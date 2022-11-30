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Пожар в Брянской области, где горел резервуар с нефтепродуктами, потушили - РИА Новости, 30.11.2022
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Пожар в Брянской области, где горел резервуар с нефтепродуктами, потушили
Пожар в Брянской области, где горел резервуар с нефтепродуктами, потушили - РИА Новости, 30.11.2022
Пожар в Брянской области, где горел резервуар с нефтепродуктами, потушили
Спасатели полностью ликвидировали пожар в Суражском районе Брянской области, где горел резервуар с нефтепродуктами, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС РФ... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T10:47
2022-11-30T10:51
происшествия
брянская область
суражский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БРЯНСК, 30 ноя – РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар в Суражском районе Брянской области, где горел резервуар с нефтепродуктами, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС РФ по региону."Пожар полностью ликвидирован", - сообщили в ведомстве.Ранее сообщалось, что резервуар с нефтепродуктами горит в Суражском районе Брянской области, площадь пожара составляет 1800 квадратных метров, информация о пострадавших не поступала.
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брянская область
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происшествия, брянская область, суражский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Брянская область, Суражский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:47 30.11.2022 (обновлено: 10:51 30.11.2022)
 
Пожар в Брянской области, где горел резервуар с нефтепродуктами, потушили

Пожар в Суражском районе Брянской области, где горел резервуар с нефтепродуктами, потушили

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений
Сотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Сотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 30 ноя – РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар в Суражском районе Брянской области, где горел резервуар с нефтепродуктами, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС РФ по региону.
"Пожар полностью ликвидирован", - сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что резервуар с нефтепродуктами горит в Суражском районе Брянской области, площадь пожара составляет 1800 квадратных метров, информация о пострадавших не поступала.
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
10:37
На шахте в Макеевке произошел пожар
 
ПроисшествияБрянская областьСуражский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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