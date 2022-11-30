https://ria.ru/20221130/pushkin-1835220510.html

В Ананьеве Одесской области демонтировали памятник Пушкину

В Ананьеве Одесской области демонтировали памятник Пушкину - РИА Новости, 30.11.2022

В Ананьеве Одесской области демонтировали памятник Пушкину

В городе Ананьев Одесской области Украины демонтировали памятник классику русской литературы Александру Пушкину, сообщает местное издание "Думская". РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T11:50

2022-11-30T11:50

2022-11-30T12:30

в мире

александр пушкин

украина

одесская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835229351_0:321:1200:996_1920x0_80_0_0_f02994995155e997ffd13e9c8652cb79.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В городе Ананьев Одесской области Украины демонтировали памятник классику русской литературы Александру Пушкину, сообщает местное издание "Думская"."В Ананьеве Одесской области убирают российского поэта Пушкина", - сообщает в Telegram-канале издание, выложив фото демонтажа памятника.Ранее памятники Пушкину демонтировали в украинских Черновцах, Житомире, Кременчуге и Харькове.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам сноса и осквернения памятников на Украине.

https://ria.ru/20221130/latviya-1835165741.html

https://ria.ru/20221126/pamyatnik-1834477083.html

украина

одесская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, александр пушкин, украина, одесская область