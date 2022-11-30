https://ria.ru/20221130/trevoga-1835198821.html
В Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.11.2022
В Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации Украины. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T10:39
2022-11-30T10:39
2022-11-30T11:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Сумской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации Украины.Кроме того, предупреждение действует в подконтрольных Киеву частях ДНР и ЛНР.Воздушные тревоги на Украине звучат ежедневно с 10 октября, когда российская армия начала наносить ракетные удары по объектам военного управления, связи, оборонной промышленности и энергетики страны. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.Глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий накануне заявил, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции Украины.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщал, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, киев, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
10:39 30.11.2022 (обновлено: 11:16 30.11.2022)
В Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в среду в Сумской и Харьковской областях Украины