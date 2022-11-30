Брат Саакашвили рассказал о крайне тяжелом состоянии здоровья политика
Брат Саакашвили Георгий рассказал о крайне тяжелом состоянии здоровья политика
© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили
© AP Photo / Sergei Grits
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Состояние здоровья находящегося в Тбилисской клинике бывшего президента Михаила Саакашвили крайне тяжелое, он не может передвигаться, заявил его брат Георгий Саакашвили в эфире телекомпании "Палитраньюс".
"Его состояние очень тяжелое и становится все хуже. Он либо лежит, либо сидит… когда его переводили в клинику, он пошел туда своим ходом, теперь ему трудно передвигаться… врачи говорят, что если так продолжиться, то все может завершится фатально", - заявил брат Саакашвили.
По его словам, единственный путь спасти политика, это перевести его в заграничную клинику, с таким ходатайством защита обратиться вскоре к суду. Георгий Саакашвили считает неприемлемым предложение министра юстиции Рати Брегадзе привезти из заграничной клиники любого доктора для лечения бывшего президента, так как по его утверждению, в Тбилисских клиниках нет соответствующих условий и аппаратуры.
"Он весит уже 79 килограмм, при приезде в Грузию он весил 118… если бы члены правящей партии "Грузинская мечта" посетили Саакашвили в клинике, они бы убедились в том, насколько его положение критическое", - заявил брат Саакашвили.
Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.