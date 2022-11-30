14:35 30.11.2022 (обновлено: 16:38 30.11.2022)
Зеленский озвучил новые требования к Западу
Зеленский потребовал от Запада триллион долларов на "восстановление Украины"
© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украине потребуется более триллиона долларов на восстановление инфраструктуры, заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале его офиса.
"Уже сейчас мы привлекаем десятки стран-партнеров к восстановлению Украины. Общий объем работ — более триллиона долларов", — подчеркнул политик.
По словам Зеленского, для этих целей применят систему шефства, когда отдельные страны и компании занимаются восстановлением определенных регионов, городов, сфер деятельности или предприятий.
Украинские политики регулярно выступают с требованиями выделить средства на "восстановление" страны. В июле, к примеру, премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявлял, что на это потребуется 750 миллиардов долларов. При этом позже потери инфраструктуры и промышленности с начала российской спецоперации киевские экономисты оценили в сумму, в несколько раз меньшую названной главой правительства.
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Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным оружием становится законной целью для российской армии.