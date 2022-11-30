https://ria.ru/20221130/soboleznovaniya-1835306575.html

Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-председателя КНР Цзян Цзэминя

Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-председателя КНР Цзян Цзэминя - РИА Новости, 30.11.2022

Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-председателя КНР Цзян Цзэминя

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину по поводу кончины бывшего председателя республики и генсека ЦК КПК Цзян... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T15:24

2022-11-30T15:24

2022-11-30T15:51

владимир путин

китай

си цзиньпин

цзян цзэминь

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину по поводу кончины бывшего председателя республики и генсека ЦК КПК Цзян Цзэминя, сообщается на сайте Кремля.Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что Цзян Цзэминь скончался в среду в Шанхае в возрасте 96 лет. Бывший председатель КНР страдал от лейкемии и полиорганной недостаточности."Уважаемый господин председатель, примите глубокие соболезнования по поводу кончины бывшего председателя Китайской Народной Республики и генерального секретаря ЦК КПК Цзян Цзэминя. С именем этого выдающегося государственного деятеля неразрывно связан важный период новейшей истории Китая, ознаменованный большими достижениями в экономическом и социальном развитии, а также упрочением международных позиций", - говорится в сообщении.В своем соболезновании Путин также отметил, что Договор о добрососедстве, который был подписан в 2001 году, заложил основу наращивания связей двух стран, сообщается на сайте Кремля."Как искренний друг нашей страны Цзян Цзэминь внес неоценимый вклад в развитие российско-китайских отношений и вывод их на уровень доверительного партнерства и стратегического взаимодействия. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который мы с ним подписали в 2001 году, заложил основу для качественного наращивания всего комплекса двусторонних связей", - говорится в сообщении.Путин подчеркнул, что светлая память о столь авторитетном политике и замечательном человеке как Цзян Цзэминь навсегда сохранится в его сердце. Российский лидер также попросил передать слова самого искреннего сочувствия родным и близким покойного, а также всему дружественному народу Китая.

https://ria.ru/20221130/patrulirovanie-1835223551.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, китай, си цзиньпин, цзян цзэминь, в мире