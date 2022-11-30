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Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой в Астрахани - РИА Новости, 30.11.2022
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Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой в Астрахани
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой в Астрахани - РИА Новости, 30.11.2022
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой в Астрахани
Два человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии после ДТП с маршруткой и пожарной машиной в Астрахани, сообщает Минздрав Астраханской области. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T22:58
2022-11-30T22:58
происшествия
здоровье - общество
астрахань
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Два человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии после ДТП с маршруткой и пожарной машиной в Астрахани, сообщает Минздрав Астраханской области.Маршрутное такси и пожарный автомобиль "Волгоспас" столкнулись на регулируемом перекрестке переулка Ишимбаевский и улицы Комсомольская в среду вечером. По данным полиции, один человек погиб и 11 пострадали.По информации областного Минздрава, погибший - сотрудник "Волгогоспас", двое других сотрудников, находившихся в пожарной машине, доставлены в больницу N3 в состоянии средней степени тяжести."Пятеро пассажиров доставлены в Александро-Мариинскую областную больницу, двое из них (водитель и пассажирка маршрутного такси) в тяжелом состоянии в реанимации. Трое в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.Четверо детей доставлены в состоянии средней степени тяжести в областную детскую больницу имени Силищевой."Все пациенты находятся на контроле и под наблюдением врачей. Предоставляется вся необходимая помощь", - отмечается в сообщении.
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происшествия, здоровье - общество, астрахань, астраханская область
Происшествия, Здоровье - Общество, Астрахань, Астраханская область
22:58 30.11.2022
 
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой в Астрахани

Минздрав: два человека находятся в реанимации после ДТП с маршруткой в Астрахани

© Fotolia / Sudok1Палата реанимации и интенсивной терапии
Палата реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Fotolia / Sudok1
Палата реанимации и интенсивной терапии. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Два человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии после ДТП с маршруткой и пожарной машиной в Астрахани, сообщает Минздрав Астраханской области.
Маршрутное такси и пожарный автомобиль "Волгоспас" столкнулись на регулируемом перекрестке переулка Ишимбаевский и улицы Комсомольская в среду вечером. По данным полиции, один человек погиб и 11 пострадали.
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По информации областного Минздрава, погибший - сотрудник "Волгогоспас", двое других сотрудников, находившихся в пожарной машине, доставлены в больницу N3 в состоянии средней степени тяжести.
"Пятеро пассажиров доставлены в Александро-Мариинскую областную больницу, двое из них (водитель и пассажирка маршрутного такси) в тяжелом состоянии в реанимации. Трое в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
Четверо детей доставлены в состоянии средней степени тяжести в областную детскую больницу имени Силищевой.
"Все пациенты находятся на контроле и под наблюдением врачей. Предоставляется вся необходимая помощь", - отмечается в сообщении.
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