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В больнице в Астрахани произошел пожар - РИА Новости, 30.11.2022
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В больнице в Астрахани произошел пожар
В больнице в Астрахани произошел пожар - РИА Новости, 30.11.2022
В больнице в Астрахани произошел пожар
Пожар произошел в здании терапевтического отделения больницы №3 имени Кирова в Астрахани, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T08:29
2022-11-30T08:29
происшествия
игорь бабушкин
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в здании терапевтического отделения больницы №3 имени Кирова в Астрахани, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области."В 6.55 поступило сообщение о загорании в помещении пищеблока на площади 0,5 квадратных метра в здании терапевтического отделения "ГКБ № 3 им. С.М. Кирова", - говорится в сообщении.Пациенты были эвакуированы силами персонала, никто не пострадал. Пожар потушен.По информации губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки благодаря оперативно прибывшим на место расчетам."Буквально несколько минут назад я посетил лечебное учреждение, по информации сотрудников, последствия пожара незначительные и будут устранены в ближайшие часы", - написал он в Telegram.
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происшествия, игорь бабушкин, астраханская область
Происшествия, Игорь Бабушкин, Астраханская область
08:29 30.11.2022
 
В больнице в Астрахани произошел пожар

В больнице №3 в Астрахани загорелся пищеблок, никто не пострадал

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны во время командно-штабных учений МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны во время командно-штабных учений МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны во время командно-штабных учений МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в здании терапевтического отделения больницы №3 имени Кирова в Астрахани, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области.
"В 6.55 поступило сообщение о загорании в помещении пищеблока на площади 0,5 квадратных метра в здании терапевтического отделения "ГКБ № 3 им. С.М. Кирова", - говорится в сообщении.
Пациенты были эвакуированы силами персонала, никто не пострадал. Пожар потушен.
По информации губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки благодаря оперативно прибывшим на место расчетам.
"Буквально несколько минут назад я посетил лечебное учреждение, по информации сотрудников, последствия пожара незначительные и будут устранены в ближайшие часы", - написал он в Telegram.
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ПроисшествияИгорь БабушкинАстраханская область
 
 
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