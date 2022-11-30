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Таиланд обяжет насильников десять лет носить специальные браслеты - РИА Новости, 30.11.2022
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Таиланд обяжет насильников десять лет носить специальные браслеты
Таиланд обяжет насильников десять лет носить специальные браслеты - РИА Новости, 30.11.2022
Таиланд обяжет насильников десять лет носить специальные браслеты
Вскоре преступники, осужденные за насильственные преступления против женщин в Таиланде, должны будут носить на щиколотке браслет с электрическим датчиком в... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:05
2022-11-30T16:09
в мире
здоровье - общество
таиланд
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вскоре преступники, осужденные за насильственные преступления против женщин в Таиланде, должны будут носить на щиколотке браслет с электрическим датчиком в течение 10 лет после освобождения, сообщает портал Thaiger.Новый закон, предложенный министром юстиции Таиланда Сомсаком Тепсутином, вступит в силу 23 января следующего года. Он призван помочь полиции страны справиться с угрозой роста числа серийных преступников, избирающих своими жертвами молодых девушек. Через браслеты стражи порядка смогут отслеживать перемещения преступников и моментально реагировать на их необычное поведение."Новый закон позволит полиции задерживать опасных преступников в экстренном порядке", - заявил министр, выступая перед журналистами.На прошлой неделе стало известно об аресте серийного насильника на северо-востоке Таиланда. Было установлено, что ранее он совершил шесть подобных преступлений и недавно был освобожден из тюрьмы.Министерство здравоохранения Таиланда ранее заявило, что тайские девочки в возрасте от 10 до 14 лет составляют 31% из 8500 женщин и девочек, которые ежегодно подвергаются физическому и сексуальному насилию в стране. Цифры охватывают период с 2019 по 2021 годы.
https://ria.ru/20221127/prigovor-1834533580.html
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в мире, здоровье - общество, таиланд
В мире, Здоровье - Общество, Таиланд
16:05 30.11.2022 (обновлено: 16:09 30.11.2022)
 
Таиланд обяжет насильников десять лет носить специальные браслеты

Таиланд обяжет отсидевших за насилие над женщинами десять лет носить специальные браслеты

© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в медиабанкЭлектронный браслет для контроля за заключенными
Электронный браслет для контроля за заключенными - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Андрей Архипов
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Электронный браслет для контроля за заключенными. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вскоре преступники, осужденные за насильственные преступления против женщин в Таиланде, должны будут носить на щиколотке браслет с электрическим датчиком в течение 10 лет после освобождения, сообщает портал Thaiger.
Новый закон, предложенный министром юстиции Таиланда Сомсаком Тепсутином, вступит в силу 23 января следующего года. Он призван помочь полиции страны справиться с угрозой роста числа серийных преступников, избирающих своими жертвами молодых девушек. Через браслеты стражи порядка смогут отслеживать перемещения преступников и моментально реагировать на их необычное поведение.
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"Новый закон позволит полиции задерживать опасных преступников в экстренном порядке", - заявил министр, выступая перед журналистами.
На прошлой неделе стало известно об аресте серийного насильника на северо-востоке Таиланда. Было установлено, что ранее он совершил шесть подобных преступлений и недавно был освобожден из тюрьмы.
Министерство здравоохранения Таиланда ранее заявило, что тайские девочки в возрасте от 10 до 14 лет составляют 31% из 8500 женщин и девочек, которые ежегодно подвергаются физическому и сексуальному насилию в стране. Цифры охватывают период с 2019 по 2021 годы.
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