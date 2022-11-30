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Пожар в Суражском районе Брянской области локализовали - РИА Новости, 30.11.2022
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Пожар в Суражском районе Брянской области локализовали
Пожар в Суражском районе Брянской области локализовали - РИА Новости, 30.11.2022
Пожар в Суражском районе Брянской области локализовали
Спасатели локализовали пожар в Суражском районе Брянской области, где горит резервуар с нефтепродуктами, заявил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T09:31
2022-11-30T10:30
брянская область
суражский район
происшествия
александр богомаз
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БРЯНСК, 30 ноя — РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в Суражском районе Брянской области, где горит резервуар с нефтепродуктами, заявил губернатор региона Александр Богомаз."Благодаря слаженной и оперативной работе пожарно-спасательных подразделений пожар в Суражском районе локализован", — говорится в сообщении в его Telegram-канале.Площадь возгорания составляет 1800 квадратных метров. К тушению привлекли более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд.О пострадавших не сообщалось.
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брянская область
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брянская область, суражский район, происшествия, александр богомаз
Брянская область, Суражский район, Происшествия, Александр Богомаз
09:31 30.11.2022 (обновлено: 10:30 30.11.2022)
 
Пожар в Суражском районе Брянской области локализовали

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о локализации возгорания в резервуаре с нефтью

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС Росси
Сотрудник пожарной охраны МЧС Росси - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС Росси. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 30 ноя — РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в Суражском районе Брянской области, где горит резервуар с нефтепродуктами, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
"Благодаря слаженной и оперативной работе пожарно-спасательных подразделений пожар в Суражском районе локализован", — говорится в сообщении в его Telegram-канале.
Площадь возгорания составляет 1800 квадратных метров. К тушению привлекли более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
О пострадавших не сообщалось.
Сотрудник пожарной охраны во время командно-штабных учений МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
08:29
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Брянская областьСуражский районПроисшествияАлександр Богомаз
 
 
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