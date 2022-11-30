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Задержан глава поселка Приангарья, где дома остались без отопления в мороз
Задержан глава поселка Приангарья, где дома остались без отопления в мороз - РИА Новости, 30.11.2022
Задержан глава поселка Приангарья, где дома остались без отопления в мороз
Задержан глава Артемовского муниципального образования Иркутской области Максим Петров, где произошла коммунальная авария и дома остались без тепла, сообщает... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T05:51
2022-11-30T05:51
2022-11-30T09:50
происшествия
жкх
иркутская область
артемовский
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 30 ноя – РИА Новости. Задержан глава Артемовского муниципального образования Иркутской области Максим Петров, где произошла коммунальная авария и дома остались без тепла, сообщает СУСК по региону.В поселке Артемовский на севере Иркутской области из-за прорыва водовода тепло перестало поступать в 13 домов. В населенном пункте ввели режим ЧС. В настоящее время теплоснабжение не восстановлено в 11 домах, где замене подлежат 76 батарей. СК завел уголовное дело по статьям о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности."В Иркутской области следователями СК задержан глава Артёмовского муниципального образования", - говорится в сообщении.Имя и фамилия задержанного чиновника не указывается, однако, согласно данным официального сайта поселения, Артемовский возглавляет Максим Петров, родившийся там же в 1983 году. СК опубликовал видео с обысков в администрации муниципалитета, на котором задерживают именно Петрова.Одной из причин, усложнившей ситуацию с ремонтом водовода, стало несвоевременная передача информации об аварии. Прорыв произошел 26 ноября, а сообщение о нем в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 28 ноября. В Артемовский командированы первый замгубернатора Иркутской области Роман Колесов и специалисты министерства жилищной политики и энергетики региона, на помощь коммунальным организациям вызвали дополнительную бригаду из Бодайбо.В Артемовском в среду стоит 34-градусный мороз. В поселке живут около 900 человек.
https://ria.ru/20221129/arest-1834992750.html
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происшествия, жкх, иркутская область, артемовский, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, ЖКХ, Иркутская область, Артемовский, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
05:51 30.11.2022 (обновлено: 09:50 30.11.2022)
Задержан глава поселка Приангарья, где дома остались без отопления в мороз
В Приангарье задержали главу поселка, где дома остались без тепла в 34-градусный мороз