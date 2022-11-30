https://ria.ru/20221130/pozhar-1835202235.html

Пожар в Брянской области, где горел резервуар с нефтепродуктами, потушили

Пожар в Брянской области, где горел резервуар с нефтепродуктами, потушили - РИА Новости, 30.11.2022

Пожар в Брянской области, где горел резервуар с нефтепродуктами, потушили

Спасатели полностью ликвидировали пожар в Суражском районе Брянской области, где горел резервуар с нефтепродуктами, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС РФ... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T10:47

2022-11-30T10:47

2022-11-30T10:51

происшествия

брянская область

суражский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БРЯНСК, 30 ноя – РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар в Суражском районе Брянской области, где горел резервуар с нефтепродуктами, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС РФ по региону."Пожар полностью ликвидирован", - сообщили в ведомстве.Ранее сообщалось, что резервуар с нефтепродуктами горит в Суражском районе Брянской области, площадь пожара составляет 1800 квадратных метров, информация о пострадавших не поступала.

https://ria.ru/20221130/pozhar-1835198268.html

брянская область

суражский район

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Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, суражский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)