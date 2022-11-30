ФосАгро в 2022 году удвоит объемы поддержки социальных проектов
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
МОСКВА, 30 ноя – РИА новости. Компания "ФосАгро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в 2022 году более чем вдвое увеличит объёмы поддержки социальных и благотворительных проектов в регионах своего присутствия, ожидается, что по итогам года на эти цели компания направит 10,9 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ФосАгро.
В прошлом году объём поддержки социальной сферы составил также рекордные 5,3 миллиарда рублей.
"Мы направляем значительные средства на нужды местных сообществ, благотворительность и развитие инфраструктуры. Стабильность и успех родных для нас регионов - важный фактор устойчивого развития ФосАгро", - сказал председатель Совета директоров компании Виктор Черепов.
Пресс-служба напоминает, что ФосАгро активно реализует программы в сфере образования, здравоохранения, молодёжной политики и спорта. В подшефных школах компании в пяти городах страны обучаются порядка 6 тысяч детей. ФосАгро также развивает многолетнее партнёрство с Образовательным центром "Сириус". Взаимодействие нацелено на развитие проектов компании в сферах образования, науки и профориентационной работы.
Во время пандемии ФосАгро усилила традиционную помощь медицинским учреждениям городов присутствия, направив на борьбу с ковидом дополнительно 4 миллиарда рублей.
Кроме того, ФосАгро на протяжении многих лет выступает партнером Всероссийской федерации художественной гимнастики и Федерации шахмат России, а также оказывает содействие Фонду поддержки Олимпийцев России, Всероссийской федерации плавания, Федерации лыжных гонок России, Федерации регби России, региональной спортивной федерации дзюдо Санкт-Петербурга, волейбольным клубам "Северянка" (Вологодская область) и "Протон" (Саратовская область), баскетбольному клубу "Автодор" (Саратовская область), команде по спидвею СК "Турбина" (Саратовская область). ФосАгро реализует проекты по поддержке традиционных культурных и духовных ценностей. Компания оказывает помощь в строительстве и восстановлении православных храмов в России и за рубежом. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла компания возрождает традицию строительства заводских храмов, которая существовала в России до революции. Эта работа ведется с 2016 года.