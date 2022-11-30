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Шоу-рум Ставропольского края появится в Тегеране - РИА Новости, 30.11.2022
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Ставропольский край
https://ria.ru/20221130/shou-rum-1835302686.html
Шоу-рум Ставропольского края появится в Тегеране
Шоу-рум Ставропольского края появится в Тегеране - РИА Новости, 30.11.2022
Шоу-рум Ставропольского края появится в Тегеране
Шоу-рум достижений Ставропольского края планируют создать в Тегеране, сообщил РИА Новости представитель министерства экономического развития региона. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T15:20
2022-11-30T15:20
ставропольский край
владимир владимиров
ставропольский край
иран
тегеран (город)
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СТАВРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Шоу-рум достижений Ставропольского края планируют создать в Тегеране, сообщил РИА Новости представитель министерства экономического развития региона.Планы иранской стороны были озвучены руководителем центра Исламской Республики Иран в России "Иранцы за рубежом" Мирзаи гази Аббас Мослем на прошедшем в режиме видеоконференцсвязи координационном совете по развитию международных и внешнеэкономических связей Ставропольского края.Участники мероприятия отметили, что создание регионального шоу-рума в Исламской Республике станет новой точкой роста во внешнеэкономической деятельности Ставропольского края с Ираном. Реализация проекта позволит консолидировать поставки приоритетных экспортных групп товаров и позволит малому и среднему бизнесу получить доступ на ближневосточные рынки.Иран, в частности, заинтересовала сельскохозяйственная продукция региона. На иранском рынке очень востребованы экологически чистые продукты питания, производимые на Ставрополье. Спектр товаров, которые готовы закупать иранские предприниматели, очень широк: от злаковых и бобовых, фруктов, ягод и овощей, до молочной продукции, мяса и рыбы."Увеличение экспорта – один из драйверов регионального проекта в сфере экономики Ставрополья. Расширение рынка экспорта ставропольских товаров и услуг – такую задачу поставил перед ведомством губернатор Владимир Владимиров. Иран – одно из наших перспективных направлений, которое мы планируем развивать. В 2022 году экспорт ставропольских товаров в Исламскую Республику составил 8,3 миллиона долларов. Следует отметить, что экспорт продукции химической промышленности по сравнению с прошлым годом уже вырос почти в два раза и составили 111 тысяч долларов против 59 тысяч долларов в 2021 году", – сказал на встрече исполняющий обязанности министра экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин.Кроме того, на координационном совете обсудили кредитно-гарантийную поддержку, которую предоставляет ставропольским участникам внешнеэкономической деятельности Российский экспортный центр. Было отмечено, что теперь, помимо кредитования экспортной деятельности, предприниматели могут воспользоваться на льготных условиях услугами Специализированного Российского экспортно-импортного банка и при импорте товаров.Предприятия-экспортеры получают поддержку благодаря краевому проекту "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", напомнили в министерстве.
https://ria.ru/20221107/investitsii-1829722615.html
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владимир владимиров, ставропольский край, иран, тегеран (город)
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Ставропольский край, Иран, Тегеран (город)
15:20 30.11.2022
 

Шоу-рум Ставропольского края появится в Тегеране

© Министерство экономического развития Ставропольского краяШоу-рум Ставропольского края появится в Тегеране
Шоу-рум Ставропольского края появится в Тегеране
© Министерство экономического развития Ставропольского края
Шоу-рум Ставропольского края появится в Тегеране
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СТАВРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Шоу-рум достижений Ставропольского края планируют создать в Тегеране, сообщил РИА Новости представитель министерства экономического развития региона.
Планы иранской стороны были озвучены руководителем центра Исламской Республики Иран в России "Иранцы за рубежом" Мирзаи гази Аббас Мослем на прошедшем в режиме видеоконференцсвязи координационном совете по развитию международных и внешнеэкономических связей Ставропольского края.
Участники мероприятия отметили, что создание регионального шоу-рума в Исламской Республике станет новой точкой роста во внешнеэкономической деятельности Ставропольского края с Ираном. Реализация проекта позволит консолидировать поставки приоритетных экспортных групп товаров и позволит малому и среднему бизнесу получить доступ на ближневосточные рынки.
Иран, в частности, заинтересовала сельскохозяйственная продукция региона. На иранском рынке очень востребованы экологически чистые продукты питания, производимые на Ставрополье. Спектр товаров, которые готовы закупать иранские предприниматели, очень широк: от злаковых и бобовых, фруктов, ягод и овощей, до молочной продукции, мяса и рыбы.
"Увеличение экспорта – один из драйверов регионального проекта в сфере экономики Ставрополья. Расширение рынка экспорта ставропольских товаров и услуг – такую задачу поставил перед ведомством губернатор Владимир Владимиров. Иран – одно из наших перспективных направлений, которое мы планируем развивать. В 2022 году экспорт ставропольских товаров в Исламскую Республику составил 8,3 миллиона долларов. Следует отметить, что экспорт продукции химической промышленности по сравнению с прошлым годом уже вырос почти в два раза и составили 111 тысяч долларов против 59 тысяч долларов в 2021 году", – сказал на встрече исполняющий обязанности министра экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин.
Кроме того, на координационном совете обсудили кредитно-гарантийную поддержку, которую предоставляет ставропольским участникам внешнеэкономической деятельности Российский экспортный центр. Было отмечено, что теперь, помимо кредитования экспортной деятельности, предприниматели могут воспользоваться на льготных условиях услугами Специализированного Российского экспортно-импортного банка и при импорте товаров.
Предприятия-экспортеры получают поддержку благодаря краевому проекту "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", напомнили в министерстве.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 16:51Ставропольский край
В экономику Ставрополья привлекут около 300 млрд рублей инвестиций
 
Ставропольский крайВладимир ВладимировСтавропольский крайИранТегеран (город)
 
 
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