https://ria.ru/20221130/srok-1835298552.html

Жительнице Кузбасса, которая подожгла дом с людьми, дали 22 года колонии

Жительнице Кузбасса, которая подожгла дом с людьми, дали 22 года колонии - РИА Новости, 30.11.2022

Жительнице Кузбасса, которая подожгла дом с людьми, дали 22 года колонии

Жительница города Кемерово, которая из чувства обиды подожгла дом родственников, где погибли три человека, получила 22 года и 2 месяца колонии общего режима,... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T15:06

2022-11-30T15:06

2022-11-30T15:06

россия

кемеровская область

кемерово

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 30 ноя – РИА Новости. Жительница города Кемерово, которая из чувства обиды подожгла дом родственников, где погибли три человека, получила 22 года и 2 месяца колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.Собранные следователями СУ Следственного комитета по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 36-летней жительнице города Кемерово. Она признана виновной в совершении преступлений по п. "а, в, д, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).Следствием и судом установлено, что в сентябре 2019 года после тушения пожара в одном из частных домов в Центральном районе города Кемерово обнаружены тела 40-летнего мужчины и 28-летней женщины, с этого же адреса была госпитализирована 55-летняя женщина, которая впоследствии скончалась в больнице.Со ссылкой на МЧС сообщалось, что предварительной причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Пожарно-техническая экспертиза показала, что причиной возгорания стал поджог.В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к преступлению причастна 34-летняя родственница погибших. Женщина отрицать свою причастность не стала, рассказала о чувстве обиды, которое на протяжении многих лет испытывала к матери. Отмечается, что находясь в алкогольном опьянении, она решила припугнуть родственников и подожгла шторы на выходе из дома. Обвиняемая при этом знала, что младшая сестра из-за болезни самостоятельно не передвигается. Соседи, увидев возгорание, вызвали сотрудников МЧС. Со следствием обвиняемая сотрудничала, добавляется в сообщении."Приговором суда женщине назначено наказание в виде 22 лет 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима", – говорится в релизе.

https://ria.ru/20221129/ubiystvo-1835082981.html

https://ria.ru/20221129/chp-1834998446.html

россия

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кемерово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, кемеровская область, кемерово, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)