https://ria.ru/20221130/remont-1835180310.html
В Москве в этом году отремонтировали 1,4 тысячи фасадов жилых домов
В Москве в этом году отремонтировали 1,4 тысячи фасадов жилых домов - РИА Новости, 30.11.2022
В Москве в этом году отремонтировали 1,4 тысячи фасадов жилых домов
Специалисты Комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали в этом году 1,4 тысячи фасадов жилых домов, сообщил журналистам в среду заместитель мэра... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T09:15
2022-11-30T09:15
2022-11-30T09:15
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москва
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
капремонт в москве
восточный административный округ (москва)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали в этом году 1,4 тысячи фасадов жилых домов, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Выполнены работы по обновлению 1,4 тысячи фасадов многоквартирных жилых домов, мероприятия проведены в рамках региональной программы капитального ремонта. Для каждого типа фасада использовалась специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания", - отметил Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что при восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя. Все краски для работы по фасадам, применяемые в рамках капремонта жилого фонда, обладают высокими паропроницаемыми свойствами, обеспечивающими устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение цвета."Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводился с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания и исследования", - рассказал Бирюков.По его словам, кирпичные фасады в рамках капремонта подвергаются обязательной гидрофобизации, это - современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что больше всего фасадов отремонтировали в Южном, Северо-Восточном и Восточном административных округах.
https://ria.ru/20221101/moskva-1828350525.html
https://ria.ru/20221129/gazoviki-1835058186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, капремонт в москве, восточный административный округ (москва)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Капремонт в Москве, Восточный административный округ (Москва)
В Москве в этом году отремонтировали 1,4 тысячи фасадов жилых домов
Заммэра Бирюков: в Москве в этом году отремонтировали 1,4 тысячи фасадов жилых домов
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали в этом году 1,4 тысячи фасадов жилых домов, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Выполнены работы по обновлению 1,4 тысячи фасадов многоквартирных жилых домов, мероприятия проведены в рамках региональной программы капитального ремонта. Для каждого типа фасада использовалась специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что при восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя. Все краски для работы по фасадам, применяемые в рамках капремонта жилого фонда, обладают высокими паропроницаемыми свойствами, обеспечивающими устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение цвета.
"Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводился с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания и исследования", - рассказал Бирюков.
По его словам, кирпичные фасады в рамках капремонта подвергаются обязательной гидрофобизации, это - современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что больше всего фасадов отремонтировали в Южном, Северо-Восточном и Восточном административных округах
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