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В Москве открыли памятник авиаконструктору Андрею Туполеву - РИА Новости, 30.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221130/tupolev-1835328269.html
В Москве открыли памятник авиаконструктору Андрею Туполеву
В Москве открыли памятник авиаконструктору Андрею Туполеву - РИА Новости, 30.11.2022
В Москве открыли памятник авиаконструктору Андрею Туполеву
Памятник Андрею Туполеву, а также музей открыли в Москве к 100-летнему юбилею конструкторского бюро ПАО "Туполев" (входит в Объединенную авиастроительную... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:26
2022-11-30T16:26
туризм
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новости - туризм
андрей туполев
наталья сергунина
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
пао "туполев"
ростех
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Памятник Андрею Туполеву, а также музей открыли в Москве к 100-летнему юбилею конструкторского бюро ПАО "Туполев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха), сообщили в ОАК.Композиция представляет собой ростовую фигуру авиаконструктора и силуэт взлетающего сверхзвукового пассажирского лайнера Ту-144. Право открытия было предоставлено внуку и внучке конструктора.Как рассказала заместитель мэра российской столицы Наталья Сергунина Андрей Туполев учился, жил и работал в Москве. "Вместе с другими выдающимися учеными-практиками он развивал отечественные технологии колоссальными темпами. Сегодня дело великого инженера продолжает конструкторское бюро, носящее его имя", - сказала она.В ОАК отметили, что после церемонии открытия памятника состоялась презентация нового музея ОКБ Туполева, который заработал после масштабной реконструкции. Его гости увидят уникальные исторические объекты, модели легендарных самолетов, личные вещи, смогут самостоятельно собрать и раскрасить лайнер на интерактивном кульмане, а также полистать "живую" биографическую книгу и услышать настоящий голос Андрея Туполева.
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туризм, новости - туризм, андрей туполев, наталья сергунина, объединенная авиастроительная корпорация (оак), пао "туполев", ростех, туристы, новости культуры, ту-144
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Андрей Туполев, Наталья Сергунина, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), ПАО "Туполев", Ростех, туристы, Новости культуры, Ту-144
16:26 30.11.2022
 
В Москве открыли памятник авиаконструктору Андрею Туполеву

В Москве открыли памятник авиаконструктору Андрею Туполеву и музей конструкторского бюро

© Фото : Объединенная авиастроительная корпорацияТоржественная церемония открытия памятника авиаконструктору Андрею Туполеву и информационно-музейного центра, приуроченная к 100-летнему юбилею конструкторского бюро ПАО "Туполев"
Торжественная церемония открытия памятника авиаконструктору Андрею Туполеву и информационно-музейного центра, приуроченная к 100-летнему юбилею конструкторского бюро ПАО Туполев - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Фото : Объединенная авиастроительная корпорация
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Памятник Андрею Туполеву, а также музей открыли в Москве к 100-летнему юбилею конструкторского бюро ПАО "Туполев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха), сообщили в ОАК.
Композиция представляет собой ростовую фигуру авиаконструктора и силуэт взлетающего сверхзвукового пассажирского лайнера Ту-144. Право открытия было предоставлено внуку и внучке конструктора.
"Скульптурная композиция установлена на общедоступной территории рядом со зданием ОКБ на набережной Академика Туполева в сквере, который также носит его имя. Памятник стал первым монументом в Москве, который посвящен авиаконструктору", - уточнили в ОАК.
Как рассказала заместитель мэра российской столицы Наталья Сергунина Андрей Туполев учился, жил и работал в Москве. "Вместе с другими выдающимися учеными-практиками он развивал отечественные технологии колоссальными темпами. Сегодня дело великого инженера продолжает конструкторское бюро, носящее его имя", - сказала она.
В ОАК отметили, что после церемонии открытия памятника состоялась презентация нового музея ОКБ Туполева, который заработал после масштабной реконструкции. Его гости увидят уникальные исторические объекты, модели легендарных самолетов, личные вещи, смогут самостоятельно собрать и раскрасить лайнер на интерактивном кульмане, а также полистать "живую" биографическую книгу и услышать настоящий голос Андрея Туполева.
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