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Луценко: Вологодская область продолжает выполнять все соцобязательства
Луценко: Вологодская область продолжает выполнять все соцобязательства - РИА Новости, 30.11.2022
Луценко: Вологодская область продолжает выполнять все соцобязательства
Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области на ближайшей сессии 6 декабря планируют утвердить бюджет региона на текущий год с профицитом около 0,5... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:31
2022-11-30T11:31
2022-11-30T11:31
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
законодательное собрание вологодской области
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ВОЛОГДА, 30 ноя – РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области на ближайшей сессии 6 декабря планируют утвердить бюджет региона на текущий год с профицитом около 0,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента.Повестка сессии включает обсуждение поправок в региональный бюджет этого года, а также рассмотрение проекта бюджета на ближайший трёхлетний период.Согласно законопроекту о поправках, доходная часть областного бюджета на 2022 год составит 127,2 миллиарда рублей, расходная – 126,7 миллиарда рублей. Профицит составит около 500 миллионов рублей.Как опяснили в пресс-службе, доходная часть бюджета увеличивается почти на 9 миллиардов рублей за счет налоговых и неналоговых поступлений. Прежде всего, это стало возможным благодаря перевыполнению плана по налоговым платежам на прибыль организаций на сумму, превышающую 4 миллиарда рублей. Существенный прирост доходов обеспечили переоценка стоимости основных фондов ПАО "Газпром" и платежи за использование имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности."Год назад на сессии Законодательного Собрания мы утвердили бюджет на 2022 год. Меры, которые были предприняты, позволили создать нам подушку безопасности. Регион продолжает выполнять все взятые обязательства, а социальная поддержка граждан остается приоритетным направлением", - приводятся в сообщении слова председателя Заксобрания Вологодской области Андрея Луценко.Год назад бюджет Вологодской области был утвержден со следующими параметрами: доходная часть - 106,6 миллиарда рублей, расходная – 110,1 миллиарда рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Вологодская область, Андрей Луценко, Законодательное Собрание Вологодской области
ВОЛОГДА, 30 ноя – РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области на ближайшей сессии 6 декабря планируют утвердить бюджет региона на текущий год с профицитом около 0,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Повестка сессии включает обсуждение поправок в региональный бюджет этого года, а также рассмотрение проекта бюджета на ближайший трёхлетний период.
Согласно законопроекту о поправках, доходная часть областного бюджета на 2022 год составит 127,2 миллиарда рублей, расходная – 126,7 миллиарда рублей. Профицит составит около 500 миллионов рублей.
Как опяснили в пресс-службе, доходная часть бюджета увеличивается почти на 9 миллиардов рублей за счет налоговых и неналоговых поступлений. Прежде всего, это стало возможным благодаря перевыполнению плана по налоговым платежам на прибыль организаций на сумму, превышающую 4 миллиарда рублей. Существенный прирост доходов обеспечили переоценка стоимости основных фондов ПАО "Газпром
" и платежи за использование имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.
"Год назад на сессии Законодательного Собрания мы утвердили бюджет на 2022 год. Меры, которые были предприняты, позволили создать нам подушку безопасности. Регион продолжает выполнять все взятые обязательства, а социальная поддержка граждан остается приоритетным направлением", - приводятся в сообщении слова председателя Заксобрания Вологодской области Андрея Луценко
.
Год назад бюджет Вологодской области был утвержден со следующими параметрами: доходная часть - 106,6 миллиарда рублей, расходная – 110,1 миллиарда рублей.