https://ria.ru/20221130/ssha-1835335212.html

США поприветствовали идею ЕС принять девятый пакет санкций против России

США поприветствовали идею ЕС принять девятый пакет санкций против России - РИА Новости, 30.11.2022

США поприветствовали идею ЕС принять девятый пакет санкций против России

США приветствует намерение Евросоюза принять девятый пакет санкций против России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:24

2022-11-30T16:24

2022-11-30T16:24

в мире

энтони блинкен

россия

сша

еврокомиссия

евросоюз

бухарест

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820274624_0:665:2459:2048_1920x0_80_0_0_076357bd9951f17f429cdd873f2d64d1.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. США приветствует намерение Евросоюза принять девятый пакет санкций против России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на чиновников, что Еврокомиссия готова на этой неделе начать переговоры со странами ЕС о том, чтобы включить в новый пакет санкций в отношении России."Мы приветствуем продвижение Евросоюза по его девятому пакету санкций", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Бухаресте, где проходила встреча глав МИД стран НАТО.Страны Евросоюза с конца февраля ввели восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Меры включают как экономические, так и персональные ограничения. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на днях заявила, что Евросоюз "с максимальной скоростью" готовит уже девятый пакет санкций против России.Ранее высокопоставленный дипломат ЕС сообщил журналистам, что новый пакет санкций против РФ с большой долей вероятности будет согласован до конца года.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада состоит в том, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей.В Москве заявляли также, что недружественные страны старались нанести РФ ущерб санкциями, но все их действия бьют по ним самим.

https://ria.ru/20221130/aktivy-1835250588.html

https://ria.ru/20221130/sanktsii-1835230810.html

россия

сша

бухарест

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, энтони блинкен, россия, сша, еврокомиссия, евросоюз, бухарест, санкции в отношении россии