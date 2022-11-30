https://ria.ru/20221130/pozhar-1835237497.html

МЧС назвало причину пожара на ТЭЦ-9 в Перми

МЧС назвало причину пожара на ТЭЦ-9 в Перми - РИА Новости, 30.11.2022

МЧС назвало причину пожара на ТЭЦ-9 в Перми

Пожар на ТЭЦ-9 в Перми произошел из-за ремонтных работ на кровле одного из цехов, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МЧС. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T12:43

2022-11-30T12:43

2022-11-30T13:17

происшествия

пермь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835221894_0:201:1280:921_1920x0_80_0_0_e74411d8848771f3bb1f7fb1da370049.jpg

ПЕРМЬ, 30 ноя - РИА Новости. Пожар на ТЭЦ-9 в Перми произошел из-за ремонтных работ на кровле одного из цехов, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МЧС.Ранее стало известно, что на самой крупной пермской ТЭЦ под номером 9 днем загорелась крыша турбинного цеха. Площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров. По данным краевого минздрава, пострадали три человека, один из них находится в состоянии клинической смерти. Несколько местных СМИ указывали, что в цехе пермской ТЭЦ- 9 взорвалась газовая турбина, что стало причиной возгорания."Предварительно: возгорание произошло в следствии проведения ремонтных работ на кровле одного из цехов. Никаких взрывов не было. Угрозы перехода огня на другие объекты нет", - рассказали в управлении МЧС.Собеседник в ведомстве пояснил, что тушением пожара занимаются 67 спасателей, используется 20 единиц техники. При этом ТЭЦ-9 функционирует и продолжает заниматься поставкой тепла в город.В ведомстве уточнили, что более 50 человек самостоятельно эвакуировались с пермской ТЭЦ- 9, а троих вынесли спасатели.ТЭЦ-9 является крупнейшей в числе теплоэлектроцентралей Перми, расположена в Индустриальном районе, обеспечивает энергоснабжение нефтеперерабатывающего производства и является одним из основных источников тепла для левобережной части города. Введена в эксплуатацию в 1957 году, в 2021 году был запущен проект по модернизации оборудования станции.

https://ria.ru/20221130/elektro-1835230365.html

https://ria.ru/20221129/mashiny-1835149677.html

пермь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, жкх