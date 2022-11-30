Рейтинг@Mail.ru
Британия ввела санкции против директора ФСИН - РИА Новости, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221130/sanktsii-1835373400.html
Британия ввела санкции против директора ФСИН
Британия ввела санкции против директора ФСИН - РИА Новости, 30.11.2022
Британия ввела санкции против директора ФСИН
Великобритания ввела санкции в отношении директора Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации Аркадия Гостева, говорится в документе,... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T17:58
2022-11-30T18:01
в мире
владимир путин
украина
великобритания
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
санкции
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_2d855da40f07e6be2f62e29857c4a7bc.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Великобритания ввела санкции в отношении директора Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации Аркадия Гостева, говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства.В документе утверждается, что Гостев, занимая должность директора ФСИН, якобы участвует или участвовал в вербовке солдат в группу "Вагнер" и, следовательно, в "действиях, дестабилизирующих Украину, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины". При этом никаких доказательств этому в опубликованном документе не приводится.Британия также ввела санкции в отношении начальника УФСИН по Тульской области Ивана Прокопенко и начальника ГУФСИН по Ростовской области Дмитрия Безруких.РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221130/sanktsii-1835369767.html
украина
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_782e4749370cc852df0cffc38248bb22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, украина, великобритания, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), санкции, санкции в отношении россии
В мире, Владимир Путин, Украина, Великобритания, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Санкции, Санкции в отношении России
17:58 30.11.2022 (обновлено: 18:01 30.11.2022)
 
Британия ввела санкции против директора ФСИН

Британия ввела санкции против директора ФСИН Гостева за вербовку солдат в группу "Вагнер"

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Великобритания ввела санкции в отношении директора Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации Аркадия Гостева, говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства.
В документе утверждается, что Гостев, занимая должность директора ФСИН, якобы участвует или участвовал в вербовке солдат в группу "Вагнер" и, следовательно, в "действиях, дестабилизирующих Украину, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины". При этом никаких доказательств этому в опубликованном документе не приводится.
Британия также ввела санкции в отношении начальника УФСИН по Тульской области Ивана Прокопенко и начальника ГУФСИН по Ростовской области Дмитрия Безруких.
РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Флаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
17:44
Британия ввела санкции против Мантурова и Памфиловой
 
В миреВладимир ПутинУкраинаВеликобританияРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)СанкцииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала