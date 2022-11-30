https://ria.ru/20221130/pozhar-1835173809.html
В больнице в Астрахани произошел пожар
В больнице в Астрахани произошел пожар - РИА Новости, 30.11.2022
В больнице в Астрахани произошел пожар
Пожар произошел в здании терапевтического отделения больницы №3 имени Кирова в Астрахани, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T08:29
2022-11-30T08:29
2022-11-30T08:29
происшествия
игорь бабушкин
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в здании терапевтического отделения больницы №3 имени Кирова в Астрахани, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области."В 6.55 поступило сообщение о загорании в помещении пищеблока на площади 0,5 квадратных метра в здании терапевтического отделения "ГКБ № 3 им. С.М. Кирова", - говорится в сообщении.Пациенты были эвакуированы силами персонала, никто не пострадал. Пожар потушен.По информации губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки благодаря оперативно прибывшим на место расчетам."Буквально несколько минут назад я посетил лечебное учреждение, по информации сотрудников, последствия пожара незначительные и будут устранены в ближайшие часы", - написал он в Telegram.
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астраханская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, игорь бабушкин, астраханская область
Происшествия, Игорь Бабушкин, Астраханская область
В больнице в Астрахани произошел пожар
В больнице №3 в Астрахани загорелся пищеблок, никто не пострадал
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в здании терапевтического отделения больницы №3 имени Кирова в Астрахани, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области.
"В 6.55 поступило сообщение о загорании в помещении пищеблока на площади 0,5 квадратных метра в здании терапевтического отделения "ГКБ № 3 им. С.М. Кирова", - говорится в сообщении.
Пациенты были эвакуированы силами персонала, никто не пострадал. Пожар потушен.
По информации губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина
, пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки благодаря оперативно прибывшим на место расчетам.
"Буквально несколько минут назад я посетил лечебное учреждение, по информации сотрудников, последствия пожара незначительные и будут устранены в ближайшие часы", - написал он в Telegram.