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Жительнице Кузбасса, которая подожгла дом с людьми, дали 22 года колонии - РИА Новости, 30.11.2022
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Жительнице Кузбасса, которая подожгла дом с людьми, дали 22 года колонии
Жительнице Кузбасса, которая подожгла дом с людьми, дали 22 года колонии - РИА Новости, 30.11.2022
Жительнице Кузбасса, которая подожгла дом с людьми, дали 22 года колонии
Жительница города Кемерово, которая из чувства обиды подожгла дом родственников, где погибли три человека, получила 22 года и 2 месяца колонии общего режима,... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T15:06
2022-11-30T15:06
россия
кемеровская область
кемерово
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 30 ноя – РИА Новости. Жительница города Кемерово, которая из чувства обиды подожгла дом родственников, где погибли три человека, получила 22 года и 2 месяца колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.Собранные следователями СУ Следственного комитета по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 36-летней жительнице города Кемерово. Она признана виновной в совершении преступлений по п. "а, в, д, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).Следствием и судом установлено, что в сентябре 2019 года после тушения пожара в одном из частных домов в Центральном районе города Кемерово обнаружены тела 40-летнего мужчины и 28-летней женщины, с этого же адреса была госпитализирована 55-летняя женщина, которая впоследствии скончалась в больнице.Со ссылкой на МЧС сообщалось, что предварительной причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Пожарно-техническая экспертиза показала, что причиной возгорания стал поджог.В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к преступлению причастна 34-летняя родственница погибших. Женщина отрицать свою причастность не стала, рассказала о чувстве обиды, которое на протяжении многих лет испытывала к матери. Отмечается, что находясь в алкогольном опьянении, она решила припугнуть родственников и подожгла шторы на выходе из дома. Обвиняемая при этом знала, что младшая сестра из-за болезни самостоятельно не передвигается. Соседи, увидев возгорание, вызвали сотрудников МЧС. Со следствием обвиняемая сотрудничала, добавляется в сообщении."Приговором суда женщине назначено наказание в виде 22 лет 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима", – говорится в релизе.
https://ria.ru/20221129/ubiystvo-1835082981.html
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россия, кемеровская область, кемерово, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Кемеровская область, Кемерово, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
15:06 30.11.2022
 
Жительнице Кузбасса, которая подожгла дом с людьми, дали 22 года колонии

Жительница Кузбасса, которая подожгла дом, где погибли трое, получила 22 года колонии

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КЕМЕРОВО, 30 ноя – РИА Новости. Жительница города Кемерово, которая из чувства обиды подожгла дом родственников, где погибли три человека, получила 22 года и 2 месяца колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.
Собранные следователями СУ Следственного комитета по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 36-летней жительнице города Кемерово. Она признана виновной в совершении преступлений по п. "а, в, д, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 16:58
В Нижегородской области троим жителям дали срок за похищение и убийство
Следствием и судом установлено, что в сентябре 2019 года после тушения пожара в одном из частных домов в Центральном районе города Кемерово обнаружены тела 40-летнего мужчины и 28-летней женщины, с этого же адреса была госпитализирована 55-летняя женщина, которая впоследствии скончалась в больнице.
Со ссылкой на МЧС сообщалось, что предварительной причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Пожарно-техническая экспертиза показала, что причиной возгорания стал поджог.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к преступлению причастна 34-летняя родственница погибших. Женщина отрицать свою причастность не стала, рассказала о чувстве обиды, которое на протяжении многих лет испытывала к матери. Отмечается, что находясь в алкогольном опьянении, она решила припугнуть родственников и подожгла шторы на выходе из дома. Обвиняемая при этом знала, что младшая сестра из-за болезни самостоятельно не передвигается. Соседи, увидев возгорание, вызвали сотрудников МЧС. Со следствием обвиняемая сотрудничала, добавляется в сообщении.
"Приговором суда женщине назначено наказание в виде 22 лет 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима", – говорится в релизе.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 13:20
Жительнице Тувы дали девять лет за попытку заказного убийства падчерицы
 
РоссияКемеровская областьКемеровоПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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