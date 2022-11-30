https://ria.ru/20221130/podderzhka-1835235456.html

ФосАгро в 2022 году удвоит объемы поддержки социальных проектов

ФосАгро в 2022 году удвоит объемы поддержки социальных проектов - РИА Новости, 30.11.2022

ФосАгро в 2022 году удвоит объемы поддержки социальных проектов

Компания "ФосАгро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в 2022 году более чем вдвое увеличит объёмы поддержки социальных и... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T12:36

2022-11-30T12:36

2022-11-30T12:36

фосагро

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152145/71/1521457167_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3703dbe3c583dee5bc225ae1194223c3.jpg

МОСКВА, 30 ноя – РИА новости. Компания "ФосАгро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в 2022 году более чем вдвое увеличит объёмы поддержки социальных и благотворительных проектов в регионах своего присутствия, ожидается, что по итогам года на эти цели компания направит 10,9 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ФосАгро.В прошлом году объём поддержки социальной сферы составил также рекордные 5,3 миллиарда рублей.Пресс-служба напоминает, что ФосАгро активно реализует программы в сфере образования, здравоохранения, молодёжной политики и спорта. В подшефных школах компании в пяти городах страны обучаются порядка 6 тысяч детей. ФосАгро также развивает многолетнее партнёрство с Образовательным центром "Сириус". Взаимодействие нацелено на развитие проектов компании в сферах образования, науки и профориентационной работы.Во время пандемии ФосАгро усилила традиционную помощь медицинским учреждениям городов присутствия, направив на борьбу с ковидом дополнительно 4 миллиарда рублей.Кроме того, ФосАгро на протяжении многих лет выступает партнером Всероссийской федерации художественной гимнастики и Федерации шахмат России, а также оказывает содействие Фонду поддержки Олимпийцев России, Всероссийской федерации плавания, Федерации лыжных гонок России, Федерации регби России, региональной спортивной федерации дзюдо Санкт-Петербурга, волейбольным клубам "Северянка" (Вологодская область) и "Протон" (Саратовская область), баскетбольному клубу "Автодор" (Саратовская область), команде по спидвею СК "Турбина" (Саратовская область). ФосАгро реализует проекты по поддержке традиционных культурных и духовных ценностей. Компания оказывает помощь в строительстве и восстановлении православных храмов в России и за рубежом. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла компания возрождает традицию строительства заводских храмов, которая существовала в России до революции. Эта работа ведется с 2016 года.

https://ria.ru/20220616/partnerstvo-1795914054.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фосагро, новости компаний - экономика