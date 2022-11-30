https://ria.ru/20221130/remont-1835180310.html

В Москве в этом году отремонтировали 1,4 тысячи фасадов жилых домов

В Москве в этом году отремонтировали 1,4 тысячи фасадов жилых домов - РИА Новости, 30.11.2022

В Москве в этом году отремонтировали 1,4 тысячи фасадов жилых домов

Специалисты Комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали в этом году 1,4 тысячи фасадов жилых домов, сообщил журналистам в среду заместитель мэра... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T09:15

2022-11-30T09:15

2022-11-30T09:15

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

капремонт в москве

восточный административный округ (москва)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали в этом году 1,4 тысячи фасадов жилых домов, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Выполнены работы по обновлению 1,4 тысячи фасадов многоквартирных жилых домов, мероприятия проведены в рамках региональной программы капитального ремонта. Для каждого типа фасада использовалась специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания", - отметил Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что при восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя. Все краски для работы по фасадам, применяемые в рамках капремонта жилого фонда, обладают высокими паропроницаемыми свойствами, обеспечивающими устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение цвета."Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводился с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания и исследования", - рассказал Бирюков.По его словам, кирпичные фасады в рамках капремонта подвергаются обязательной гидрофобизации, это - современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что больше всего фасадов отремонтировали в Южном, Северо-Восточном и Восточном административных округах.

https://ria.ru/20221101/moskva-1828350525.html

https://ria.ru/20221129/gazoviki-1835058186.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, капремонт в москве, восточный административный округ (москва)