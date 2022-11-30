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ВСУ потеряли за сутки в ЛНР до 50 человек и три БТР

ВСУ потеряли за сутки в ЛНР до 50 человек и три БТР - РИА Новости, 30.11.2022

ВСУ потеряли за сутки в ЛНР до 50 человек и три БТР

Украинские войска потеряли за минувшие сутки до 50 человек личного состава, три бронетранспортера, два беспилотника и 13 единиц автомобильной техники, сообщила... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T10:33

2022-11-30T10:33

2022-11-30T10:33

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

народная милиция лнр

украина

вооруженные силы украины

россия

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ЛУГАНСК, 30 ноя – РИА Новости. Украинские войска потеряли за минувшие сутки до 50 человек личного состава, три бронетранспортера, два беспилотника и 13 единиц автомобильной техники, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава, три бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата и 13 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в Telegram-канале ведомства.Во вторник Народная милиция ЛНР сообщала, что потери украинских войск за сутки составили до 80 человек личного состава, два танка и пять бронетранспортеров.

луганская народная республика

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луганская народная республика, народная милиция лнр, украина, вооруженные силы украины, россия