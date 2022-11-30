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Киев заявил об эвакуации более 2,5 тысячи человек из Херсонской области - РИА Новости, 30.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/ukraina-1835313023.html
Киев заявил об эвакуации более 2,5 тысячи человек из Херсонской области
Киев заявил об эвакуации более 2,5 тысячи человек из Херсонской области - РИА Новости, 30.11.2022
Киев заявил об эвакуации более 2,5 тысячи человек из Херсонской области
Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что более 2,5 тысяч жителей из подконтрольных Киеву Херсона и соседних населенных пунктов части Херсонской области... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T15:35
2022-11-30T15:36
специальная военная операция на украине
в мире
ирина верещук
херсонская область
херсон
киев
украина
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что более 2,5 тысяч жителей из подконтрольных Киеву Херсона и соседних населенных пунктов части Херсонской области выехали в другие безопасные регионы страны в рамках "добровольной эвакуации".Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск. Начиная с 19 октября украинские власти начали реализацию "добровольной эвакуации" населения из южных территорий Украины в более безопасные регионы страны, о чем сообщала Верещук."Более 2,5 тысяч херсонцев и жителей близлежащих населенных пунктов уже эвакуировано в безопасные регионы. Приоритет предоставляется женщинам с детьми, людям постарше, больным и маломобильным", - приводит слова Верещук минреинтеграции в Telegram-канале.Она отметила, что по "отработанным маршрутам" из Кривого Рога во Львов, из Херсона в Хмельницкий, а также в Николаев или Одессу, граждане прибывают на "эвакопоезде". По ее словам, представители властей на вокзале встречают прибывших граждан, где выдают им по 2 тысячи гривен (54 доллара США) на взрослого и 3 тысячи гривен (81 доллар США) на ребенка или человека с инвалидностью.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.
https://ria.ru/20221130/pomosch-1835307490.html
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в мире, ирина верещук, херсонская область , херсон, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ирина Верещук, Херсонская область , Херсон, Киев, Украина
15:35 30.11.2022 (обновлено: 15:36 30.11.2022)
 
Киев заявил об эвакуации более 2,5 тысячи человек из Херсонской области

Вице-премьер Верещук: более 2500 человек эвакуировано из Херсона и соседних поселков

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Херсоне
Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Повседневная жизнь в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что более 2,5 тысяч жителей из подконтрольных Киеву Херсона и соседних населенных пунктов части Херсонской области выехали в другие безопасные регионы страны в рамках "добровольной эвакуации".
Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск. Начиная с 19 октября украинские власти начали реализацию "добровольной эвакуации" населения из южных территорий Украины в более безопасные регионы страны, о чем сообщала Верещук.
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"Более 2,5 тысяч херсонцев и жителей близлежащих населенных пунктов уже эвакуировано в безопасные регионы. Приоритет предоставляется женщинам с детьми, людям постарше, больным и маломобильным", - приводит слова Верещук минреинтеграции в Telegram-канале.
Она отметила, что по "отработанным маршрутам" из Кривого Рога во Львов, из Херсона в Хмельницкий, а также в Николаев или Одессу, граждане прибывают на "эвакопоезде". По ее словам, представители властей на вокзале встречают прибывших граждан, где выдают им по 2 тысячи гривен (54 доллара США) на взрослого и 3 тысячи гривен (81 доллар США) на ребенка или человека с инвалидностью.
В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИрина ВерещукХерсонская областьХерсонКиевУкраина
 
 
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