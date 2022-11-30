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В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/trevoga-1835298247.html
В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу
В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.11.2022
В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T15:06
2022-11-30T15:06
специальная военная операция на украине
в мире
киев
запорожская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины.Отмечается, что ее объявили в 13.36 (14.36 мск).Ранее в среду воздушная тревога была объявлена в Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и ЛНР.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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киев
запорожская область
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в мире, киев, запорожская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы РФ
15:06 30.11.2022
 
В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу

В подконтрольной Киеву части Запорожской области в 14:36 объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины.
Отмечается, что ее объявили в 13.36 (14.36 мск).
Ранее в среду воздушная тревога была объявлена в Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и ЛНР.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Флаги Украины - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 16:26Специальная военная операция на Украине
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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