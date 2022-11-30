https://ria.ru/20221130/tailand-1835326251.html

Таиланд обяжет насильников десять лет носить специальные браслеты

Таиланд обяжет насильников десять лет носить специальные браслеты - РИА Новости, 30.11.2022

Таиланд обяжет насильников десять лет носить специальные браслеты

Вскоре преступники, осужденные за насильственные преступления против женщин в Таиланде, должны будут носить на щиколотке браслет с электрическим датчиком в... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:05

2022-11-30T16:05

2022-11-30T16:09

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таиланд

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вскоре преступники, осужденные за насильственные преступления против женщин в Таиланде, должны будут носить на щиколотке браслет с электрическим датчиком в течение 10 лет после освобождения, сообщает портал Thaiger.Новый закон, предложенный министром юстиции Таиланда Сомсаком Тепсутином, вступит в силу 23 января следующего года. Он призван помочь полиции страны справиться с угрозой роста числа серийных преступников, избирающих своими жертвами молодых девушек. Через браслеты стражи порядка смогут отслеживать перемещения преступников и моментально реагировать на их необычное поведение."Новый закон позволит полиции задерживать опасных преступников в экстренном порядке", - заявил министр, выступая перед журналистами.На прошлой неделе стало известно об аресте серийного насильника на северо-востоке Таиланда. Было установлено, что ранее он совершил шесть подобных преступлений и недавно был освобожден из тюрьмы.Министерство здравоохранения Таиланда ранее заявило, что тайские девочки в возрасте от 10 до 14 лет составляют 31% из 8500 женщин и девочек, которые ежегодно подвергаются физическому и сексуальному насилию в стране. Цифры охватывают период с 2019 по 2021 годы.

https://ria.ru/20221127/prigovor-1834533580.html

https://ria.ru/20221129/obvinenie-1835041218.html

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в мире, здоровье - общество, таиланд