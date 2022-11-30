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В Москве в этом году отремонтировали 1,4 тысячи фасадов жилых домов - РИА Новости, 30.11.2022
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В Москве в этом году отремонтировали 1,4 тысячи фасадов жилых домов
В Москве в этом году отремонтировали 1,4 тысячи фасадов жилых домов - РИА Новости, 30.11.2022
В Москве в этом году отремонтировали 1,4 тысячи фасадов жилых домов
Специалисты Комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали в этом году 1,4 тысячи фасадов жилых домов, сообщил журналистам в среду заместитель мэра... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T09:15
2022-11-30T09:15
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
капремонт в москве
восточный административный округ (москва)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали в этом году 1,4 тысячи фасадов жилых домов, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Выполнены работы по обновлению 1,4 тысячи фасадов многоквартирных жилых домов, мероприятия проведены в рамках региональной программы капитального ремонта. Для каждого типа фасада использовалась специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания", - отметил Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что при восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя. Все краски для работы по фасадам, применяемые в рамках капремонта жилого фонда, обладают высокими паропроницаемыми свойствами, обеспечивающими устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение цвета."Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводился с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания и исследования", - рассказал Бирюков.По его словам, кирпичные фасады в рамках капремонта подвергаются обязательной гидрофобизации, это - современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что больше всего фасадов отремонтировали в Южном, Северо-Восточном и Восточном административных округах.
https://ria.ru/20221101/moskva-1828350525.html
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москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, капремонт в москве, восточный административный округ (москва)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Капремонт в Москве, Восточный административный округ (Москва)
09:15 30.11.2022
 
В Москве в этом году отремонтировали 1,4 тысячи фасадов жилых домов

Заммэра Бирюков: в Москве в этом году отремонтировали 1,4 тысячи фасадов жилых домов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкРеставрация домов-объектов культурного наследия
Реставрация домов-объектов культурного наследия - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Реставрация домов-объектов культурного наследия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали в этом году 1,4 тысячи фасадов жилых домов, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Выполнены работы по обновлению 1,4 тысячи фасадов многоквартирных жилых домов, мероприятия проведены в рамках региональной программы капитального ремонта. Для каждого типа фасада использовалась специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что при восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя. Все краски для работы по фасадам, применяемые в рамках капремонта жилого фонда, обладают высокими паропроницаемыми свойствами, обеспечивающими устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение цвета.
"Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводился с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания и исследования", - рассказал Бирюков.
По его словам, кирпичные фасады в рамках капремонта подвергаются обязательной гидрофобизации, это - современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что больше всего фасадов отремонтировали в Южном, Северо-Восточном и Восточном административных округах.
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