https://ria.ru/20221130/postradavshie-1835427708.html

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой в Астрахани

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой в Астрахани - РИА Новости, 30.11.2022

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой в Астрахани

Два человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии после ДТП с маршруткой и пожарной машиной в Астрахани, сообщает Минздрав Астраханской области. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T22:58

2022-11-30T22:58

2022-11-30T22:58

происшествия

здоровье - общество

астрахань

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Два человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии после ДТП с маршруткой и пожарной машиной в Астрахани, сообщает Минздрав Астраханской области.Маршрутное такси и пожарный автомобиль "Волгоспас" столкнулись на регулируемом перекрестке переулка Ишимбаевский и улицы Комсомольская в среду вечером. По данным полиции, один человек погиб и 11 пострадали.По информации областного Минздрава, погибший - сотрудник "Волгогоспас", двое других сотрудников, находившихся в пожарной машине, доставлены в больницу N3 в состоянии средней степени тяжести."Пятеро пассажиров доставлены в Александро-Мариинскую областную больницу, двое из них (водитель и пассажирка маршрутного такси) в тяжелом состоянии в реанимации. Трое в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.Четверо детей доставлены в состоянии средней степени тяжести в областную детскую больницу имени Силищевой."Все пациенты находятся на контроле и под наблюдением врачей. Предоставляется вся необходимая помощь", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20221113/dtp-1831212684.html

https://ria.ru/20221111/dtp-1830684429.html

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астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, астрахань, астраханская область