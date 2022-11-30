https://ria.ru/20221130/tupolev-1835328269.html

В Москве открыли памятник авиаконструктору Андрею Туполеву

В Москве открыли памятник авиаконструктору Андрею Туполеву - РИА Новости, 30.11.2022

В Москве открыли памятник авиаконструктору Андрею Туполеву

Памятник Андрею Туполеву, а также музей открыли в Москве к 100-летнему юбилею конструкторского бюро ПАО "Туполев" (входит в Объединенную авиастроительную... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:26

2022-11-30T16:26

2022-11-30T16:26

туризм

туризм

новости - туризм

андрей туполев

наталья сергунина

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

пао "туполев"

ростех

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835317384_0:142:1280:862_1920x0_80_0_0_cbcc1251a7a87029bd43d8f143762e17.jpg

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Памятник Андрею Туполеву, а также музей открыли в Москве к 100-летнему юбилею конструкторского бюро ПАО "Туполев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха), сообщили в ОАК.Композиция представляет собой ростовую фигуру авиаконструктора и силуэт взлетающего сверхзвукового пассажирского лайнера Ту-144. Право открытия было предоставлено внуку и внучке конструктора.Как рассказала заместитель мэра российской столицы Наталья Сергунина Андрей Туполев учился, жил и работал в Москве. "Вместе с другими выдающимися учеными-практиками он развивал отечественные технологии колоссальными темпами. Сегодня дело великого инженера продолжает конструкторское бюро, носящее его имя", - сказала она.В ОАК отметили, что после церемонии открытия памятника состоялась презентация нового музея ОКБ Туполева, который заработал после масштабной реконструкции. Его гости увидят уникальные исторические объекты, модели легендарных самолетов, личные вещи, смогут самостоятельно собрать и раскрасить лайнер на интерактивном кульмане, а также полистать "живую" биографическую книгу и услышать настоящий голос Андрея Туполева.

https://ria.ru/20221022/moskva-1825378258.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, андрей туполев, наталья сергунина, объединенная авиастроительная корпорация (оак), пао "туполев", ростех, туристы, новости культуры, ту-144