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Зеленский озвучил новые требования к Западу - РИА Новости, 30.11.2022
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Зеленский озвучил новые требования к Западу
Зеленский озвучил новые требования к Западу - РИА Новости, 30.11.2022
Зеленский озвучил новые требования к Западу
Украине потребуется более триллиона долларов на восстановление инфраструктуры, заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:35
2022-11-30T16:38
в мире
владимир зеленский
украина
россия
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украине потребуется более триллиона долларов на восстановление инфраструктуры, заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале его офиса.По словам Зеленского, для этих целей применят систему шефства, когда отдельные страны и компании занимаются восстановлением определенных регионов, городов, сфер деятельности или предприятий.Украинские политики регулярно выступают с требованиями выделить средства на "восстановление" страны. В июле, к примеру, премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявлял, что на это потребуется 750 миллиардов долларов. При этом позже потери инфраструктуры и промышленности с начала российской спецоперации киевские экономисты оценили в сумму, в несколько раз меньшую названной главой правительства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают направлять оружие Киеву на десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221126/pomosch-1834392397.html
https://ria.ru/20221125/zelenskiy-1834114364.html
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в мире, владимир зеленский, украина, россия
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия
14:35 30.11.2022 (обновлено: 16:38 30.11.2022)
 
Зеленский озвучил новые требования к Западу

Зеленский потребовал от Запада триллион долларов на "восстановление Украины"

© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украине потребуется более триллиона долларов на восстановление инфраструктуры, заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале его офиса.

"Уже сейчас мы привлекаем десятки стран-партнеров к восстановлению Украины. Общий объем работ — более триллиона долларов", — подчеркнул политик.

По словам Зеленского, для этих целей применят систему шефства, когда отдельные страны и компании занимаются восстановлением определенных регионов, городов, сфер деятельности или предприятий.
Украинские политики регулярно выступают с требованиями выделить средства на "восстановление" страны. В июле, к примеру, премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявлял, что на это потребуется 750 миллиардов долларов. При этом позже потери инфраструктуры и промышленности с начала российской спецоперации киевские экономисты оценили в сумму, в несколько раз меньшую названной главой правительства.
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Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным оружием становится законной целью для российской армии.
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