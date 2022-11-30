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Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-председателя КНР Цзян Цзэминя - РИА Новости, 30.11.2022
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Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-председателя КНР Цзян Цзэминя
Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-председателя КНР Цзян Цзэминя - РИА Новости, 30.11.2022
Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-председателя КНР Цзян Цзэминя
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину по поводу кончины бывшего председателя республики и генсека ЦК КПК Цзян... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T15:24
2022-11-30T15:51
владимир путин
китай
си цзиньпин
цзян цзэминь
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину по поводу кончины бывшего председателя республики и генсека ЦК КПК Цзян Цзэминя, сообщается на сайте Кремля.Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что Цзян Цзэминь скончался в среду в Шанхае в возрасте 96 лет. Бывший председатель КНР страдал от лейкемии и полиорганной недостаточности."Уважаемый господин председатель, примите глубокие соболезнования по поводу кончины бывшего председателя Китайской Народной Республики и генерального секретаря ЦК КПК Цзян Цзэминя. С именем этого выдающегося государственного деятеля неразрывно связан важный период новейшей истории Китая, ознаменованный большими достижениями в экономическом и социальном развитии, а также упрочением международных позиций", - говорится в сообщении.В своем соболезновании Путин также отметил, что Договор о добрососедстве, который был подписан в 2001 году, заложил основу наращивания связей двух стран, сообщается на сайте Кремля."Как искренний друг нашей страны Цзян Цзэминь внес неоценимый вклад в развитие российско-китайских отношений и вывод их на уровень доверительного партнерства и стратегического взаимодействия. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который мы с ним подписали в 2001 году, заложил основу для качественного наращивания всего комплекса двусторонних связей", - говорится в сообщении.Путин подчеркнул, что светлая память о столь авторитетном политике и замечательном человеке как Цзян Цзэминь навсегда сохранится в его сердце. Российский лидер также попросил передать слова самого искреннего сочувствия родным и близким покойного, а также всему дружественному народу Китая.
https://ria.ru/20221130/patrulirovanie-1835223551.html
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владимир путин, китай, си цзиньпин, цзян цзэминь, в мире
Владимир Путин, Китай, Си Цзиньпин, Цзян Цзэминь, В мире
15:24 30.11.2022 (обновлено: 15:51 30.11.2022)
 
Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-председателя КНР Цзян Цзэминя

Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за смерти экс-председателя КНР Цзян Цзэминя

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкБывший председатель Китайской Народной Республики Цзян Цзэминь
Бывший председатель Китайской Народной Республики Цзян Цзэминь - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Бывший председатель Китайской Народной Республики Цзян Цзэминь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину по поводу кончины бывшего председателя республики и генсека ЦК КПК Цзян Цзэминя, сообщается на сайте Кремля.
Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что Цзян Цзэминь скончался в среду в Шанхае в возрасте 96 лет. Бывший председатель КНР страдал от лейкемии и полиорганной недостаточности.
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"Уважаемый господин председатель, примите глубокие соболезнования по поводу кончины бывшего председателя Китайской Народной Республики и генерального секретаря ЦК КПК Цзян Цзэминя. С именем этого выдающегося государственного деятеля неразрывно связан важный период новейшей истории Китая, ознаменованный большими достижениями в экономическом и социальном развитии, а также упрочением международных позиций", - говорится в сообщении.
В своем соболезновании Путин также отметил, что Договор о добрососедстве, который был подписан в 2001 году, заложил основу наращивания связей двух стран, сообщается на сайте Кремля.
"Как искренний друг нашей страны Цзян Цзэминь внес неоценимый вклад в развитие российско-китайских отношений и вывод их на уровень доверительного партнерства и стратегического взаимодействия. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который мы с ним подписали в 2001 году, заложил основу для качественного наращивания всего комплекса двусторонних связей", - говорится в сообщении.
Путин подчеркнул, что светлая память о столь авторитетном политике и замечательном человеке как Цзян Цзэминь навсегда сохранится в его сердце. Российский лидер также попросил передать слова самого искреннего сочувствия родным и близким покойного, а также всему дружественному народу Китая.
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