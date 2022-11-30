https://ria.ru/20221130/servis-1835330446.html

В Тюменской области запустили сервис для мобилизованных и их семей

В Тюменской области запустили сервис для мобилизованных и их семей - РИА Новости, 30.11.2022

В Тюменской области запустили сервис для мобилизованных и их семей

Участвующие в спецоперации тюменцы, их супруги, дети и родители через сайт госуслуг могут подать заявление на получение мер поддержки, разработанных и... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:15

2022-11-30T16:15

2022-11-30T16:15

тюменская область

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 30 ноя – РИА Новости. Участвующие в спецоперации тюменцы, их супруги, дети и родители через сайт госуслуг могут подать заявление на получение мер поддержки, разработанных и реализуемых в регионе.Направленное через новый сервис заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней, уведомление о назначенных мерах социальной поддержки поступает в личный кабинет на госуслугах."На госуслугах появился новый сервис для поддержки мобилизованных граждан Тюменской области и членов их семей. Подать заявление на получение поддержки могут мобилизованные граждане, военнослужащие по контракту, добровольцы и члены семей участников СВО", - сообщает на сайте регионального правительства областной департамент информатизации.Отмечается, что с помощью сервиса "Поддержка мобилизованных граждан и членов их семей" граждане Тюменской области могут подать заявление на обеспечение бесплатным питанием школьников и студентов, содействие в устройстве детей в детсады и освобождение от оплаты за их посещение, зачисление в группы продленного дня детей 1-6-х классов, прохождение медицинской реабилитации, получение соцобслуживания, помощь в обучении новой профессии и так далее.Комплекс мер социальной помощи участникам спецоперации и их семьям утвержден постановлением правительства Тюменской области и реализуется с октября этого года. Ранее губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале сообщил, что "поставил коллегам задачу: система поддержки семей воинов-сибиряков должна быть открытой и понятной людям, чтобы они почувствовали нашу реальную заботу".

https://ria.ru/20221125/byudzhet-1834203237.html

https://ria.ru/20221130/detsady-1835311351.html

тюменская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тюменская область, александр моор