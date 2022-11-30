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Овчинский: столичная компания начала поставки компактных фрезерных станков - РИА Новости, 30.11.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20221130/stanki-1835142732.html
Овчинский: столичная компания начала поставки компактных фрезерных станков
Овчинский: столичная компания начала поставки компактных фрезерных станков - РИА Новости, 30.11.2022
Овчинский: столичная компания начала поставки компактных фрезерных станков
Московское предприятие Beaver Technology начало коммерческие поставки компактных фрезерных станков собственной разработки, сообщил руководитель городского... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T08:15
2022-11-30T08:17
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
технологии
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Московское предприятие Beaver Technology начало коммерческие поставки компактных фрезерных станков собственной разработки, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Запуск серийного производства станков состоялся в этом году, сейчас начались первые поставки. Мощности производителя позволят ежегодно выпускать несколько сотен установок, добавляется в сообщении.Отмечается, что станок более, чем на 70% состоит из отечественных материалов и компонентов, а также обладает механизмом автоматической трехсекундной смены инструмента и бестеневой системой освещения. Конструкция обладает повышенной прочностью при минимальной массе и габаритах."Такие свойства позволят обеспечить стабильную работу даже с труднообрабатываемыми материалами на всем жизненном цикле станка. При этом цена устройства на 30-50% ниже, чем у зарубежных аналогов со схожими техническими характеристиками. Таким образом, вместо одного импортного станка можно поставить три или четыре и получить экономическое преимущество по объему производимых деталей", – отметил основатель Beaver Александр Бобрышев.
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экономика, технологии, владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Технологии, Владислав Овчинский, Москва
08:15 30.11.2022 (обновлено: 08:17 30.11.2022)
 

Овчинский: столичная компания начала поставки компактных фрезерных станков

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкРуководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский на национальном промышленном конгрессе "Приоритеты развития"
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский на национальном промышленном конгрессе Приоритеты развития - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский на национальном промышленном конгрессе "Приоритеты развития". Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Московское предприятие Beaver Technology начало коммерческие поставки компактных фрезерных станков собственной разработки, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"На смену зарубежным поставщикам оборудования на внутренний рынок выходят новые локальные предприятия, которые создают инновационные и более технологичные продукты. Так, в Москве разработали компактный фрезерный станок с программным управлением, предназначенный для большинства типовых операций по металлообработке. Он может быть использован в аэрокосмической, автомобильной, электронной, медицинской и других отраслях", – сказал глава департамента, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Запуск серийного производства станков состоялся в этом году, сейчас начались первые поставки. Мощности производителя позволят ежегодно выпускать несколько сотен установок, добавляется в сообщении.
Отмечается, что станок более, чем на 70% состоит из отечественных материалов и компонентов, а также обладает механизмом автоматической трехсекундной смены инструмента и бестеневой системой освещения. Конструкция обладает повышенной прочностью при минимальной массе и габаритах.
"Такие свойства позволят обеспечить стабильную работу даже с труднообрабатываемыми материалами на всем жизненном цикле станка. При этом цена устройства на 30-50% ниже, чем у зарубежных аналогов со схожими техническими характеристиками. Таким образом, вместо одного импортного станка можно поставить три или четыре и получить экономическое преимущество по объему производимых деталей", – отметил основатель Beaver Александр Бобрышев.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
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