https://ria.ru/20221130/putin-1835207557.html
Открытие социальных объектов в российских регионах с участием Путина
Открытие социальных объектов в российских регионах с участием Путина - РИА Новости, 30.11.2022
Открытие социальных объектов в российских регионах с участием Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии социальных объектов в российских регионах. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:43
2022-11-30T11:43
2022-11-30T11:43
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии социальных объектов в российских регионах.
россия
РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин на открытии социальных объектов в регионах РФ
LIVE: Путин на открытии социальных объектов в регионах РФ
2022-11-30T11:43
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PT58M13S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Открытие социальных объектов в российских регионах с участием Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии социальных объектов в российских регионах.
2022-11-30T11:43
true
PT58M13S
Открытие социальных объектов в российских регионах с участием Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии социальных объектов в российских регионах.