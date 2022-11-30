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ВСУ потеряли за сутки в ЛНР до 50 человек и три БТР
ВСУ потеряли за сутки в ЛНР до 50 человек и три БТР - РИА Новости, 30.11.2022
ВСУ потеряли за сутки в ЛНР до 50 человек и три БТР
Украинские войска потеряли за минувшие сутки до 50 человек личного состава, три бронетранспортера, два беспилотника и 13 единиц автомобильной техники, сообщила... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T10:33
2022-11-30T10:33
2022-11-30T10:33
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
народная милиция лнр
украина
вооруженные силы украины
россия
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ЛУГАНСК, 30 ноя – РИА Новости. Украинские войска потеряли за минувшие сутки до 50 человек личного состава, три бронетранспортера, два беспилотника и 13 единиц автомобильной техники, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава, три бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата и 13 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в Telegram-канале ведомства.Во вторник Народная милиция ЛНР сообщала, что потери украинских войск за сутки составили до 80 человек личного состава, два танка и пять бронетранспортеров.
луганская народная республика
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луганская народная республика, народная милиция лнр, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Народная милиция ЛНР, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ потеряли за сутки в ЛНР до 50 человек и три БТР
Народная милиция ЛНР: украинские войска потеряли за сутки до 50 человек и три БТР