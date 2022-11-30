В Москве открыли памятник авиаконструктору Андрею Туполеву
В Москве открыли памятник авиаконструктору Андрею Туполеву и музей конструкторского бюро
© Фото : Объединенная авиастроительная корпорацияТоржественная церемония открытия памятника авиаконструктору Андрею Туполеву и информационно-музейного центра, приуроченная к 100-летнему юбилею конструкторского бюро ПАО "Туполев"
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Памятник Андрею Туполеву, а также музей открыли в Москве к 100-летнему юбилею конструкторского бюро ПАО "Туполев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха), сообщили в ОАК.
Композиция представляет собой ростовую фигуру авиаконструктора и силуэт взлетающего сверхзвукового пассажирского лайнера Ту-144. Право открытия было предоставлено внуку и внучке конструктора.
"Скульптурная композиция установлена на общедоступной территории рядом со зданием ОКБ на набережной Академика Туполева в сквере, который также носит его имя. Памятник стал первым монументом в Москве, который посвящен авиаконструктору", - уточнили в ОАК.
Как рассказала заместитель мэра российской столицы Наталья Сергунина Андрей Туполев учился, жил и работал в Москве. "Вместе с другими выдающимися учеными-практиками он развивал отечественные технологии колоссальными темпами. Сегодня дело великого инженера продолжает конструкторское бюро, носящее его имя", - сказала она.
В ОАК отметили, что после церемонии открытия памятника состоялась презентация нового музея ОКБ Туполева, который заработал после масштабной реконструкции. Его гости увидят уникальные исторические объекты, модели легендарных самолетов, личные вещи, смогут самостоятельно собрать и раскрасить лайнер на интерактивном кульмане, а также полистать "живую" биографическую книгу и услышать настоящий голос Андрея Туполева.