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В Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/trevoga-1835198821.html
В Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.11.2022
В Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации Украины. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T10:39
2022-11-30T11:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Сумской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации Украины.Кроме того, предупреждение действует в подконтрольных Киеву частях ДНР и ЛНР.Воздушные тревоги на Украине звучат ежедневно с 10 октября, когда российская армия начала наносить ракетные удары по объектам военного управления, связи, оборонной промышленности и энергетики страны. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.Глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий накануне заявил, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции Украины.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщал, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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в мире, украина, киев, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
10:39 30.11.2022 (обновлено: 11:16 30.11.2022)
 
В Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в среду в Сумской и Харьковской областях Украины

© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на станции метро в Харькове
Люди толпятся на станции метро в Харькове - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на станции метро в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Сумской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации Украины.
Кроме того, предупреждение действует в подконтрольных Киеву частях ДНР и ЛНР.
Воздушные тревоги на Украине звучат ежедневно с 10 октября, когда российская армия начала наносить ракетные удары по объектам военного управления, связи, оборонной промышленности и энергетики страны. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.
Глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий накануне заявил, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции Украины.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщал, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Флаги Украины - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 16:26Специальная военная операция на Украине
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевХарьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
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