https://ria.ru/20221130/pozhar-1835182977.html

Пожар в Суражском районе Брянской области локализовали

Пожар в Суражском районе Брянской области локализовали - РИА Новости, 30.11.2022

Пожар в Суражском районе Брянской области локализовали

Спасатели локализовали пожар в Суражском районе Брянской области, где горит резервуар с нефтепродуктами, заявил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T09:31

2022-11-30T09:31

2022-11-30T10:30

брянская область

суражский район

происшествия

александр богомаз

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БРЯНСК, 30 ноя — РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в Суражском районе Брянской области, где горит резервуар с нефтепродуктами, заявил губернатор региона Александр Богомаз."Благодаря слаженной и оперативной работе пожарно-спасательных подразделений пожар в Суражском районе локализован", — говорится в сообщении в его Telegram-канале.Площадь возгорания составляет 1800 квадратных метров. К тушению привлекли более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд.О пострадавших не сообщалось.

https://ria.ru/20221130/pozhar-1835173809.html

брянская область

суражский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

брянская область, суражский район, происшествия, александр богомаз