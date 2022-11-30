https://ria.ru/20221130/pushkin-1835220510.html
В Ананьеве Одесской области демонтировали памятник Пушкину
В Ананьеве Одесской области демонтировали памятник Пушкину - РИА Новости, 30.11.2022
В Ананьеве Одесской области демонтировали памятник Пушкину
В городе Ананьев Одесской области Украины демонтировали памятник классику русской литературы Александру Пушкину, сообщает местное издание "Думская". РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:50
2022-11-30T11:50
2022-11-30T12:30
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В городе Ананьев Одесской области Украины демонтировали памятник классику русской литературы Александру Пушкину, сообщает местное издание "Думская"."В Ананьеве Одесской области убирают российского поэта Пушкина", - сообщает в Telegram-канале издание, выложив фото демонтажа памятника.Ранее памятники Пушкину демонтировали в украинских Черновцах, Житомире, Кременчуге и Харькове.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам сноса и осквернения памятников на Украине.
https://ria.ru/20221130/latviya-1835165741.html
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в мире, александр пушкин, украина, одесская область
В мире, Александр Пушкин, Украина, Одесская область
11:50 30.11.2022 (обновлено: 12:30 30.11.2022)
В Ананьеве Одесской области демонтировали памятник Пушкину
В городе Ананьев Одесской области Украины демонтировали памятник Пушкину