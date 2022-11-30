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Российские войска отразили попытки атак ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские войска отразили попытки атак ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 30.11.2022
Российские войска отразили попытки атак ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские военные уничтожили более 50 украинских военнослужащих, пытавшихся контратаковать в районе трех населенных пунктов в ДНР, контратаки отражены, заявили РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:25
2022-11-30T14:25
2022-11-30T14:35
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Российские военные уничтожили более 50 украинских военнослужащих, пытавшихся контратаковать в районе трех населенных пунктов в ДНР, контратаки отражены, заявили в среду в Минобороны РФ."На Южно-Донецком направлении ВСУ в течение суток силами трех ротных тактических групп пытались контратаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Новосёлка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в результате огневого поражения и активных действий российских подразделений контратаки были отражены, а противник отброшен на исходные позиции."Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевых машины пехоты, два бронетранспортера, МТ-ЛБ, бронеавтомобиль и четыре автомобиля", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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14:25 30.11.2022 (обновлено: 14:35 30.11.2022)
Российские войска отразили попытки атак ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны: на Южно-Донецком направлении отражены попытки атак ВСУ, уничтожены 50 военных