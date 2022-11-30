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Конкуренция морских портов на Каспии увеличивается, заявил Путин
Конкуренция морских портов на Каспии увеличивается, заявил Путин - РИА Новости, 30.11.2022
Конкуренция морских портов на Каспии увеличивается, заявил Путин
Конкуренция морских портов на Каспии увеличивается, соседние страны развивают инфраструктуру, России надо активно работать в этом направлении, заявил президент... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:46
2022-11-30T13:46
2022-11-30T13:46
экономика
владимир путин
астраханская область
каспийское море
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Конкуренция морских портов на Каспии увеличивается, соседние страны развивают инфраструктуру, России надо активно работать в этом направлении, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду."На Каспии, и вы это знаете, конкуренция увеличивается. И наши соседи, дай им бог здоровья, хорошо работают на самом деле и свои портовые сооружения развивают очень активно. Реально создают конкуренцию, работают хорошо. В этой связи нам надо уделить этому особое внимание", - сказал он.Путин еще в 2020 году поручил ускорить решение вопроса о создании портовой особой экономической зоны в морском порту Оля в Астраханской области – самом крупном российском торговом порте в Каспийском регионе.
https://ria.ru/20221128/kaspiy-1834792692.html
астраханская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, астраханская область, каспийское море
Экономика, Владимир Путин, Астраханская область, Каспийское море
Конкуренция морских портов на Каспии увеличивается, заявил Путин
Путин призвал развивать инфраструктуру портов на Каспии вместе с соседними странами