Жительнице Кузбасса, которая подожгла дом с людьми, дали 22 года колонии
Жительница Кузбасса, которая подожгла дом, где погибли трое, получила 22 года колонии
Статуя Фемиды. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 30 ноя – РИА Новости. Жительница города Кемерово, которая из чувства обиды подожгла дом родственников, где погибли три человека, получила 22 года и 2 месяца колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.
Собранные следователями СУ Следственного комитета по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 36-летней жительнице города Кемерово. Она признана виновной в совершении преступлений по п. "а, в, д, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).
Следствием и судом установлено, что в сентябре 2019 года после тушения пожара в одном из частных домов в Центральном районе города Кемерово обнаружены тела 40-летнего мужчины и 28-летней женщины, с этого же адреса была госпитализирована 55-летняя женщина, которая впоследствии скончалась в больнице.
Со ссылкой на МЧС сообщалось, что предварительной причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Пожарно-техническая экспертиза показала, что причиной возгорания стал поджог.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к преступлению причастна 34-летняя родственница погибших. Женщина отрицать свою причастность не стала, рассказала о чувстве обиды, которое на протяжении многих лет испытывала к матери. Отмечается, что находясь в алкогольном опьянении, она решила припугнуть родственников и подожгла шторы на выходе из дома. Обвиняемая при этом знала, что младшая сестра из-за болезни самостоятельно не передвигается. Соседи, увидев возгорание, вызвали сотрудников МЧС. Со следствием обвиняемая сотрудничала, добавляется в сообщении.
"Приговором суда женщине назначено наказание в виде 22 лет 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима", – говорится в релизе.