказал Блинкен, предваряя встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Стенограмму его речи распространил госдепартамент. Сам Блинкен в эти дни находится с официальным визитом в Бухаресте, где ранее в этот день состоялась встреча глав МИД стран альянса.
Госсекретарь сообщил, что накануне министры стран G7 имели возможность провести беседу с Кулебой о "неотложных потребностях", которые есть у Украины в контексте энергетической инфраструктуры. В этой связи, по словам Блинкена, страны группы подтвердили решимость помочь Киеву разрешить проблемы в данной сфере.
"Таким образом, нам всегда есть, о чем поговорить. Добавлю, что то, что происходит сейчас на Украине, что мы наблюдаем каждый день: атаки на энергетическую инфраструктуру страны, атаки на мирных жителей в каждом уголке страны – ненормально и не может стать нормальным", - добавил глава американской дипломатии.