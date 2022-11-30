https://ria.ru/20221130/pogoda-1835172614.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 30.11.2022
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Солнечная, но морозная погода - не выше минус 6 - ожидается в Москве в среду, атмосферное давление останется высоким, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T08:13
2022-11-30T08:13
2022-11-30T08:13
погода
москва
центр "фобос"
елена волосюк
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Солнечная, но морозная погода - не выше минус 6 - ожидается в Москве в среду, атмосферное давление останется высоким, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня столичный регион будет находиться вблизи центра антициклона, он обеспечит нас по-настоящему зимней погодой, в отсутствие осадков, в отсутствие снеговых облаков в небе столицы мы увидим солнце. Но температура у нас существенно ниже нормы, на 4 градуса ниже средних многолетних значений. Максимум, что мы можем обещать москвичам, минус 6 - минус 8 градусов, в столичном регионе - минус 5 - минус 10", - рассказала Волосюк.По её словам, ветер будет дуть с юго-востока, со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление изменится незначительно и останется очень высоким - 765 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20221130/moskva-1835172411.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, центр "фобос", елена волосюк
Погода, Москва, Центр "Фобос", Елена Волосюк
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик Волосюк: в Москве в среду ожидается морозная погода до минус восьми градусов