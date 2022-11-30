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Вашингтон пообещал Украине больше систем ПВО к концу года, заявил Ермак - РИА Новости, 30.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/pvo-1835161752.html
Вашингтон пообещал Украине больше систем ПВО к концу года, заявил Ермак
Вашингтон пообещал Украине больше систем ПВО к концу года, заявил Ермак - РИА Новости, 30.11.2022
Вашингтон пообещал Украине больше систем ПВО к концу года, заявил Ермак
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил газете Financial Times, что в администрации президента США Джо Байдена пообещали предоставить... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T05:04
2022-11-30T05:04
специальная военная операция на украине
андрей ермак
владимир зеленский
джо байден
украина
россия
сша
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил газете Financial Times, что в администрации президента США Джо Байдена пообещали предоставить Украине больше систем ПВО к концу года.Ермак утверждает, что в Вашингтоне ему заявили, что больше систем противовоздушной обороны от американской стороны "возможны к концу этого года". "Наши партнеры знают, что именно нам нужно на сегодня, на следующую неделю и следующий месяц. Но все же есть некоторые вопросы, которые мы обсуждаем, по которым, как мы думаем, уже наконец необходимо определиться. Я имею в виду танки, имею в виду ракеты большой дальности, имею в виду самолеты, имею в виду, конечно, ПВО", - добавил он.Издание также приводит слова официального лица из минобороны США, который заявил, что там "очень скоро" могут предоставить Украине разные возможности в сфере ПВО.Во вторник высокопоставленные представители Пентагона заявили, что США рассматривают все виды систем противовоздушной обороны для поставки на Украину.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221130/sputniki-1835159740.html
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андрей ермак, владимир зеленский, джо байден, украина, россия, сша, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, Россия, США, Министерство обороны США, НАТО
05:04 30.11.2022
 
Вашингтон пообещал Украине больше систем ПВО к концу года, заявил Ермак

Андрей Ермак: Вашингтон пообещал Киеву больше систем ПВО к концу года

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГлава администрации президента Украины Андрей Ермак
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил газете Financial Times, что в администрации президента США Джо Байдена пообещали предоставить Украине больше систем ПВО к концу года.
Ермак утверждает, что в Вашингтоне ему заявили, что больше систем противовоздушной обороны от американской стороны "возможны к концу этого года". "Наши партнеры знают, что именно нам нужно на сегодня, на следующую неделю и следующий месяц. Но все же есть некоторые вопросы, которые мы обсуждаем, по которым, как мы думаем, уже наконец необходимо определиться. Я имею в виду танки, имею в виду ракеты большой дальности, имею в виду самолеты, имею в виду, конечно, ПВО", - добавил он.
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
03:35Специальная военная операция на Украине
В МИД предупредили о последствиях использования спутников для поддержки ВСУ
Издание также приводит слова официального лица из минобороны США, который заявил, что там "очень скоро" могут предоставить Украине разные возможности в сфере ПВО.
Во вторник высокопоставленные представители Пентагона заявили, что США рассматривают все виды систем противовоздушной обороны для поставки на Украину.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
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Военнопленный ВСУ рассказал о запусках БПЛА из Сумской области в Россию
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийДжо БайденУкраинаРоссияСШАМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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