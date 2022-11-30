https://ria.ru/20221130/podderzhka-1835277982.html

Путин: нельзя выделять средства на поддержку регионов в последние дни года

Путин: нельзя выделять средства на поддержку регионов в последние дни года - РИА Новости, 30.11.2022

Путин: нельзя выделять средства на поддержку регионов в последние дни года

Нельзя выделять средства на поддержку регионов в последние дни года, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:16

2022-11-30T14:16

2022-11-30T14:26

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Нельзя выделять средства на поддержку регионов в последние дни года, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается 2023 года, то в вопросах федеральной поддержки регионов не нужно затягивать эти вопросы. Не нужно выделять средства прямо в последние дни уходящего года", - сказал Путин на совещании с правительством РФ.Он добавил, что в текущем году страна столкнулась с инфляцией, а зарплаты по экономике в целом "тоже хотя бы в номинальную прибавляют".

https://ria.ru/20221130/inflyatsiya-1835268795.html

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владимир путин, экономика, россия