https://ria.ru/20221130/pozhar-1835182977.html
Пожар в Суражском районе Брянской области локализовали
Пожар в Суражском районе Брянской области локализовали - РИА Новости, 30.11.2022
Пожар в Суражском районе Брянской области локализовали
Спасатели локализовали пожар в Суражском районе Брянской области, где горит резервуар с нефтепродуктами, заявил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T09:31
2022-11-30T09:31
2022-11-30T10:30
брянская область
суражский район
происшествия
александр богомаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
БРЯНСК, 30 ноя — РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в Суражском районе Брянской области, где горит резервуар с нефтепродуктами, заявил губернатор региона Александр Богомаз."Благодаря слаженной и оперативной работе пожарно-спасательных подразделений пожар в Суражском районе локализован", — говорится в сообщении в его Telegram-канале.Площадь возгорания составляет 1800 квадратных метров. К тушению привлекли более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд.О пострадавших не сообщалось.
https://ria.ru/20221130/pozhar-1835173809.html
брянская область
суражский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, суражский район, происшествия, александр богомаз
Брянская область, Суражский район, Происшествия, Александр Богомаз
09:31 30.11.2022 (обновлено: 10:30 30.11.2022)
Пожар в Суражском районе Брянской области локализовали
Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о локализации возгорания в резервуаре с нефтью