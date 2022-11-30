https://ria.ru/20221130/tekhnologii-1835417975.html

Эксперт рассказал, что необходимо для "квантового" суверенитета России

Эксперт рассказал, что необходимо для "квантового" суверенитета России - РИА Новости, 30.11.2022

Эксперт рассказал, что необходимо для "квантового" суверенитета России

Концентрация интеллектуальных усилий, позволяющая появляться новым перспективным идеям, необходима в качестве мер по достижению Россией научно-технологического... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T21:37

2022-11-30T21:37

2022-11-30T21:37

технологии

владимир путин

россия

сочи

российский квантовый центр

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Концентрация интеллектуальных усилий, позволяющая появляться новым перспективным идеям, необходима в качестве мер по достижению Россией научно-технологического суверенитета в квантовых технологиях, заявил РИА Новости руководитель научной группы "Квантовые информационные технологии" Российского квантового центра, основатель облачной платформы квантовых вычислений QBoard Алексей Федоров."Квантовые технологии - направление, к которому приковано внимание всего мирового научно-технологического сообщества: не просто так крупные университеты, технологические компании и стартапы сегодня направляют свои усилия на их разработку. Квантовые технологии играют существенную роль при работе с данными. В эпоху цифровизации более быстрая обработка данных ведет к экономическому эффекту", - сказал Федоров в преддверии II конгресса молодых ученых в Сочи. На конгрессе, в частности, будет обсуждаться развитие в России квантовых технологий.Задача защиты информации выходит на первый план для огромного количества приложений, отметил Федоров."Поэтому необходимым и неотъемлемым элементом технологического суверенитета будет развитие в нашей стране квантовых технологий: квантовых вычислений, квантовых коммуникаций, квантовых сенсоров. Эти технологии направлены на решение задач, которые актуальны для каждого из нас", - добавил собеседник агентства."На мой взгляд, неотъемлемый компонент достижения технологического суверенитета - создание центров концентрации научной мысли в этом направлении. Сегодня в квантовых вычислениях определяет лидерство не только технология прибороустройства, но и новые научные идеи и подходы. Такие консорциумы людей, думающих в этом направлении, уже создаются, и очень важно продолжать это развивать", - считает Федоров.В России реализуются дорожные карты по развитию квантовых технологий, напомнил собеседник агентства."Необходимо в дальнейшем увеличить их реализацию на более длинные горизонты и выстроить баланс между фундаментально научными исследованиями и прикладными разработками. Концентрация ресурсов и сохранение баланса - ключевые точки в достижении научно-технологического суверенитета в квантовых технологиях", - подчеркнул он.Конгресс молодых ученых, который пройдет 1-3 декабря в Парке науки и искусств "Сириус" в Сочи, станет ключевым мероприятием первого года Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Планируется, что конгресс посетят представители более чем 40 стран."Конгресс молодых ученых - площадка, которая была сформирована для обсуждения широкого спектра научных вопросов. Ее важность состоит в том, чтобы увидеть проблемы целого ряда научных областей и сформулировать универсальные решения для научных групп, работающих в совершенно разных сферах. Такие конгрессы, объединяющие исследователей из различных организаций и направлений, позволяют выработать решения, которые, в целом, способствуют развитию науки", - отметил Федоров.По его словам, проведение такого мероприятия "позволяет увеличить вовлеченность широкой общественности в научные задачи и продемонстрировать, что очень широкий класс исследований, которые проводятся сегодня учеными в России, направлен на улучшение качества жизни всех нас".Год науки и технологий, проходивший в России в 2021 году, показал, что престиж профессии ученого повышается, а у людей есть тяга к познанию и изобретению, добавил Федоров."Конечно, в масштабе одного года сложно реализовать все инициативы, которые бы способствовали изменению ландшафта науки в Российской Федерации. Для этого нужно мыслить большими горизонтами", - сказал он."Десятилетие науки и технологий - это уже тот горизонт, где мы замечаем, как качественным образом меняется наша жизнь благодаря внедрению технологий и какую значительную роль играет фундаментальная наука для понимания картины мира в целом. В масштабе десяти лет можно будет увидеть, например, как школьник заинтересовался наукой и выбрал научную стезю в качестве будущей деятельности. Поэтому замечательно, что мы говорим о планировании и поэтапной реализации более длительных инициатив", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20221124/universitet-1833879298.html

https://ria.ru/20221109/mtusi-1830042891.html

https://ria.ru/20221117/samarskiy_universitet-1832029545.html

россия

сочи

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, владимир путин, россия, сочи, российский квантовый центр