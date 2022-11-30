Рейтинг@Mail.ru
В Перми ликвидировали открытое горение на ТЭЦ-9 - РИА Новости, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221130/tets-1835236515.html
В Перми ликвидировали открытое горение на ТЭЦ-9
В Перми ликвидировали открытое горение на ТЭЦ-9 - РИА Новости, 30.11.2022
В Перми ликвидировали открытое горение на ТЭЦ-9
Пожарные ликвидировали открытое горение на ТЭЦ-9 в Перми, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МЧС. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:39
2022-11-30T13:16
пермь
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835221894_0:201:1280:921_1920x0_80_0_0_e74411d8848771f3bb1f7fb1da370049.jpg
ПЕРМЬ, 30 ноя - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на ТЭЦ-9 в Перми, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МЧС.Ранее стало известно, что на самой крупной пермской ТЭЦ под номером 9 днем загорелась крыша турбинного цеха. Площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров. По данным краевого Минздрава, пострадали три человека, один из них находится в состоянии клинической смерти. Несколько местных СМИ указывали, что в цехе пермской ТЭЦ- 9 взорвалась газовая турбина, что стало причиной возгорания."Ликвидация открытого горения на площади 100 квадратных метров произошла в 14:11 (12:11 мск). Предварительно: возгорание произошло в следствии проведения ремонтных работ на кровле одного из цехов. Никаких взрывов не было. Угрозы перехода огня на другие объекты нет", - рассказали в управлении МЧС.Собеседник в ведомстве пояснил, что тушением пожара занимаются 67 спасателей, используется 20 единиц техники. При этом ТЭЦ-9 функционирует и продолжает заниматься поставкой тепла в город.В ведомстве уточнили, что более 50 человек самостоятельно эвакуировались с пермской ТЭЦ- 9, а троих вынесли спасатели.ТЭЦ-9 является крупнейшей в числе теплоэлектроцентралей Перми, расположена в Индустриальном районе, обеспечивает энергоснабжение нефтеперерабатывающего производства и является одним из основных источников тепла для левобережной части города. Введена в эксплуатацию в 1957 году, в 2021 году был запущен проект по модернизации оборудования станции.
https://ria.ru/20221130/pozhar-1835237497.html
https://ria.ru/20221130/pozhar-1835202235.html
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835221894_0:181:1280:1141_1920x0_80_0_0_bc1fa5c643273901cf60f996e629e0e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пермь, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пермь, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:39 30.11.2022 (обновлено: 13:16 30.11.2022)
 
В Перми ликвидировали открытое горение на ТЭЦ-9

Пожарные ликвидировали открытое горение на ТЭЦ-9 в Перми

© фото очевидцаПожар на ТЭЦ в Перми
Пожар на ТЭЦ в Перми
© фото очевидца
Пожар на ТЭЦ в Перми
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 30 ноя - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на ТЭЦ-9 в Перми, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МЧС.
Ранее стало известно, что на самой крупной пермской ТЭЦ под номером 9 днем загорелась крыша турбинного цеха. Площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров. По данным краевого Минздрава, пострадали три человека, один из них находится в состоянии клинической смерти. Несколько местных СМИ указывали, что в цехе пермской ТЭЦ- 9 взорвалась газовая турбина, что стало причиной возгорания.
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
12:43
МЧС назвало причину пожара на ТЭЦ-9 в Перми
"Ликвидация открытого горения на площади 100 квадратных метров произошла в 14:11 (12:11 мск). Предварительно: возгорание произошло в следствии проведения ремонтных работ на кровле одного из цехов. Никаких взрывов не было. Угрозы перехода огня на другие объекты нет", - рассказали в управлении МЧС.
Собеседник в ведомстве пояснил, что тушением пожара занимаются 67 спасателей, используется 20 единиц техники. При этом ТЭЦ-9 функционирует и продолжает заниматься поставкой тепла в город.
В ведомстве уточнили, что более 50 человек самостоятельно эвакуировались с пермской ТЭЦ- 9, а троих вынесли спасатели.
ТЭЦ-9 является крупнейшей в числе теплоэлектроцентралей Перми, расположена в Индустриальном районе, обеспечивает энергоснабжение нефтеперерабатывающего производства и является одним из основных источников тепла для левобережной части города. Введена в эксплуатацию в 1957 году, в 2021 году был запущен проект по модернизации оборудования станции.
Сотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
10:47
Пожар в Брянской области, где горел резервуар с нефтепродуктами, потушили
 
ПермьПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала