15:35 30.11.2022 (обновлено: 15:36 30.11.2022)
Киев заявил об эвакуации более 2,5 тысячи человек из Херсонской области
Вице-премьер Верещук: более 2500 человек эвакуировано из Херсона и соседних поселков
Повседневная жизнь в Херсоне. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что более 2,5 тысяч жителей из подконтрольных Киеву Херсона и соседних населенных пунктов части Херсонской области выехали в другие безопасные регионы страны в рамках "добровольной эвакуации".
Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск. Начиная с 19 октября украинские власти начали реализацию "добровольной эвакуации" населения из южных территорий Украины в более безопасные регионы страны, о чем сообщала Верещук.
"Более 2,5 тысяч херсонцев и жителей близлежащих населенных пунктов уже эвакуировано в безопасные регионы. Приоритет предоставляется женщинам с детьми, людям постарше, больным и маломобильным", - приводит слова Верещук минреинтеграции в Telegram-канале.
Она отметила, что по "отработанным маршрутам" из Кривого Рога во Львов, из Херсона в Хмельницкий, а также в Николаев или Одессу, граждане прибывают на "эвакопоезде". По ее словам, представители властей на вокзале встречают прибывших граждан, где выдают им по 2 тысячи гривен (54 доллара США) на взрослого и 3 тысячи гривен (81 доллар США) на ребенка или человека с инвалидностью.
В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.