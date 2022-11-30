https://ria.ru/20221130/sokraschenie-1835412566.html

Руководство CNN анонсировало сокращение штата

Руководство CNN анонсировало сокращение штата - РИА Новости, 30.11.2022

Руководство CNN анонсировало сокращение штата

Руководство телекомпании CNN объявило о грядущих увольнениях в компании, свидетельствует письмо, полученное ее сотрудниками в среду. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T20:48

2022-11-30T20:48

2022-11-30T20:48

в мире

cnn (телеканал)

технологии

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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Руководство телекомпании CNN объявило о грядущих увольнениях в компании, свидетельствует письмо, полученное ее сотрудниками в среду.По признанию главы телекомпании, расставаться с каждым из членов команды тяжело и "будет тяжелым временем для всех". В письме не уточняется ни число людей, которые попадут под сокращения, ни причины, повлекшие к этому, но оговаривается, что всем будет оказана необходимая поддержка и обеспечены выплаты, в том числе премиальные за 2022 год.Ранее волна сокращений началась в крупных американских IT компаниях, о них в частности объявили ​​Meta*, HP, Shopify, Netflix и Amazon. Эксперты связывают массовые увольнения с переоценкой компаниями перспектив своего развития на фоне пандемии коронавируса и неожиданного для них возвращения потребительского рынка к доковидной модели по мере спада пандемии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221121/mask-1833228227.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, cnn (телеканал), технологии