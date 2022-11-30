https://ria.ru/20221130/samozanyatost-1835191855.html

В Москве вырос спрос на самозанятость среди женщин с детьми

В Москве вырос спрос на самозанятость среди женщин с детьми - РИА Новости, 30.11.2022

В Москве вырос спрос на самозанятость среди женщин с детьми

Более пяти тысяч мам в Москве при поддержке центра "Моя работа" с начала 2020 года открыли свое дело и стали самозанятыми, из них более 2,3 тысячи – с начала... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T10:19

2022-11-30T10:19

2022-11-30T10:20

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575488250_392:547:3060:2048_1920x0_80_0_0_7881f57a9a102510449a328e48104591.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Более пяти тысяч мам в Москве при поддержке центра "Моя работа" с начала 2020 года открыли свое дело и стали самозанятыми, из них более 2,3 тысячи – с начала текущего года, это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщила РИА Новости первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Александра Александрова.По ее словам, альтернативные формы занятости позволяют женщинам с детьми получать легальный доход от работы на себя, самостоятельно выстраивать график и регулировать нагрузку, влиять на величину заработка, придерживаться удобного стиля жизни."Флагманский центр "Моя работа" на Шаболовке предоставляет весь комплекс услуг в этом направлении: от тестирования на лидерские качества и мотивацию до помощи в оформлении и поиске заказов. Консультанты центра практикуют адресный подход к каждой маме, информируют о возможностях и преимуществах работы на себя. На личных встречах и на тренингах они помогают выбрать идею и скорректировать бизнес-план, проработать финансовую и налоговую стратегию. Благодаря индивидуальному сопровождению с начала 2020 года служба занятости помогла более пяти тысячам мам открыть свое дело и стать самозанятыми. Из них более 2,3 тысячи - с начала этого года. Это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2021-го", - рассказала Александрова.Собеседница агентства добавила, что самозанятые мамы нередко выбирают для собственного дела сферу образования – репетиторство и преподавание. Популярны творческие направления – веб-дизайн, фото- и видеосъемка. Многие работают на себя в бьюти-индустрии: визажистами, парикмахерами, колористами и мастерами по наращиванию ресниц. Мамы нередко оказывают услуги риэлторов и юрисконсультов. В последнее время наблюдается тренд на работу с маркетплейсами.

https://ria.ru/20221121/strakhovanie-1833012812.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество