https://ria.ru/20221130/registratsiya-1835237715.html

Московский Росреестр зарегистрировал права на 1122 коммунальных сооружения

Московский Росреестр зарегистрировал права на 1122 коммунальных сооружения - РИА Новости, 30.11.2022

Московский Росреестр зарегистрировал права на 1122 коммунальных сооружения

За год московский Росреестр зарегистрировал права на 1122 коммунальных сооружения протяженностью свыше 480 тысяч метров и права на 82 здания, сообщили в... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T12:44

2022-11-30T12:44

2022-11-30T12:44

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

петр бирюков

москва

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. За год московский Росреестр зарегистрировал права на 1122 коммунальных сооружения протяженностью свыше 480 тысяч метров и права на 82 здания, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.В ноябре 2021 года по инициативе заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова и руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова был создан штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства."За год работы штаба зарегистрированы права собственности различных городских служб на 1122 коммунальных сооружения протяженностью свыше 480 тысяч метров и права на 82 здания", - говорится в сообщении.Бирюков отметил, что год совместной работы продемонстрировал эффективность принятого решения о создании штаба по вопросам ЖКХ.

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, петр бирюков, москва, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы