https://ria.ru/20221130/trevoga-1835198821.html

В Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.11.2022

В Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации Украины. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T10:39

2022-11-30T10:39

2022-11-30T11:16

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Сумской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации Украины.Кроме того, предупреждение действует в подконтрольных Киеву частях ДНР и ЛНР.Воздушные тревоги на Украине звучат ежедневно с 10 октября, когда российская армия начала наносить ракетные удары по объектам военного управления, связи, оборонной промышленности и энергетики страны. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.Глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий накануне заявил, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции Украины.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщал, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221129/trevoga-1835067784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, киев, харьковская область, вооруженные силы рф