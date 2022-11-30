https://ria.ru/20221130/shkola-1835316575.html
В Иркутской области школа выплатит ученику компенсацию за травму
В Иркутской области школа выплатит ученику компенсацию за травму - РИА Новости, 30.11.2022
В Иркутской области школа выплатит ученику компенсацию за травму
Учебное заведение в Иркутской области заплатит 200 тысяч рублей подростку, которому ампутировали фалангу пальца после травмы, полученной в школе, сообщает... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T15:40
2022-11-30T15:40
2022-11-30T15:40
происшествия
иркутская область
россия
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ИРКУТСК, 30 ноя – РИА Новости. Учебное заведение в Иркутской области заплатит 200 тысяч рублей подростку, которому ампутировали фалангу пальца после травмы, полученной в школе, сообщает Иркутская областная прокуратура.Правоохранители узнали через соцсети об истории в одной из школ села Новожилкино Усольского района, где получившему травму ученику ампутировали фалангу пальца на левой руке. Мама подростка утверждала, что одноклассники вели себя по отношению к сыну агрессивно и намеренно придавили палец дверью, что педагоги знали о буллинге, но мер не принимали, а медработник своевременно не оказал помощь, из-за чего фалангу пришлось удалить. Была организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ о халатности. Также проверку провела прокуратура."Установлено, что в марте 2022 года сын заявительницы получил травму в школе при защемлении дверью пальца левой руки, что способствовало его частичной ампутации в дальнейшем. В интересах подростка прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с образовательной организации компенсации морального вреда. Усольский городской суд требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу 14-летнего школьника в лице его законного представителя компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.
https://ria.ru/20221129/shkola-1835035640.html
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происшествия, иркутская область, россия
Происшествия, Иркутская область, Россия
В Иркутской области школа выплатит ученику компенсацию за травму
В Иркутской области подростку выплатят 200 тысяч рублей за полученную в школе травму