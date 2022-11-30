https://ria.ru/20221130/teologiya-1835025306.html
Вернуть смыслы. Почему современная наука ищет ответы в теологии
Вернуть смыслы. Почему современная наука ищет ответы в теологии - РИА Новости, 30.11.2022
Вернуть смыслы. Почему современная наука ищет ответы в теологии
Качественный скачок в изучении происхождения Вселенной и устройства человеческого мозга возможен только при соединении науки и теологии. Теологические знания... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T09:00
2022-11-30T09:00
2022-11-30T09:00
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Качественный скачок в изучении происхождения Вселенной и устройства человеческого мозга возможен только при соединении науки и теологии. Теологические знания дают естественно-научным недостающие элементы: опыт поиска смысла явлений, неподвластных человеческой воле, считают участники V Профессорского форума "Наука и образование в условиях глобальных вызовов".Во всех культурах и цивилизациях мира наука является "дочкой" религии или религиозной философии. Опыт человека в естественно-научном познании западного образца несравнимо меньший, чем религиозный и теологический.Науки в российской и общеевропейской культурах "выходили" из монастырей и представляли собой ответвления христианского образования и античной философии, рассказали участники форума.На конец XIX и XX века выпало интенсивное технологическое развитие цивилизаций, где доминирующим стал подход Ньютона и Декарта (ньютоно-картезианская парадигма). Но на самом пике техногенного прогресса мнение о всесилии интеллектуального способа познания стало звучать реже. Человек все больше стал понимать ограниченность своих знаний о мире без опор теологии и философии, считают исследователи.Одной из важных предпосылок разъединения духовного и эмпирического способов познания стала атеистическая эпоха и колоссальное количество новых технологических возможностей. При этом, когда человечество начало с их помощью изучать вопросы зарождения Вселенной, сознания, работы человеческого мозга – обнаружилась крайняя недостаточность имеющихся знаний. При этой ограниченности дальнейшие эксперименты с потенциально опасными для всего человечества разработками стали настораживать, считают исследователи.Он уточнил, что мудрец это не только носитель большого количества знаний, но и человек, вдохновленный симпатией ко всему творению.В современной России теология существует как группа специальностей и направлений подготовки с 1992 года, продолжил исследователь. А первая аспирантура по предмету открылась только в 2015 году, поэтому сейчас происходит встраивание теологических компонентов научные методы познания после советского периода. И от того, насколько гармонично пройдет этот процесс зависит целостность дальнейшего познания мира новыми поколениями.Генеральный директор Кольского научного центра РАН, священник Сергий Кривовичев высказался о неизбежности новой встречи науки и теологии на территории идейных уровней цитатой известного астронома XX века Роберта Ястрова."Для ученого который жил, веруя в силу разума история открытия расширения Вселенной заканчивается, как страшный сон. Он покорял скалы незнания и уже готов покорить высочайший пик, поднимаясь выше и выше, но у самой вершины за последним камнем его приветствует группа теологов, сидевших там на протяжении веков", - цитировал Кривовичев.Он конкретизировал, что взаимодействие религиозного и научного подходов к действительности особенно часто происходит при исследовании тем зарождения сознания, эволюции, происхождения Вселенной, свободы воли.Теология пересекается с естественными науками в основном в высших стадиях их проявления, то есть неремесленных. Там, где научное знание сталкивается с мировоззренческими и метафизическими вопросами, суммировал священнослужитель."Здесь можно вспомнить о теории струн, для ее определения ученые используют термины "чудная теория", "элегантная вселенная", сравнивают Вселенную с музыкальным инструментом, издающим конечное число нот и на основе их сложную музыкальную теорию. Теологические импликации здесь очевидны", - подчеркнул теолог.Человечество не может определить фрагменты новой информации о мире в свои логические ниши. Причина в смысловом кризисе современной науки, считает исследователь. Без постановки вопроса о смысле и цели как самой вселенной, так и человеческого развития на приоритетном уровне.Она дополнила, что десятилетия занимается исследованием работы человеческого мозга, но ни она, ни известные ей ученые не могут дать исчерпывающие ответы о его природе и устройстве.Разум человека обладает гигантской нейронной сетью, и есть совершенно особенная последовательность связей, которая занята только смыслами. То есть мозг творит миры и порождает идеи, а, значит, для человека предельно важен вопрос вектора и смысла Вселенной, обратила внимание эксперт.Секция "Теология" проходит в рамках Профессорского форума уже в третий год. По результатам докладов и обсуждений исследователи составят резолюцию, которая может быть использована при разработке образовательных программ, дисциплин и в научных работах.
https://ria.ru/20210903/teologiya-1748586523.html
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наука, религия, общество, навигатор абитуриента, спбгу, университетская наука, россия
Религия, Наука, Религия, Общество, Навигатор абитуриента, СПбГУ, Университетская наука, Россия
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Качественный скачок в изучении происхождения Вселенной и устройства человеческого мозга возможен только при соединении науки и теологии. Теологические знания дают естественно-научным недостающие элементы: опыт поиска смысла явлений, неподвластных человеческой воле, считают участники V Профессорского форума "Наука и образование в условиях глобальных вызовов".
Во всех культурах и цивилизациях мира наука является "дочкой" религии или религиозной философии. Опыт человека в естественно-научном познании западного образца несравнимо меньший, чем религиозный и теологический.
Науки в российской и общеевропейской культурах "выходили" из монастырей и представляли собой ответвления христианского образования и античной философии, рассказали участники форума.
На конец XIX и XX века выпало интенсивное технологическое развитие цивилизаций, где доминирующим стал подход Ньютона и Декарта (ньютоно-картезианская парадигма). Но на самом пике техногенного прогресса мнение о всесилии интеллектуального способа познания стало звучать реже. Человек все больше стал понимать ограниченность своих знаний о мире без опор теологии и философии, считают исследователи.
Одной из важных предпосылок разъединения духовного и эмпирического способов познания стала атеистическая эпоха и колоссальное количество новых технологических возможностей. При этом, когда человечество начало с их помощью изучать вопросы зарождения Вселенной, сознания, работы человеческого мозга – обнаружилась крайняя недостаточность имеющихся знаний. При этой ограниченности дальнейшие эксперименты с потенциально опасными для всего человечества разработками стали настораживать, считают исследователи.
"Последователи неоплатонизма подчеркивают, что и философия, и теология в отличие от новейшей европейской истории не противопоставлялись друг другу, но воспринимались комплементарными… Неоплатоник Прокл говорит о теологии как о науке о первых и более всего самодовлеющих началах всех существующих вещей", - рассказал ректор МДА епископ Звенигородский Кирилл.
Он уточнил, что мудрец это не только носитель большого количества знаний, но и человек, вдохновленный симпатией ко всему творению.
В современной России теология существует как группа специальностей и направлений подготовки с 1992 года, продолжил исследователь. А первая аспирантура по предмету открылась только в 2015 году, поэтому сейчас происходит встраивание теологических компонентов научные методы познания после советского периода. И от того, насколько гармонично пройдет этот процесс зависит целостность дальнейшего познания мира новыми поколениями.
Генеральный директор Кольского научного центра РАН, священник Сергий Кривовичев высказался о неизбежности новой встречи науки и теологии на территории идейных уровней цитатой известного астронома XX века Роберта Ястрова.
"Для ученого который жил, веруя в силу разума история открытия расширения Вселенной заканчивается, как страшный сон. Он покорял скалы незнания и уже готов покорить высочайший пик, поднимаясь выше и выше, но у самой вершины за последним камнем его приветствует группа теологов, сидевших там на протяжении веков", - цитировал Кривовичев.
Он конкретизировал, что взаимодействие религиозного и научного подходов к действительности особенно часто происходит при исследовании тем зарождения сознания, эволюции, происхождения Вселенной, свободы воли.
Теология пересекается с естественными науками в основном в высших стадиях их проявления, то есть неремесленных. Там, где научное знание сталкивается с мировоззренческими и метафизическими вопросами, суммировал священнослужитель.
"Здесь можно вспомнить о теории струн, для ее определения ученые используют термины "чудная теория", "элегантная вселенная", сравнивают Вселенную с музыкальным инструментом, издающим конечное число нот и на основе их сложную музыкальную теорию. Теологические импликации здесь очевидны", - подчеркнул теолог.
Человечество не может определить фрагменты новой информации о мире в свои логические ниши. Причина в смысловом кризисе современной науки, считает исследователь. Без постановки вопроса о смысле и цели как самой вселенной, так и человеческого развития на приоритетном уровне.
"Если Вселенная холодная и безразличная, то непонятно, что мы все здесь делаем. Если Вселенная нехолодная и небезразличная, то тогда встает вопрос о смыслах и вопрос о том, что такое мозг?" – считает директор Института когнитивных исследований СПбГУ Татьяна Черниговская.
Она дополнила, что десятилетия занимается исследованием работы человеческого мозга, но ни она, ни известные ей ученые не могут дать исчерпывающие ответы о его природе и устройстве.
Разум человека обладает гигантской нейронной сетью, и есть совершенно особенная последовательность связей, которая занята только смыслами. То есть мозг творит миры и порождает идеи, а, значит, для человека предельно важен вопрос вектора и смысла Вселенной, обратила внимание эксперт.
Секция "Теология" проходит в рамках Профессорского форума уже в третий год. По результатам докладов и обсуждений исследователи составят резолюцию, которая может быть использована при разработке образовательных программ, дисциплин и в научных работах.