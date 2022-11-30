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Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 30.11.2022
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Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 30.11.2022
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Солнечная, но морозная погода - не выше минус 6 - ожидается в Москве в среду, атмосферное давление останется высоким, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T08:13
2022-11-30T08:13
погода
москва
центр "фобос"
елена волосюк
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Солнечная, но морозная погода - не выше минус 6 - ожидается в Москве в среду, атмосферное давление останется высоким, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня столичный регион будет находиться вблизи центра антициклона, он обеспечит нас по-настоящему зимней погодой, в отсутствие осадков, в отсутствие снеговых облаков в небе столицы мы увидим солнце. Но температура у нас существенно ниже нормы, на 4 градуса ниже средних многолетних значений. Максимум, что мы можем обещать москвичам, минус 6 - минус 8 градусов, в столичном регионе - минус 5 - минус 10", - рассказала Волосюк.По её словам, ветер будет дуть с юго-востока, со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление изменится незначительно и останется очень высоким - 765 миллиметров ртутного столба.
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погода, москва, центр "фобос", елена волосюк
Погода, Москва, Центр "Фобос", Елена Волосюк
08:13 30.11.2022
 
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Синоптик Волосюк: в Москве в среду ожидается морозная погода до минус восьми градусов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВид центра Москвы со Спасской башни Московского Кремля
Вид центра Москвы со Спасской башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вид центра Москвы со Спасской башни Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Солнечная, но морозная погода - не выше минус 6 - ожидается в Москве в среду, атмосферное давление останется высоким, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня столичный регион будет находиться вблизи центра антициклона, он обеспечит нас по-настоящему зимней погодой, в отсутствие осадков, в отсутствие снеговых облаков в небе столицы мы увидим солнце. Но температура у нас существенно ниже нормы, на 4 градуса ниже средних многолетних значений. Максимум, что мы можем обещать москвичам, минус 6 - минус 8 градусов, в столичном регионе - минус 5 - минус 10", - рассказала Волосюк.
По её словам, ветер будет дуть с юго-востока, со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление изменится незначительно и останется очень высоким - 765 миллиметров ртутного столба.
Вид на микрорайон Митино - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
08:11
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала сезона
 
ПогодаМоскваЦентр "Фобос"Елена Волосюк
 
 
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