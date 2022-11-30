https://ria.ru/20221130/tets-1835236515.html

В Перми ликвидировали открытое горение на ТЭЦ-9

В Перми ликвидировали открытое горение на ТЭЦ-9 - РИА Новости, 30.11.2022

В Перми ликвидировали открытое горение на ТЭЦ-9

Пожарные ликвидировали открытое горение на ТЭЦ-9 в Перми, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МЧС. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T12:39

2022-11-30T12:39

2022-11-30T13:16

пермь

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕРМЬ, 30 ноя - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на ТЭЦ-9 в Перми, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МЧС.Ранее стало известно, что на самой крупной пермской ТЭЦ под номером 9 днем загорелась крыша турбинного цеха. Площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров. По данным краевого Минздрава, пострадали три человека, один из них находится в состоянии клинической смерти. Несколько местных СМИ указывали, что в цехе пермской ТЭЦ- 9 взорвалась газовая турбина, что стало причиной возгорания."Ликвидация открытого горения на площади 100 квадратных метров произошла в 14:11 (12:11 мск). Предварительно: возгорание произошло в следствии проведения ремонтных работ на кровле одного из цехов. Никаких взрывов не было. Угрозы перехода огня на другие объекты нет", - рассказали в управлении МЧС.Собеседник в ведомстве пояснил, что тушением пожара занимаются 67 спасателей, используется 20 единиц техники. При этом ТЭЦ-9 функционирует и продолжает заниматься поставкой тепла в город.В ведомстве уточнили, что более 50 человек самостоятельно эвакуировались с пермской ТЭЦ- 9, а троих вынесли спасатели.ТЭЦ-9 является крупнейшей в числе теплоэлектроцентралей Перми, расположена в Индустриальном районе, обеспечивает энергоснабжение нефтеперерабатывающего производства и является одним из основных источников тепла для левобережной части города. Введена в эксплуатацию в 1957 году, в 2021 году был запущен проект по модернизации оборудования станции.

https://ria.ru/20221130/pozhar-1835237497.html

https://ria.ru/20221130/pozhar-1835202235.html

пермь

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

пермь, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)