https://ria.ru/20221130/trevoga-1835298247.html
В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу
В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.11.2022
В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T15:06
2022-11-30T15:06
2022-11-30T15:06
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины.Отмечается, что ее объявили в 13.36 (14.36 мск).Ранее в среду воздушная тревога была объявлена в Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и ЛНР.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221129/trevoga-1835067784.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу
В подконтрольной Киеву части Запорожской области в 14:36 объявили воздушную тревогу