https://ria.ru/20221130/pozhar-1835198268.html

На шахте в Макеевке произошел пожар

На шахте в Макеевке произошел пожар - РИА Новости, 30.11.2022

На шахте в Макеевке произошел пожар

Пожар произошел на шахте в Макеевке, шесть человек вышли на поверхность, один остался в шахте для поддержания жизнеобеспечения, сообщило в среду МЧС ДНР. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T10:37

2022-11-30T10:37

2022-11-30T10:37

макеевка

донецкая народная республика

энгельс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

макеевуголь

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Пожар произошел на шахте в Макеевке, шесть человек вышли на поверхность, один остался в шахте для поддержания жизнеобеспечения, сообщило в среду МЧС ДНР."30 ноября 2022 года, Макеевка, Горняцкий район, улица Энгельса, ГУП ДНР "Макеевуголь", филиал "Шахта "Холодная Балка", восточная конвейерная магистраль, горизонт 750 м – пожар... В 05.55 (совпадает с мск - ред.) шесть человек вышли на поверхность, в шахте остался один человек для поддержания жизнеобеспечения", - говорится в сообщении министерства.В министерстве добавили, что горноспасатели приступили к тушению водой от рукавной линии. От МЧС ДНР привлечено 11 единиц техники и 50 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20221130/pozhar-1835188597.html

макеевка

донецкая народная республика

энгельс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

макеевка, донецкая народная республика, энгельс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), макеевуголь, происшествия