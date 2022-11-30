https://ria.ru/20221130/stanki-1835142732.html

Овчинский: столичная компания начала поставки компактных фрезерных станков

Овчинский: столичная компания начала поставки компактных фрезерных станков - РИА Новости, 30.11.2022

Овчинский: столичная компания начала поставки компактных фрезерных станков

Московское предприятие Beaver Technology начало коммерческие поставки компактных фрезерных станков собственной разработки, сообщил руководитель городского... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T08:15

2022-11-30T08:15

2022-11-30T08:17

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

технологии

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Московское предприятие Beaver Technology начало коммерческие поставки компактных фрезерных станков собственной разработки, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Запуск серийного производства станков состоялся в этом году, сейчас начались первые поставки. Мощности производителя позволят ежегодно выпускать несколько сотен установок, добавляется в сообщении.Отмечается, что станок более, чем на 70% состоит из отечественных материалов и компонентов, а также обладает механизмом автоматической трехсекундной смены инструмента и бестеневой системой освещения. Конструкция обладает повышенной прочностью при минимальной массе и габаритах."Такие свойства позволят обеспечить стабильную работу даже с труднообрабатываемыми материалами на всем жизненном цикле станка. При этом цена устройства на 30-50% ниже, чем у зарубежных аналогов со схожими техническими характеристиками. Таким образом, вместо одного импортного станка можно поставить три или четыре и получить экономическое преимущество по объему производимых деталей", – отметил основатель Beaver Александр Бобрышев.

https://ria.ru/20221129/monitoring-1834887448.html

москва

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, владислав овчинский, москва