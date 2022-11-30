https://ria.ru/20221130/provokatsiya-1835225528.html
В ЛНР рассказали о попытке провокации Киева в Купянске
В ЛНР рассказали о попытке провокации Киева в Купянске - РИА Новости, 30.11.2022
В ЛНР рассказали о попытке провокации Киева в Купянске
Украинские спецслужбы пытаются обвинить российских военнослужащих в массовых убийствах и пытках жителей Купянска, для этого они эксгумировали тела умерших с... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:04
2022-11-30T12:04
2022-11-30T12:04
украина
мвд украины
вооруженные силы рф
луганская народная республика
нидерланды
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ЛУГАНСК, 30 ноя – РИА Новости. Украинские спецслужбы пытаются обвинить российских военнослужащих в массовых убийствах и пытках жителей Купянска, для этого они эксгумировали тела умерших с городского кладбища и нанесли им увечья, сообщила Народная милиция Луганской народной республики."По имеющейся информации, на прошлой неделе в морг города Лозовая были доставлены тела, эксгумированные с Купянского городского кладбища. Эксгумации подверглись все умершие, похороненные на кладбище в течении летнего периода этого года. Тела сопровождались представителями МВД Украины", - говорится в Telegram-канале Народной милиции. Отмечается, что "по сведениям очевидцев, среди них были иностранные специалисты, в том числе из Нидерландов, принимавшие участие в расследовании катастрофы рейса МН17".В сообщении подчеркивается, что "в морге была организована съемка постановочных видеороликов, для чего в интересах видеофиксации телам наносились дополнительные увечья"."Таким образом спецслужбы Украины пытаются дискредитировать ВС РФ обвинением российских военнослужащих в совершении якобы массовых убийств и пыток гражданского населения города Купянск", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221130/odessa-1835220155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, мвд украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика, нидерланды
Украина, МВД Украины, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика, Нидерланды
В ЛНР рассказали о попытке провокации Киева в Купянске
Украинские боевики эксгумировали тела с кладбища в Купянске для обвинения России в пытках