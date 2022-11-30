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В Тюменской области запустили сервис для мобилизованных и их семей - РИА Новости, 30.11.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20221130/servis-1835330446.html
В Тюменской области запустили сервис для мобилизованных и их семей
В Тюменской области запустили сервис для мобилизованных и их семей - РИА Новости, 30.11.2022
В Тюменской области запустили сервис для мобилизованных и их семей
Участвующие в спецоперации тюменцы, их супруги, дети и родители через сайт госуслуг могут подать заявление на получение мер поддержки, разработанных и... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:15
2022-11-30T16:15
тюменская область
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 30 ноя – РИА Новости. Участвующие в спецоперации тюменцы, их супруги, дети и родители через сайт госуслуг могут подать заявление на получение мер поддержки, разработанных и реализуемых в регионе.Направленное через новый сервис заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней, уведомление о назначенных мерах социальной поддержки поступает в личный кабинет на госуслугах."На госуслугах появился новый сервис для поддержки мобилизованных граждан Тюменской области и членов их семей. Подать заявление на получение поддержки могут мобилизованные граждане, военнослужащие по контракту, добровольцы и члены семей участников СВО", - сообщает на сайте регионального правительства областной департамент информатизации.Отмечается, что с помощью сервиса "Поддержка мобилизованных граждан и членов их семей" граждане Тюменской области могут подать заявление на обеспечение бесплатным питанием школьников и студентов, содействие в устройстве детей в детсады и освобождение от оплаты за их посещение, зачисление в группы продленного дня детей 1-6-х классов, прохождение медицинской реабилитации, получение соцобслуживания, помощь в обучении новой профессии и так далее.Комплекс мер социальной помощи участникам спецоперации и их семьям утвержден постановлением правительства Тюменской области и реализуется с октября этого года. Ранее губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале сообщил, что "поставил коллегам задачу: система поддержки семей воинов-сибиряков должна быть открытой и понятной людям, чтобы они почувствовали нашу реальную заботу".
https://ria.ru/20221125/byudzhet-1834203237.html
https://ria.ru/20221130/detsady-1835311351.html
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тюменская область, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор
16:15 30.11.2022
 

В Тюменской области запустили сервис для мобилизованных и их семей

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкПодготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Александр Мельников
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Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 30 ноя – РИА Новости. Участвующие в спецоперации тюменцы, их супруги, дети и родители через сайт госуслуг могут подать заявление на получение мер поддержки, разработанных и реализуемых в регионе.
Направленное через новый сервис заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней, уведомление о назначенных мерах социальной поддержки поступает в личный кабинет на госуслугах.
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"На госуслугах появился новый сервис для поддержки мобилизованных граждан Тюменской области и членов их семей. Подать заявление на получение поддержки могут мобилизованные граждане, военнослужащие по контракту, добровольцы и члены семей участников СВО", - сообщает на сайте регионального правительства областной департамент информатизации.
Отмечается, что с помощью сервиса "Поддержка мобилизованных граждан и членов их семей" граждане Тюменской области могут подать заявление на обеспечение бесплатным питанием школьников и студентов, содействие в устройстве детей в детсады и освобождение от оплаты за их посещение, зачисление в группы продленного дня детей 1-6-х классов, прохождение медицинской реабилитации, получение соцобслуживания, помощь в обучении новой профессии и так далее.
Комплекс мер социальной помощи участникам спецоперации и их семьям утвержден постановлением правительства Тюменской области и реализуется с октября этого года. Ранее губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале сообщил, что "поставил коллегам задачу: система поддержки семей воинов-сибиряков должна быть открытой и понятной людям, чтобы они почувствовали нашу реальную заботу".
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Тюменская областьТюменская областьАлександр Моор
 
 
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