https://ria.ru/20221130/priangare-1835163628.html

Задержан глава поселка Приангарья, где дома остались без отопления в мороз

Задержан глава поселка Приангарья, где дома остались без отопления в мороз - РИА Новости, 30.11.2022

Задержан глава поселка Приангарья, где дома остались без отопления в мороз

Задержан глава Артемовского муниципального образования Иркутской области Максим Петров, где произошла коммунальная авария и дома остались без тепла, сообщает... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T05:51

2022-11-30T05:51

2022-11-30T09:50

происшествия

жкх

иркутская область

артемовский

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 30 ноя – РИА Новости. Задержан глава Артемовского муниципального образования Иркутской области Максим Петров, где произошла коммунальная авария и дома остались без тепла, сообщает СУСК по региону.В поселке Артемовский на севере Иркутской области из-за прорыва водовода тепло перестало поступать в 13 домов. В населенном пункте ввели режим ЧС. В настоящее время теплоснабжение не восстановлено в 11 домах, где замене подлежат 76 батарей. СК завел уголовное дело по статьям о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности."В Иркутской области следователями СК задержан глава Артёмовского муниципального образования", - говорится в сообщении.Имя и фамилия задержанного чиновника не указывается, однако, согласно данным официального сайта поселения, Артемовский возглавляет Максим Петров, родившийся там же в 1983 году. СК опубликовал видео с обысков в администрации муниципалитета, на котором задерживают именно Петрова.Одной из причин, усложнившей ситуацию с ремонтом водовода, стало несвоевременная передача информации об аварии. Прорыв произошел 26 ноября, а сообщение о нем в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 28 ноября. В Артемовский командированы первый замгубернатора Иркутской области Роман Колесов и специалисты министерства жилищной политики и энергетики региона, на помощь коммунальным организациям вызвали дополнительную бригаду из Бодайбо.В Артемовском в среду стоит 34-градусный мороз. В поселке живут около 900 человек.

https://ria.ru/20221129/arest-1834992750.html

иркутская область

артемовский

россия

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происшествия, жкх, иркутская область, артемовский, россия, следственный комитет россии (ск рф)