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Более 18 млрд рублей направят на социальное обслуживание МО в новом году - РИА Новости, 30.11.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221130/sotsobsluzhivanie-1835399006.html
Более 18 млрд рублей направят на социальное обслуживание МО в новом году
Более 18 млрд рублей направят на социальное обслуживание МО в новом году - РИА Новости, 30.11.2022
Более 18 млрд рублей направят на социальное обслуживание МО в новом году
В Подмосковье выделят свыше 18 миллиардов рублей на социальную поддержку жителей региона в 2023 году. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T19:36
2022-11-30T19:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Подмосковье выделят свыше 18 миллиардов рублей на социальную поддержку жителей региона в 2023 году. Об этом сообщил телеканал "360".Глава комитета мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев отметил, что жители региона имеют право обратиться за помощью к социальным работникам. Они могут оказать помощь по хозяйству, а также услуги по уходу за людьми с ограниченными возможностями. Обратиться за услугами соцработников могут люди с подтвержденным статусом нуждающегося.В категорию нуждающихся попадают люди, не способные самостоятельно себя обсуживать, семьи с инвалидами или детьми под опекой с трудностями в адаптации, жертвы домашнего насилия, граждане без определенного места жительства или безработные. Кроме того, дополнительно нуждающимися могут признать матерей, чей возраст не достиг 18 лет, женщин в декретном отпуске и матерей-одиночек, детей-сирот, детей и подростков в трудной жизненной ситуации и семьи, которые находятся в социально опасном положении.Получить услуги социальных служб можно как на дому, так и в стационарном или полустационарном режиме. В список входят медицинские, бытовые, педагогические, трудовые и другие услуги. Статус нуждающегося можно получить через портал "Госуслуги" или в МФЦ.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
19:36 30.11.2022
 

Более 18 млрд рублей направят на социальное обслуживание МО в новом году

© РИА Новости / Александр Кондратюк Волонтеры передают продуктовый набор пенсионерке
Волонтеры передают продуктовый набор пенсионерке - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Подмосковье выделят свыше 18 миллиардов рублей на социальную поддержку жителей региона в 2023 году. Об этом сообщил телеканал "360".
Глава комитета мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев отметил, что жители региона имеют право обратиться за помощью к социальным работникам. Они могут оказать помощь по хозяйству, а также услуги по уходу за людьми с ограниченными возможностями. Обратиться за услугами соцработников могут люди с подтвержденным статусом нуждающегося.
В категорию нуждающихся попадают люди, не способные самостоятельно себя обсуживать, семьи с инвалидами или детьми под опекой с трудностями в адаптации, жертвы домашнего насилия, граждане без определенного места жительства или безработные. Кроме того, дополнительно нуждающимися могут признать матерей, чей возраст не достиг 18 лет, женщин в декретном отпуске и матерей-одиночек, детей-сирот, детей и подростков в трудной жизненной ситуации и семьи, которые находятся в социально опасном положении.
Получить услуги социальных служб можно как на дому, так и в стационарном или полустационарном режиме. В список входят медицинские, бытовые, педагогические, трудовые и другие услуги. Статус нуждающегося можно получить через портал "Госуслуги" или в МФЦ.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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