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Российские войска отразили попытки атак ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 30.11.2022
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Российские войска отразили попытки атак ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские войска отразили попытки атак ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 30.11.2022
Российские войска отразили попытки атак ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские военные уничтожили более 50 украинских военнослужащих, пытавшихся контратаковать в районе трех населенных пунктов в ДНР, контратаки отражены, заявили РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:25
2022-11-30T14:35
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Российские военные уничтожили более 50 украинских военнослужащих, пытавшихся контратаковать в районе трех населенных пунктов в ДНР, контратаки отражены, заявили в среду в Минобороны РФ."На Южно-Донецком направлении ВСУ в течение суток силами трех ротных тактических групп пытались контратаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Новосёлка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в результате огневого поражения и активных действий российских подразделений контратаки были отражены, а противник отброшен на исходные позиции."Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевых машины пехоты, два бронетранспортера, МТ-ЛБ, бронеавтомобиль и четыре автомобиля", - добавили в Минобороны РФ.
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россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:25 30.11.2022 (обновлено: 14:35 30.11.2022)
 
Российские войска отразили попытки атак ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минобороны: на Южно-Донецком направлении отражены попытки атак ВСУ, уничтожены 50 военных

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Российские военные уничтожили более 50 украинских военнослужащих, пытавшихся контратаковать в районе трех населенных пунктов в ДНР, контратаки отражены, заявили в среду в Минобороны РФ.
"На Южно-Донецком направлении ВСУ в течение суток силами трех ротных тактических групп пытались контратаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Новосёлка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что в результате огневого поражения и активных действий российских подразделений контратаки были отражены, а противник отброшен на исходные позиции.
"Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевых машины пехоты, два бронетранспортера, МТ-ЛБ, бронеавтомобиль и четыре автомобиля", - добавили в Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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