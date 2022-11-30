https://ria.ru/20221130/ukraina-1835313023.html

Киев заявил об эвакуации более 2,5 тысячи человек из Херсонской области

Киев заявил об эвакуации более 2,5 тысячи человек из Херсонской области - РИА Новости, 30.11.2022

Киев заявил об эвакуации более 2,5 тысячи человек из Херсонской области

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что более 2,5 тысяч жителей из подконтрольных Киеву Херсона и соседних населенных пунктов части Херсонской области... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T15:35

2022-11-30T15:35

2022-11-30T15:36

специальная военная операция на украине

в мире

ирина верещук

херсонская область

херсон

киев

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831694540_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_fe7534e89f2d075d204e126d6f5009c5.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что более 2,5 тысяч жителей из подконтрольных Киеву Херсона и соседних населенных пунктов части Херсонской области выехали в другие безопасные регионы страны в рамках "добровольной эвакуации".Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск. Начиная с 19 октября украинские власти начали реализацию "добровольной эвакуации" населения из южных территорий Украины в более безопасные регионы страны, о чем сообщала Верещук."Более 2,5 тысяч херсонцев и жителей близлежащих населенных пунктов уже эвакуировано в безопасные регионы. Приоритет предоставляется женщинам с детьми, людям постарше, больным и маломобильным", - приводит слова Верещук минреинтеграции в Telegram-канале.Она отметила, что по "отработанным маршрутам" из Кривого Рога во Львов, из Херсона в Хмельницкий, а также в Николаев или Одессу, граждане прибывают на "эвакопоезде". По ее словам, представители властей на вокзале встречают прибывших граждан, где выдают им по 2 тысячи гривен (54 доллара США) на взрослого и 3 тысячи гривен (81 доллар США) на ребенка или человека с инвалидностью.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.

https://ria.ru/20221130/pomosch-1835307490.html

https://ria.ru/20221130/ukraina-1835290568.html

херсонская область

херсон

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ирина верещук, херсонская область , херсон, киев, украина