https://ria.ru/20221130/pvo-1835161752.html

Вашингтон пообещал Украине больше систем ПВО к концу года, заявил Ермак

Вашингтон пообещал Украине больше систем ПВО к концу года, заявил Ермак - РИА Новости, 30.11.2022

Вашингтон пообещал Украине больше систем ПВО к концу года, заявил Ермак

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил газете Financial Times, что в администрации президента США Джо Байдена пообещали предоставить... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T05:04

2022-11-30T05:04

2022-11-30T05:04

специальная военная операция на украине

андрей ермак

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джо байден

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил газете Financial Times, что в администрации президента США Джо Байдена пообещали предоставить Украине больше систем ПВО к концу года.Ермак утверждает, что в Вашингтоне ему заявили, что больше систем противовоздушной обороны от американской стороны "возможны к концу этого года". "Наши партнеры знают, что именно нам нужно на сегодня, на следующую неделю и следующий месяц. Но все же есть некоторые вопросы, которые мы обсуждаем, по которым, как мы думаем, уже наконец необходимо определиться. Я имею в виду танки, имею в виду ракеты большой дальности, имею в виду самолеты, имею в виду, конечно, ПВО", - добавил он.Издание также приводит слова официального лица из минобороны США, который заявил, что там "очень скоро" могут предоставить Украине разные возможности в сфере ПВО.Во вторник высокопоставленные представители Пентагона заявили, что США рассматривают все виды систем противовоздушной обороны для поставки на Украину.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221130/sputniki-1835159740.html

https://ria.ru/20221130/bpla-1835161447.html

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андрей ермак, владимир зеленский, джо байден, украина, россия, сша, министерство обороны сша, нато