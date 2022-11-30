https://ria.ru/20221130/shou-rum-1835302686.html

Шоу-рум Ставропольского края появится в Тегеране

Шоу-рум Ставропольского края появится в Тегеране - РИА Новости, 30.11.2022

Шоу-рум Ставропольского края появится в Тегеране

Шоу-рум достижений Ставропольского края планируют создать в Тегеране, сообщил РИА Новости представитель министерства экономического развития региона. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T15:20

2022-11-30T15:20

2022-11-30T15:20

ставропольский край

владимир владимиров

ставропольский край

иран

тегеран (город)

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СТАВРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Шоу-рум достижений Ставропольского края планируют создать в Тегеране, сообщил РИА Новости представитель министерства экономического развития региона.Планы иранской стороны были озвучены руководителем центра Исламской Республики Иран в России "Иранцы за рубежом" Мирзаи гази Аббас Мослем на прошедшем в режиме видеоконференцсвязи координационном совете по развитию международных и внешнеэкономических связей Ставропольского края.Участники мероприятия отметили, что создание регионального шоу-рума в Исламской Республике станет новой точкой роста во внешнеэкономической деятельности Ставропольского края с Ираном. Реализация проекта позволит консолидировать поставки приоритетных экспортных групп товаров и позволит малому и среднему бизнесу получить доступ на ближневосточные рынки.Иран, в частности, заинтересовала сельскохозяйственная продукция региона. На иранском рынке очень востребованы экологически чистые продукты питания, производимые на Ставрополье. Спектр товаров, которые готовы закупать иранские предприниматели, очень широк: от злаковых и бобовых, фруктов, ягод и овощей, до молочной продукции, мяса и рыбы."Увеличение экспорта – один из драйверов регионального проекта в сфере экономики Ставрополья. Расширение рынка экспорта ставропольских товаров и услуг – такую задачу поставил перед ведомством губернатор Владимир Владимиров. Иран – одно из наших перспективных направлений, которое мы планируем развивать. В 2022 году экспорт ставропольских товаров в Исламскую Республику составил 8,3 миллиона долларов. Следует отметить, что экспорт продукции химической промышленности по сравнению с прошлым годом уже вырос почти в два раза и составили 111 тысяч долларов против 59 тысяч долларов в 2021 году", – сказал на встрече исполняющий обязанности министра экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин.Кроме того, на координационном совете обсудили кредитно-гарантийную поддержку, которую предоставляет ставропольским участникам внешнеэкономической деятельности Российский экспортный центр. Было отмечено, что теперь, помимо кредитования экспортной деятельности, предприниматели могут воспользоваться на льготных условиях услугами Специализированного Российского экспортно-импортного банка и при импорте товаров.Предприятия-экспортеры получают поддержку благодаря краевому проекту "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", напомнили в министерстве.

https://ria.ru/20221107/investitsii-1829722615.html

ставропольский край

иран

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир владимиров, ставропольский край, иран, тегеран (город)