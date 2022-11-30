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ФосАгро в 2022 году удвоит объемы поддержки социальных проектов - РИА Новости, 30.11.2022
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ФосАгро в 2022 году удвоит объемы поддержки социальных проектов
ФосАгро в 2022 году удвоит объемы поддержки социальных проектов - РИА Новости, 30.11.2022
ФосАгро в 2022 году удвоит объемы поддержки социальных проектов
Компания "ФосАгро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в 2022 году более чем вдвое увеличит объёмы поддержки социальных и... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:36
2022-11-30T12:36
фосагро
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 30 ноя – РИА новости. Компания "ФосАгро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в 2022 году более чем вдвое увеличит объёмы поддержки социальных и благотворительных проектов в регионах своего присутствия, ожидается, что по итогам года на эти цели компания направит 10,9 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ФосАгро.В прошлом году объём поддержки социальной сферы составил также рекордные 5,3 миллиарда рублей.Пресс-служба напоминает, что ФосАгро активно реализует программы в сфере образования, здравоохранения, молодёжной политики и спорта. В подшефных школах компании в пяти городах страны обучаются порядка 6 тысяч детей. ФосАгро также развивает многолетнее партнёрство с Образовательным центром "Сириус". Взаимодействие нацелено на развитие проектов компании в сферах образования, науки и профориентационной работы.Во время пандемии ФосАгро усилила традиционную помощь медицинским учреждениям городов присутствия, направив на борьбу с ковидом дополнительно 4 миллиарда рублей.Кроме того, ФосАгро на протяжении многих лет выступает партнером Всероссийской федерации художественной гимнастики и Федерации шахмат России, а также оказывает содействие Фонду поддержки Олимпийцев России, Всероссийской федерации плавания, Федерации лыжных гонок России, Федерации регби России, региональной спортивной федерации дзюдо Санкт-Петербурга, волейбольным клубам "Северянка" (Вологодская область) и "Протон" (Саратовская область), баскетбольному клубу "Автодор" (Саратовская область), команде по спидвею СК "Турбина" (Саратовская область). ФосАгро реализует проекты по поддержке традиционных культурных и духовных ценностей. Компания оказывает помощь в строительстве и восстановлении православных храмов в России и за рубежом. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла компания возрождает традицию строительства заводских храмов, которая существовала в России до революции. Эта работа ведется с 2016 года.
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фосагро, новости компаний - экономика
ФосАгро, Новости компаний - Экономика
12:36 30.11.2022
 

ФосАгро в 2022 году удвоит объемы поддержки социальных проектов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 ноя – РИА новости. Компания "ФосАгро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в 2022 году более чем вдвое увеличит объёмы поддержки социальных и благотворительных проектов в регионах своего присутствия, ожидается, что по итогам года на эти цели компания направит 10,9 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ФосАгро.
В прошлом году объём поддержки социальной сферы составил также рекордные 5,3 миллиарда рублей.
"Мы направляем значительные средства на нужды местных сообществ, благотворительность и развитие инфраструктуры. Стабильность и успех родных для нас регионов - важный фактор устойчивого развития ФосАгро", - сказал председатель Совета директоров компании Виктор Черепов.
Пресс-служба напоминает, что ФосАгро активно реализует программы в сфере образования, здравоохранения, молодёжной политики и спорта. В подшефных школах компании в пяти городах страны обучаются порядка 6 тысяч детей. ФосАгро также развивает многолетнее партнёрство с Образовательным центром "Сириус". Взаимодействие нацелено на развитие проектов компании в сферах образования, науки и профориентационной работы.
Во время пандемии ФосАгро усилила традиционную помощь медицинским учреждениям городов присутствия, направив на борьбу с ковидом дополнительно 4 миллиарда рублей.
Участники XXV Петербургского международного экономического форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 19:47Петербургский международный экономический форум — 2022
ФосАгро, РАН и РХО расширяют партнерство
Кроме того, ФосАгро на протяжении многих лет выступает партнером Всероссийской федерации художественной гимнастики и Федерации шахмат России, а также оказывает содействие Фонду поддержки Олимпийцев России, Всероссийской федерации плавания, Федерации лыжных гонок России, Федерации регби России, региональной спортивной федерации дзюдо Санкт-Петербурга, волейбольным клубам "Северянка" (Вологодская область) и "Протон" (Саратовская область), баскетбольному клубу "Автодор" (Саратовская область), команде по спидвею СК "Турбина" (Саратовская область). ФосАгро реализует проекты по поддержке традиционных культурных и духовных ценностей. Компания оказывает помощь в строительстве и восстановлении православных храмов в России и за рубежом. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла компания возрождает традицию строительства заводских храмов, которая существовала в России до революции. Эта работа ведется с 2016 года.
 
ФосАгроНовости компаний - Экономика
 
 
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