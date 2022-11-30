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Во Франции призвали отменить "глупые" антироссийские санкции ЕС - РИА Новости, 30.11.2022
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Во Франции призвали отменить "глупые" антироссийские санкции ЕС
Во Франции призвали отменить "глупые" антироссийские санкции ЕС - РИА Новости, 30.11.2022
Во Франции призвали отменить "глупые" антироссийские санкции ЕС
Лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter призвал к отмене антироссийских санкций, введенных Евросоюзом. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:22
2022-11-30T13:34
россия
москва
франция
евросоюз
санкции в отношении россии
украина
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter призвал к отмене антироссийских санкций, введенных Евросоюзом.В публикации политик назвал решения ЕС по энергетической политике "безумными", а сами ограничения "глупыми". Филиппо подчеркнул, что их отменой можно избежать отключения электроэнергии в европейских странах."Давайте отменим эти решения", — призвал француз.Запад столкнулся с ростом цен на энергоресурсы и инфляцией из-за введения санкций против Москвы и отказа от российского топлива. Европейская промышленность во многом лишилась конкурентоспособности после подорожания горючего, прежде всего газа. Это повлияло и на другие сферы экономики.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.
https://ria.ru/20221129/dizel-1835086563.html
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россия, москва, франция, евросоюз, санкции в отношении россии, украина
Россия, Москва, Франция, Евросоюз, Санкции в отношении России, Украина
12:22 30.11.2022 (обновлено: 13:34 30.11.2022)
 
Во Франции призвали отменить "глупые" антироссийские санкции ЕС

Экс-депутат Европарламента Филиппо призвал отменить антироссийские санкции ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter призвал к отмене антироссийских санкций, введенных Евросоюзом.
В публикации политик назвал решения ЕС по энергетической политике "безумными", а сами ограничения "глупыми". Филиппо подчеркнул, что их отменой можно избежать отключения электроэнергии в европейских странах.
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 17:17
СМИ раскрыли небывалые последствия антироссийских санкций для Европы
"Давайте отменим эти решения", — призвал француз.
Запад столкнулся с ростом цен на энергоресурсы и инфляцией из-за введения санкций против Москвы и отказа от российского топлива. Европейская промышленность во многом лишилась конкурентоспособности после подорожания горючего, прежде всего газа. Это повлияло и на другие сферы экономики.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.
Стопка газет - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
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