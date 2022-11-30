https://ria.ru/20221130/pozhar-1835202235.html
Пожар в Брянской области, где горел резервуар с нефтепродуктами, потушили
Пожар в Брянской области, где горел резервуар с нефтепродуктами, потушили - РИА Новости, 30.11.2022
Пожар в Брянской области, где горел резервуар с нефтепродуктами, потушили
Спасатели полностью ликвидировали пожар в Суражском районе Брянской области, где горел резервуар с нефтепродуктами, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС РФ... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T10:47
2022-11-30T10:47
2022-11-30T10:51
происшествия
брянская область
суражский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БРЯНСК, 30 ноя – РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар в Суражском районе Брянской области, где горел резервуар с нефтепродуктами, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС РФ по региону."Пожар полностью ликвидирован", - сообщили в ведомстве.Ранее сообщалось, что резервуар с нефтепродуктами горит в Суражском районе Брянской области, площадь пожара составляет 1800 квадратных метров, информация о пострадавших не поступала.
https://ria.ru/20221130/pozhar-1835198268.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, суражский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Брянская область, Суражский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:47 30.11.2022 (обновлено: 10:51 30.11.2022)
Пожар в Брянской области, где горел резервуар с нефтепродуктами, потушили
Пожар в Суражском районе Брянской области, где горел резервуар с нефтепродуктами, потушили