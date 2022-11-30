https://ria.ru/20221130/spetsoperatsiya-1835281466.html

Российские войска отразили попытки атак ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские войска отразили попытки атак ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 30.11.2022

Российские войска отразили попытки атак ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военные уничтожили более 50 украинских военнослужащих, пытавшихся контратаковать в районе трех населенных пунктов в ДНР, контратаки отражены, заявили РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:25

2022-11-30T14:25

2022-11-30T14:35

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Российские военные уничтожили более 50 украинских военнослужащих, пытавшихся контратаковать в районе трех населенных пунктов в ДНР, контратаки отражены, заявили в среду в Минобороны РФ."На Южно-Донецком направлении ВСУ в течение суток силами трех ротных тактических групп пытались контратаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Новосёлка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в результате огневого поражения и активных действий российских подразделений контратаки были отражены, а противник отброшен на исходные позиции."Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевых машины пехоты, два бронетранспортера, МТ-ЛБ, бронеавтомобиль и четыре автомобиля", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)