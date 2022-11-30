https://ria.ru/20221130/podderzhka-1835277982.html
Путин: нельзя выделять средства на поддержку регионов в последние дни года
Путин: нельзя выделять средства на поддержку регионов в последние дни года - РИА Новости, 30.11.2022
Путин: нельзя выделять средства на поддержку регионов в последние дни года
Нельзя выделять средства на поддержку регионов в последние дни года, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:16
2022-11-30T14:16
2022-11-30T14:26
владимир путин
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Нельзя выделять средства на поддержку регионов в последние дни года, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается 2023 года, то в вопросах федеральной поддержки регионов не нужно затягивать эти вопросы. Не нужно выделять средства прямо в последние дни уходящего года", - сказал Путин на совещании с правительством РФ.Он добавил, что в текущем году страна столкнулась с инфляцией, а зарплаты по экономике в целом "тоже хотя бы в номинальную прибавляют".
https://ria.ru/20221130/inflyatsiya-1835268795.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
14:16 30.11.2022 (обновлено: 14:26 30.11.2022)
Путин: нельзя выделять средства на поддержку регионов в последние дни года
Путин заявил, что нельзя выделять средства на поддержку регионов в последние дни года