Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР рассказали о попытке провокации Киева в Купянске - РИА Новости, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221130/provokatsiya-1835225528.html
В ЛНР рассказали о попытке провокации Киева в Купянске
В ЛНР рассказали о попытке провокации Киева в Купянске - РИА Новости, 30.11.2022
В ЛНР рассказали о попытке провокации Киева в Купянске
Украинские спецслужбы пытаются обвинить российских военнослужащих в массовых убийствах и пытках жителей Купянска, для этого они эксгумировали тела умерших с... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:04
2022-11-30T12:04
украина
мвд украины
вооруженные силы рф
луганская народная республика
нидерланды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815635911_0:0:3016:1698_1920x0_80_0_0_21968156794926f2f2d9a3208a8e0bd6.jpg
ЛУГАНСК, 30 ноя – РИА Новости. Украинские спецслужбы пытаются обвинить российских военнослужащих в массовых убийствах и пытках жителей Купянска, для этого они эксгумировали тела умерших с городского кладбища и нанесли им увечья, сообщила Народная милиция Луганской народной республики."По имеющейся информации, на прошлой неделе в морг города Лозовая были доставлены тела, эксгумированные с Купянского городского кладбища. Эксгумации подверглись все умершие, похороненные на кладбище в течении летнего периода этого года. Тела сопровождались представителями МВД Украины", - говорится в Telegram-канале Народной милиции. Отмечается, что "по сведениям очевидцев, среди них были иностранные специалисты, в том числе из Нидерландов, принимавшие участие в расследовании катастрофы рейса МН17".В сообщении подчеркивается, что "в морге была организована съемка постановочных видеороликов, для чего в интересах видеофиксации телам наносились дополнительные увечья"."Таким образом спецслужбы Украины пытаются дискредитировать ВС РФ обвинением российских военнослужащих в совершении якобы массовых убийств и пыток гражданского населения города Купянск", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221130/odessa-1835220155.html
украина
луганская народная республика
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815635911_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d60130681a6f02de6c28fbee7cb33b7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, мвд украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика, нидерланды
Украина, МВД Украины, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика, Нидерланды
12:04 30.11.2022
 
В ЛНР рассказали о попытке провокации Киева в Купянске

Украинские боевики эксгумировали тела с кладбища в Купянске для обвинения России в пытках

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 30 ноя – РИА Новости. Украинские спецслужбы пытаются обвинить российских военнослужащих в массовых убийствах и пытках жителей Купянска, для этого они эксгумировали тела умерших с городского кладбища и нанесли им увечья, сообщила Народная милиция Луганской народной республики.
"По имеющейся информации, на прошлой неделе в морг города Лозовая были доставлены тела, эксгумированные с Купянского городского кладбища. Эксгумации подверглись все умершие, похороненные на кладбище в течении летнего периода этого года. Тела сопровождались представителями МВД Украины", - говорится в Telegram-канале Народной милиции. Отмечается, что "по сведениям очевидцев, среди них были иностранные специалисты, в том числе из Нидерландов, принимавшие участие в расследовании катастрофы рейса МН17".
В сообщении подчеркивается, что "в морге была организована съемка постановочных видеороликов, для чего в интересах видеофиксации телам наносились дополнительные увечья".
"Таким образом спецслужбы Украины пытаются дискредитировать ВС РФ обвинением российских военнослужащих в совершении якобы массовых убийств и пыток гражданского населения города Купянск", - говорится в сообщении.
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
11:47Специальная военная операция на Украине
В ЛНР заявили о готовящейся Киевом провокации в Одессе
 
УкраинаМВД УкраиныВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаНидерланды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала