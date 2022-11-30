https://ria.ru/20221130/putin-1835184990.html
Совещание правительства с участием Путина
Совещание правительства с участием Путина - РИА Новости, 30.11.2022
Совещание правительства с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:02
2022-11-30T13:02
2022-11-30T13:02
владимир путин
политика
россия
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Владимир Путин на совещании с Правительством РФ
LIVE: Владимир Путин на совещании с Правительством РФ
2022-11-30T13:02
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PT49M11S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия, видео
Владимир Путин, Политика, Россия
Совещание правительства с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.
2022-11-30T13:02
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PT49M11S
Совещание правительства с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.