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США поприветствовали идею ЕС принять девятый пакет санкций против России - РИА Новости, 30.11.2022
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США поприветствовали идею ЕС принять девятый пакет санкций против России
США поприветствовали идею ЕС принять девятый пакет санкций против России - РИА Новости, 30.11.2022
США поприветствовали идею ЕС принять девятый пакет санкций против России
США приветствует намерение Евросоюза принять девятый пакет санкций против России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:24
2022-11-30T16:24
в мире
энтони блинкен
россия
сша
еврокомиссия
евросоюз
бухарест
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. США приветствует намерение Евросоюза принять девятый пакет санкций против России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на чиновников, что Еврокомиссия готова на этой неделе начать переговоры со странами ЕС о том, чтобы включить в новый пакет санкций в отношении России."Мы приветствуем продвижение Евросоюза по его девятому пакету санкций", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Бухаресте, где проходила встреча глав МИД стран НАТО.Страны Евросоюза с конца февраля ввели восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Меры включают как экономические, так и персональные ограничения. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на днях заявила, что Евросоюз "с максимальной скоростью" готовит уже девятый пакет санкций против России.Ранее высокопоставленный дипломат ЕС сообщил журналистам, что новый пакет санкций против РФ с большой долей вероятности будет согласован до конца года.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада состоит в том, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей.В Москве заявляли также, что недружественные страны старались нанести РФ ущерб санкциями, но все их действия бьют по ним самим.
https://ria.ru/20221130/aktivy-1835250588.html
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в мире, энтони блинкен, россия, сша, еврокомиссия, евросоюз, бухарест, санкции в отношении россии
В мире, Энтони Блинкен, Россия, США, Еврокомиссия, Евросоюз, Бухарест, Санкции в отношении России
16:24 30.11.2022
 
США поприветствовали идею ЕС принять девятый пакет санкций против России

Блинкен: США приветствуют намерение ЕС принять девятый пакет санкций против России

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США
Флаг на здании посольства США - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг на здании посольства США. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. США приветствует намерение Евросоюза принять девятый пакет санкций против России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на чиновников, что Еврокомиссия готова на этой неделе начать переговоры со странами ЕС о том, чтобы включить в новый пакет санкций в отношении России.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
13:12
МИД отреагировал на идею ЕК о фонде для Украины из российских активов
"Мы приветствуем продвижение Евросоюза по его девятому пакету санкций", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Бухаресте, где проходила встреча глав МИД стран НАТО.
Страны Евросоюза с конца февраля ввели восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Меры включают как экономические, так и персональные ограничения. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на днях заявила, что Евросоюз "с максимальной скоростью" готовит уже девятый пакет санкций против России.
Ранее высокопоставленный дипломат ЕС сообщил журналистам, что новый пакет санкций против РФ с большой долей вероятности будет согласован до конца года.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада состоит в том, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей.
В Москве заявляли также, что недружественные страны старались нанести РФ ущерб санкциями, но все их действия бьют по ним самим.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
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Во Франции призвали отменить "глупые" антироссийские санкции ЕС
 
В миреЭнтони БлинкенРоссияСШАЕврокомиссияЕвросоюзБухарестСанкции в отношении России
 
 
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