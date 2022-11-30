https://ria.ru/20221130/sotrudnichestvo-1835370058.html

Москва и Баку обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Москва и Баку обсудили торгово-экономическое сотрудничество - РИА Новости, 30.11.2022

Москва и Баку обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с премьером Азербайджана Али Асадовым вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T17:45

2022-11-30T17:45

2022-11-30T17:54

михаил мишустин

россия

азербайджан

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с премьером Азербайджана Али Асадовым вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба кабмина."Состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым. Михаил Мишустин поздравил Али Асадова с днем рождения. Главы правительств затронули также актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества России и Азербайджана", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221130/peregovory-1835293875.html

россия

азербайджан

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михаил мишустин, россия, азербайджан