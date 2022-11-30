https://ria.ru/20221130/saakashvili-1835431542.html

Брат Саакашвили рассказал о крайне тяжелом состоянии здоровья политика

Брат Саакашвили рассказал о крайне тяжелом состоянии здоровья политика - РИА Новости, 30.11.2022

Брат Саакашвили рассказал о крайне тяжелом состоянии здоровья политика

Состояние здоровья находящегося в Тбилисской клинике бывшего президента Михаила Саакашвили крайне тяжелое, он не может передвигаться, заявил его брат Георгий... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T23:51

2022-11-30T23:51

2022-11-30T23:51

в мире

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

грузия

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ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Состояние здоровья находящегося в Тбилисской клинике бывшего президента Михаила Саакашвили крайне тяжелое, он не может передвигаться, заявил его брат Георгий Саакашвили в эфире телекомпании "Палитраньюс".По его словам, единственный путь спасти политика, это перевести его в заграничную клинику, с таким ходатайством защита обратиться вскоре к суду. Георгий Саакашвили считает неприемлемым предложение министра юстиции Рати Брегадзе привезти из заграничной клиники любого доктора для лечения бывшего президента, так как по его утверждению, в Тбилисских клиниках нет соответствующих условий и аппаратуры."Он весит уже 79 килограмм, при приезде в Грузию он весил 118… если бы члены правящей партии "Грузинская мечта" посетили Саакашвили в клинике, они бы убедились в том, насколько его положение критическое", - заявил брат Саакашвили.Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20221129/saakashvili-1835087243.html

грузия

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, грузия