https://ria.ru/20221130/postradavshie-1835427708.html
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой в Астрахани
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой в Астрахани - РИА Новости, 30.11.2022
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой в Астрахани
Два человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии после ДТП с маршруткой и пожарной машиной в Астрахани, сообщает Минздрав Астраханской области. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T22:58
2022-11-30T22:58
2022-11-30T22:58
происшествия
здоровье - общество
астрахань
астраханская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150640/38/1506403853_0:235:4500:2766_1920x0_80_0_0_4ce0fe12d0705b547496beba65f0a1b8.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Два человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии после ДТП с маршруткой и пожарной машиной в Астрахани, сообщает Минздрав Астраханской области.Маршрутное такси и пожарный автомобиль "Волгоспас" столкнулись на регулируемом перекрестке переулка Ишимбаевский и улицы Комсомольская в среду вечером. По данным полиции, один человек погиб и 11 пострадали.По информации областного Минздрава, погибший - сотрудник "Волгогоспас", двое других сотрудников, находившихся в пожарной машине, доставлены в больницу N3 в состоянии средней степени тяжести."Пятеро пассажиров доставлены в Александро-Мариинскую областную больницу, двое из них (водитель и пассажирка маршрутного такси) в тяжелом состоянии в реанимации. Трое в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.Четверо детей доставлены в состоянии средней степени тяжести в областную детскую больницу имени Силищевой."Все пациенты находятся на контроле и под наблюдением врачей. Предоставляется вся необходимая помощь", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20221113/dtp-1831212684.html
https://ria.ru/20221111/dtp-1830684429.html
астрахань
астраханская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150640/38/1506403853_250:0:4250:3000_1920x0_80_0_0_363ab6d3827532bd68b069041464744a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, астрахань, астраханская область
Происшествия, Здоровье - Общество, Астрахань, Астраханская область
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой в Астрахани
Минздрав: два человека находятся в реанимации после ДТП с маршруткой в Астрахани
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости.
Два человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии после ДТП с маршруткой и пожарной машиной в Астрахани, сообщает Минздрав Астраханской области
.
Маршрутное такси и пожарный автомобиль "Волгоспас" столкнулись на регулируемом перекрестке переулка Ишимбаевский и улицы Комсомольская в среду вечером. По данным полиции, один человек погиб и 11 пострадали.
По информации областного Минздрава, погибший - сотрудник "Волгогоспас", двое других сотрудников, находившихся в пожарной машине, доставлены в больницу N3 в состоянии средней степени тяжести.
"Пятеро пассажиров доставлены в Александро-Мариинскую областную больницу, двое из них (водитель и пассажирка маршрутного такси) в тяжелом состоянии в реанимации. Трое в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
Четверо детей доставлены в состоянии средней степени тяжести в областную детскую больницу имени Силищевой.
"Все пациенты находятся на контроле и под наблюдением врачей. Предоставляется вся необходимая помощь", - отмечается в сообщении.