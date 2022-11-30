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Минск отметил интенсивность полетов разведавиации США у границ Белоруссии - РИА Новости, 30.11.2022
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Минск отметил интенсивность полетов разведавиации США у границ Белоруссии
Минск отметил интенсивность полетов разведавиации США у границ Белоруссии - РИА Новости, 30.11.2022
Минск отметил интенсивность полетов разведавиации США у границ Белоруссии
Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин обратил внимание на высокую интенсивность полетов разведывательной авиации США и их союзников у... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T19:36
2022-11-30T19:59
сша
белоруссия
минск
министерство обороны белоруссии
виктор хренин
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МИНСК, 30 ноя - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин обратил внимание на высокую интенсивность полетов разведывательной авиации США и их союзников у границ республики."Ведется разведка. Отмечается высокая интенсивность полетов разведывательной авиации США и их союзников, в том числе у границ Беларуси, с задействованием всего имеющегося арсенала - от стратегических разведчиков до самолетов тактической авиации и беспилотных летательных аппаратов. Интенсивность ведения разведки против нашей республики возросла с 30 самолетовылетов в неделю в 2021 году до 65-70 в 2022-м", - рассказал Хренин в опубликованном в среду интервью белорусскому изданию "СБ. Беларусь сегодня".
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сша, белоруссия, минск, министерство обороны белоруссии, виктор хренин
США, Белоруссия, Минск, Министерство обороны Белоруссии, Виктор Хренин
19:36 30.11.2022 (обновлено: 19:59 30.11.2022)
 
Минск отметил интенсивность полетов разведавиации США у границ Белоруссии

Минск отметил интенсивность полетов разведавиации США и их союзников у границ Белоруссии

© Минобороны РФСамолет-разведчик ВВС США
Самолет-разведчик ВВС США
© Минобороны РФ
Самолет-разведчик ВВС США. Архивное фото
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МИНСК, 30 ноя - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин обратил внимание на высокую интенсивность полетов разведывательной авиации США и их союзников у границ республики.
"Ведется разведка. Отмечается высокая интенсивность полетов разведывательной авиации США и их союзников, в том числе у границ Беларуси, с задействованием всего имеющегося арсенала - от стратегических разведчиков до самолетов тактической авиации и беспилотных летательных аппаратов. Интенсивность ведения разведки против нашей республики возросла с 30 самолетовылетов в неделю в 2021 году до 65-70 в 2022-м", - рассказал Хренин в опубликованном в среду интервью белорусскому изданию "СБ. Беларусь сегодня".
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