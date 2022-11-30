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Корабль "Шэньчжоу-15" состыковался с основным отсеком орбитальной станции - РИА Новости, 30.11.2022
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https://ria.ru/20221130/shenchzhou-1835156882.html
Корабль "Шэньчжоу-15" состыковался с основным отсеком орбитальной станции
Корабль "Шэньчжоу-15" состыковался с основным отсеком орбитальной станции - РИА Новости, 30.11.2022
Корабль "Шэньчжоу-15" состыковался с основным отсеком орбитальной станции
Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-15" с тремя космонавтами на борту успешно состыковался с основным отсеком "Тяньхэ" китайской орбитальной станции "Тяньгун",... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T01:48
2022-11-30T10:31
космос
китай
земля
ганьсу
россия-китай: главное
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ПЕКИН, 30 ноя – РИА Новости. Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-15" с тремя космонавтами на борту успешно состыковался с основным отсеком "Тяньхэ" китайской орбитальной станции "Тяньгун", следует из сообщения управления программы пилотируемых космических полетов КНР.Отмечается, что стыковка произошла в 5.42 по пекинскому времени (0.42 мск). Весь полет корабля "Шэньчжоу-15" длился около 6,5 часов.После стыковки состоится первая в истории станции ротация экипажей на орбите, экипаж "Шэньчжоу-14" после полугодовой миссии отправится на Землю, а экипаж "Шэньчжоу-15" останется работать на станции до мая следующего года.Ракета-носитель "Чанчжэн-2F" стартовала во вторник в соответствии с графиком в 23.08 по пекинскому времени (18.08 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.В состав экипажа вошли три космонавта. Командиром "Шэньчжоу-15" назначен 57-летний Фэй Цзюньлун. Для него полет стал вторым в карьере – в 2005 году он был командиром пилотируемого корабля "Шэньчжоу-6", в космосе он провел 4 суток и почти 20 часов. В его честь назван астероид "9512 Фэйцзюньлун", в 2005 году правительство КНР присвоило ему звание "Герой Космоса".Также в экипаж вошел 56-летний Дэн Цинмин и 46-летний Чжан Лу, для них этот полет - первый в карьере.Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ", сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года. Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" Т-образной формы теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь", три объекта вместе весят примерно 69 тонн.Общее жилое пространство станции достигает примерно 110 кубометров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет - до 2038 года. Кроме того, в конце 2023 года планируется запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь" с оптическим телескопом, который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.
https://ria.ru/20221128/missiya-1834808519.html
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космос, китай, земля, ганьсу
Космос, Китай, Земля, Ганьсу, Россия-Китай: Главное
01:48 30.11.2022 (обновлено: 10:31 30.11.2022)
 
Корабль "Шэньчжоу-15" состыковался с основным отсеком орбитальной станции

Корабль "Шэньчжоу-15" состыковался с основным отсеком китайской орбитальной станции

CC BY-SA 4.0 / Shujianyang / Китайская космическая станция "Тяньгун"
Китайская космическая станция Тяньгун - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Shujianyang /
Китайская космическая станция "Тяньгун". Архивное фото
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ПЕКИН, 30 ноя – РИА Новости. Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-15" с тремя космонавтами на борту успешно состыковался с основным отсеком "Тяньхэ" китайской орбитальной станции "Тяньгун", следует из сообщения управления программы пилотируемых космических полетов КНР.
Отмечается, что стыковка произошла в 5.42 по пекинскому времени (0.42 мск). Весь полет корабля "Шэньчжоу-15" длился около 6,5 часов.
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После стыковки состоится первая в истории станции ротация экипажей на орбите, экипаж "Шэньчжоу-14" после полугодовой миссии отправится на Землю, а экипаж "Шэньчжоу-15" останется работать на станции до мая следующего года.
Ракета-носитель "Чанчжэн-2F" стартовала во вторник в соответствии с графиком в 23.08 по пекинскому времени (18.08 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.
В состав экипажа вошли три космонавта. Командиром "Шэньчжоу-15" назначен 57-летний Фэй Цзюньлун. Для него полет стал вторым в карьере – в 2005 году он был командиром пилотируемого корабля "Шэньчжоу-6", в космосе он провел 4 суток и почти 20 часов. В его честь назван астероид "9512 Фэйцзюньлун", в 2005 году правительство КНР присвоило ему звание "Герой Космоса".
Также в экипаж вошел 56-летний Дэн Цинмин и 46-летний Чжан Лу, для них этот полет - первый в карьере.
Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ", сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года. Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" Т-образной формы теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь", три объекта вместе весят примерно 69 тонн.
Общее жилое пространство станции достигает примерно 110 кубометров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет - до 2038 года. Кроме того, в конце 2023 года планируется запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь" с оптическим телескопом, который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.
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Россия-Китай: ГлавноеКосмосКитайЗемляГаньсу
 
 
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