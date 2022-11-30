https://ria.ru/20221130/razvedaviatsiya-1835398885.html

Минск отметил интенсивность полетов разведавиации США у границ Белоруссии

Минск отметил интенсивность полетов разведавиации США у границ Белоруссии - РИА Новости, 30.11.2022

Минск отметил интенсивность полетов разведавиации США у границ Белоруссии

Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин обратил внимание на высокую интенсивность полетов разведывательной авиации США и их союзников у... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T19:36

2022-11-30T19:36

2022-11-30T19:59

сша

белоруссия

минск

министерство обороны белоруссии

виктор хренин

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МИНСК, 30 ноя - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин обратил внимание на высокую интенсивность полетов разведывательной авиации США и их союзников у границ республики."Ведется разведка. Отмечается высокая интенсивность полетов разведывательной авиации США и их союзников, в том числе у границ Беларуси, с задействованием всего имеющегося арсенала - от стратегических разведчиков до самолетов тактической авиации и беспилотных летательных аппаратов. Интенсивность ведения разведки против нашей республики возросла с 30 самолетовылетов в неделю в 2021 году до 65-70 в 2022-м", - рассказал Хренин в опубликованном в среду интервью белорусскому изданию "СБ. Беларусь сегодня".

https://ria.ru/20221130/ukraina-1835397259.html

сша

белоруссия

минск

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Наталья Макарова

сша, белоруссия, минск, министерство обороны белоруссии, виктор хренин