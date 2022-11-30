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На шахте в Макеевке произошел пожар - РИА Новости, 30.11.2022
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На шахте в Макеевке произошел пожар
На шахте в Макеевке произошел пожар - РИА Новости, 30.11.2022
На шахте в Макеевке произошел пожар
Пожар произошел на шахте в Макеевке, шесть человек вышли на поверхность, один остался в шахте для поддержания жизнеобеспечения, сообщило в среду МЧС ДНР. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T10:37
2022-11-30T10:37
макеевка
донецкая народная республика
энгельс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
макеевуголь
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Пожар произошел на шахте в Макеевке, шесть человек вышли на поверхность, один остался в шахте для поддержания жизнеобеспечения, сообщило в среду МЧС ДНР."30 ноября 2022 года, Макеевка, Горняцкий район, улица Энгельса, ГУП ДНР "Макеевуголь", филиал "Шахта "Холодная Балка", восточная конвейерная магистраль, горизонт 750 м – пожар... В 05.55 (совпадает с мск - ред.) шесть человек вышли на поверхность, в шахте остался один человек для поддержания жизнеобеспечения", - говорится в сообщении министерства.В министерстве добавили, что горноспасатели приступили к тушению водой от рукавной линии. От МЧС ДНР привлечено 11 единиц техники и 50 человек.
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макеевка
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макеевка, донецкая народная республика, энгельс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), макеевуголь, происшествия
Макеевка, Донецкая Народная Республика, Энгельс, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Макеевуголь, Происшествия
10:37 30.11.2022
 
На шахте в Макеевке произошел пожар

На шахте в Макеевке произошел пожар, шесть человек вышли на поверхность

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Пожар произошел на шахте в Макеевке, шесть человек вышли на поверхность, один остался в шахте для поддержания жизнеобеспечения, сообщило в среду МЧС ДНР.
"30 ноября 2022 года, Макеевка, Горняцкий район, улица Энгельса, ГУП ДНР "Макеевуголь", филиал "Шахта "Холодная Балка", восточная конвейерная магистраль, горизонт 750 м – пожар... В 05.55 (совпадает с мск - ред.) шесть человек вышли на поверхность, в шахте остался один человек для поддержания жизнеобеспечения", - говорится в сообщении министерства.
В министерстве добавили, что горноспасатели приступили к тушению водой от рукавной линии. От МЧС ДНР привлечено 11 единиц техники и 50 человек.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
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Пожар на резервуарах с нефтепродуктами в Брянской области локализовали
 
МакеевкаДонецкая Народная РеспубликаЭнгельсМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МакеевугольПроисшествия
 
 
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