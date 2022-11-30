Московский Росреестр зарегистрировал права на 1122 коммунальных сооружения
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВолонтеры XXV Петербургского международного экономического форума
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. За год московский Росреестр зарегистрировал права на 1122 коммунальных сооружения протяженностью свыше 480 тысяч метров и права на 82 здания, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В ноябре 2021 года по инициативе заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова и руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова был создан штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
"За год работы штаба зарегистрированы права собственности различных городских служб на 1122 коммунальных сооружения протяженностью свыше 480 тысяч метров и права на 82 здания", - говорится в сообщении.
Бирюков отметил, что год совместной работы продемонстрировал эффективность принятого решения о создании штаба по вопросам ЖКХ.
"За прошедшее время нам удалось выстроить результативное сотрудничество между предприятиями и организациями комплекса городского хозяйства и управлением Росреестра по Москве, что позволило ускорить темпы введения в эксплуатацию важных объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры города. Эта работа приобретает особое значение в осенне-зимний период, когда основная задача городских служб — обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения при любых погодных условиях, не допустить нарушений в ресурсоснабжении потребителей", – сказал Бирюков.