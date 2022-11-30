https://ria.ru/20221130/trillion-1835285142.html

Зеленский озвучил новые требования к Западу

Зеленский озвучил новые требования к Западу - РИА Новости, 30.11.2022

Зеленский озвучил новые требования к Западу

Украине потребуется более триллиона долларов на восстановление инфраструктуры, заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:35

2022-11-30T14:35

2022-11-30T16:38

в мире

владимир зеленский

украина

россия

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украине потребуется более триллиона долларов на восстановление инфраструктуры, заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале его офиса.По словам Зеленского, для этих целей применят систему шефства, когда отдельные страны и компании занимаются восстановлением определенных регионов, городов, сфер деятельности или предприятий.Украинские политики регулярно выступают с требованиями выделить средства на "восстановление" страны. В июле, к примеру, премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявлял, что на это потребуется 750 миллиардов долларов. При этом позже потери инфраструктуры и промышленности с начала российской спецоперации киевские экономисты оценили в сумму, в несколько раз меньшую названной главой правительства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают направлять оружие Киеву на десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221126/pomosch-1834392397.html

https://ria.ru/20221125/zelenskiy-1834114364.html

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в мире, владимир зеленский, украина, россия