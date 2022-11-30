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Московский Росреестр зарегистрировал права на 1122 коммунальных сооружения - РИА Новости, 30.11.2022
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Московский Росреестр зарегистрировал права на 1122 коммунальных сооружения
Московский Росреестр зарегистрировал права на 1122 коммунальных сооружения - РИА Новости, 30.11.2022
Московский Росреестр зарегистрировал права на 1122 коммунальных сооружения
За год московский Росреестр зарегистрировал права на 1122 коммунальных сооружения протяженностью свыше 480 тысяч метров и права на 82 здания, сообщили в... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:44
2022-11-30T12:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
петр бирюков
москва
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. За год московский Росреестр зарегистрировал права на 1122 коммунальных сооружения протяженностью свыше 480 тысяч метров и права на 82 здания, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.В ноябре 2021 года по инициативе заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова и руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова был создан штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства."За год работы штаба зарегистрированы права собственности различных городских служб на 1122 коммунальных сооружения протяженностью свыше 480 тысяч метров и права на 82 здания", - говорится в сообщении.Бирюков отметил, что год совместной работы продемонстрировал эффективность принятого решения о создании штаба по вопросам ЖКХ.
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общество, петр бирюков, москва, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Петр Бирюков, Москва, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
12:44 30.11.2022
 

Московский Росреестр зарегистрировал права на 1122 коммунальных сооружения

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВолонтеры XXV Петербургского международного экономического форума
Волонтеры XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. За год московский Росреестр зарегистрировал права на 1122 коммунальных сооружения протяженностью свыше 480 тысяч метров и права на 82 здания, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В ноябре 2021 года по инициативе заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова и руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова был создан штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
"За год работы штаба зарегистрированы права собственности различных городских служб на 1122 коммунальных сооружения протяженностью свыше 480 тысяч метров и права на 82 здания", - говорится в сообщении.
Бирюков отметил, что год совместной работы продемонстрировал эффективность принятого решения о создании штаба по вопросам ЖКХ.
"За прошедшее время нам удалось выстроить результативное сотрудничество между предприятиями и организациями комплекса городского хозяйства и управлением Росреестра по Москве, что позволило ускорить темпы введения в эксплуатацию важных объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры города. Эта работа приобретает особое значение в осенне-зимний период, когда основная задача городских служб — обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения при любых погодных условиях, не допустить нарушений в ресурсоснабжении потребителей", – сказал Бирюков.
Олег Скуфинский - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 14:24
Росреестр анонсировал запуск 20 новых сервисов по работе с недвижимостью
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоПетр БирюковМоскваФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Городское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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