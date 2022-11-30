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Пожар на ТЭЦ-9 в Перми не сказался на электроснабжении потребителей

Пожар на ТЭЦ-9 в Перми не сказался на электроснабжении потребителей - РИА Новости, 30.11.2022

Пожар на ТЭЦ-9 в Перми не сказался на электроснабжении потребителей

Пожар на пермской ТЭЦ-9 не сказался на электроснабжении потребителей, сообщили журналистам в Минэнерго РФ. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T13:07

2022-11-30T13:07

2022-11-30T13:12

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

происшествия

пермь

т плюс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости/Прайм. Пожар на пермской ТЭЦ-9 не сказался на электроснабжении потребителей, сообщили журналистам в Минэнерго РФ.На крупнейшей в Перми ТЭЦ-9 произошел пожар на площади 100 квадратных метров, сообщили ранее в среду в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Пострадали три человека, один из них находится в реанимации в состоянии клинической смерти."Последствий в электроснабжении для потребителей нет и не было", - сообщает пресс-служба Минэнерго.В энергокомпании "Т Плюс" ранее отметили, что причины пожара на ТЭЦ-9 устанавливаются, а восстановительные работы будут организованы после определения и устранения причин.ТЭЦ-9 является крупнейшей из теплоэлектроцентралей Перми, расположена в Индустриальном районе, обеспечивает энергоснабжение нефтеперерабатывающего производства и является одним из основных источников тепла для левобережной части города. Введена в эксплуатацию в 1957 году. В 2021 году был запущен проект по модернизации оборудования станции. ТЭЦ входит в состав "Т Плюс".

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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия, пермь, т плюс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)