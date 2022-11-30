https://ria.ru/20221130/pogoda-1835172614.html

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 30.11.2022

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Солнечная, но морозная погода - не выше минус 6 - ожидается в Москве в среду, атмосферное давление останется высоким, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T08:13

2022-11-30T08:13

2022-11-30T08:13

погода

москва

центр "фобос"

елена волосюк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833935656_0:443:2282:1727_1920x0_80_0_0_b1548b43e8ddb5f28885d6c2a94019da.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Солнечная, но морозная погода - не выше минус 6 - ожидается в Москве в среду, атмосферное давление останется высоким, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня столичный регион будет находиться вблизи центра антициклона, он обеспечит нас по-настоящему зимней погодой, в отсутствие осадков, в отсутствие снеговых облаков в небе столицы мы увидим солнце. Но температура у нас существенно ниже нормы, на 4 градуса ниже средних многолетних значений. Максимум, что мы можем обещать москвичам, минус 6 - минус 8 градусов, в столичном регионе - минус 5 - минус 10", - рассказала Волосюк.По её словам, ветер будет дуть с юго-востока, со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление изменится незначительно и останется очень высоким - 765 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20221130/moskva-1835172411.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, центр "фобос", елена волосюк