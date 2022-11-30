https://ria.ru/20221130/sanktsii-1835373400.html

Британия ввела санкции против директора ФСИН

Британия ввела санкции против директора ФСИН - РИА Новости, 30.11.2022

Британия ввела санкции против директора ФСИН

Великобритания ввела санкции в отношении директора Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации Аркадия Гостева, говорится в документе,... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T17:58

2022-11-30T17:58

2022-11-30T18:01

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Великобритания ввела санкции в отношении директора Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации Аркадия Гостева, говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства.В документе утверждается, что Гостев, занимая должность директора ФСИН, якобы участвует или участвовал в вербовке солдат в группу "Вагнер" и, следовательно, в "действиях, дестабилизирующих Украину, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины". При этом никаких доказательств этому в опубликованном документе не приводится.Британия также ввела санкции в отношении начальника УФСИН по Тульской области Ивана Прокопенко и начальника ГУФСИН по Ростовской области Дмитрия Безруких.РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221130/sanktsii-1835369767.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, владимир путин, украина, великобритания, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), санкции, санкции в отношении россии