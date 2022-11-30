https://ria.ru/20221130/sokraschenie-1835412566.html
Руководство CNN анонсировало сокращение штата
Руководство CNN анонсировало сокращение штата - РИА Новости, 30.11.2022
Руководство CNN анонсировало сокращение штата
Руководство телекомпании CNN объявило о грядущих увольнениях в компании, свидетельствует письмо, полученное ее сотрудниками в среду. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T20:48
2022-11-30T20:48
2022-11-30T20:48
в мире
cnn (телеканал)
технологии
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Руководство телекомпании CNN объявило о грядущих увольнениях в компании, свидетельствует письмо, полученное ее сотрудниками в среду.По признанию главы телекомпании, расставаться с каждым из членов команды тяжело и "будет тяжелым временем для всех". В письме не уточняется ни число людей, которые попадут под сокращения, ни причины, повлекшие к этому, но оговаривается, что всем будет оказана необходимая поддержка и обеспечены выплаты, в том числе премиальные за 2022 год.Ранее волна сокращений началась в крупных американских IT компаниях, о них в частности объявили Meta*, HP, Shopify, Netflix и Amazon. Эксперты связывают массовые увольнения с переоценкой компаниями перспектив своего развития на фоне пандемии коронавируса и неожиданного для них возвращения потребительского рынка к доковидной модели по мере спада пандемии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, cnn (телеканал), технологии
В мире, CNN (телеканал), Технологии
Руководство CNN анонсировало сокращение штата
Руководство телекомпании CNN объявило о грядущих увольнениях в компании
ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Руководство телекомпании CNN объявило о грядущих увольнениях в компании, свидетельствует письмо, полученное ее сотрудниками в среду.
"Сегодня в рамках изменений стратегии новостной работы мы оповестим (об увольнении) ограниченное число лиц, в основном наших платных комментаторов, завтра - остальных наших сотрудников", - говорится в послании главы CNN
Криса Лихта, которое опубликовал в своем Twitter аккаунте корреспондент телеканала Оливер Дарси. Руководство обещает сообщить подробности своего решения в четверг.
По признанию главы телекомпании, расставаться с каждым из членов команды тяжело и "будет тяжелым временем для всех". В письме не уточняется ни число людей, которые попадут под сокращения, ни причины, повлекшие к этому, но оговаривается, что всем будет оказана необходимая поддержка и обеспечены выплаты, в том числе премиальные за 2022 год.
Ранее волна сокращений началась в крупных американских IT компаниях, о них в частности объявили Meta*, HP, Shopify, Netflix
и Amazon. Эксперты связывают массовые увольнения с переоценкой компаниями перспектив своего развития на фоне пандемии коронавируса и неожиданного для них возвращения потребительского рынка к доковидной модели по мере спада пандемии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.