https://ria.ru/20221130/pozhar-1835173809.html

В больнице в Астрахани произошел пожар

В больнице в Астрахани произошел пожар - РИА Новости, 30.11.2022

В больнице в Астрахани произошел пожар

Пожар произошел в здании терапевтического отделения больницы №3 имени Кирова в Астрахани, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T08:29

2022-11-30T08:29

2022-11-30T08:29

происшествия

игорь бабушкин

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в здании терапевтического отделения больницы №3 имени Кирова в Астрахани, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области."В 6.55 поступило сообщение о загорании в помещении пищеблока на площади 0,5 квадратных метра в здании терапевтического отделения "ГКБ № 3 им. С.М. Кирова", - говорится в сообщении.Пациенты были эвакуированы силами персонала, никто не пострадал. Пожар потушен.По информации губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки благодаря оперативно прибывшим на место расчетам."Буквально несколько минут назад я посетил лечебное учреждение, по информации сотрудников, последствия пожара незначительные и будут устранены в ближайшие часы", - написал он в Telegram.

https://ria.ru/20221129/sobaki-1835137953.html

астраханская область

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, игорь бабушкин, астраханская область